Ярославский завод «Красный Маяк» увеличил производство вибромоторов в 9 раз

Ярославский завод «Красный Маяк» увеличил производство вибромоторов в 9 разСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
«Красный Маяк» в девять раз нарастил мощности по выпуску тяжелых промышленных вибромоторов — теперь предприятие способно производить до 4,5 тыс. единиц в год. Инвестиции в модернизацию превысили 115 млн рублей, из которых 74,7 млн рублей были предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа. Еще 8,3 млн рублей выделил Фонд развития промышленности и АПК Ярославской области.
Промышленный вибромотор представляет собой электродвигатель с дебалансами — специальными грузами на валу ротора. При вращении они создают центробежную силу, которая передает вибрацию оборудованию. Такие моторы широко применяются в строительстве при производстве железобетонных изделий и уплотнении бетона, а также в металлургии, горнодобывающей и химической промышленности для дробления, просеивания и смешивания сыпучих материалов.
Производство полностью локализовано: сырье закупается у российских поставщиков, а штампы, пресс-формы и инструменты изготавливаются на собственном инструментальном производстве завода, сообщает пресс-служба ФРП.
«Благодаря Фондам развития промышленности мы модернизировали производство, повысив точность обработки деталей и производительность труда. Кроме того, запуск нового оборудования позволяет расширить продуктовую линейку за счет изготовления тяжелых промышленных вибраторов с выталкивающим усилием до 250 килоньютонов. На сегодняшний день в сегментах тяжелых, площадочных и взрывозащищенных вибромоторов с подобными показателями аналоги в России не производятся, такая техника импортируется из США, Германии, Италии и, в растущей степени, из Китая», — рассказал генеральный директор ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк» Артем Беляев.
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Bionysheva_Elena
25.06.2519:58:02