Обзор: В июне 2025 года в России были открыты 6 новых школ и детских садов

«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В апреле открыто новых — 6, реконструировано — 0. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Санкт-Петербурге открылся детский сад на 530 мест

В Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию новый детский сад на 530 мест в Приморском районе города.

В трехэтажном здании площадью 11 тыс. кв. м размещены 24 групповые ячейки с полным набором необходимых помещений, бассейн, залы для музыкальных и физкультурных занятий, классы для дополнительных занятий, кабинеты психолога и логопеда, а также медицинский блок. Созданы условия для доступа маломобильных групп населения, включая лифты и безбарьерную среду.

В Ковалёво открылся новый детский сад на 240 мест

В посёлке Ковалёво Ленинградской области введён в эксплуатацию новый детский сад. Дошкольное учреждение оборудовано просторными групповыми комнатами, спальнями, музыкальным и спортивным залами. Для комфортного пребывания детей предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, современный пищеблок, системы тёплых полов.

Новый корпус детского сада «Журавушка» на 350 мест открылся в Сургуте

Новый корпус детского сада «Журавушка» построенн в микрорайоне «Марьина гора» Сургута в рамках народной программы «Карты развития Югры». На возведение объекта было затрачено свыше 620 миллионов рублей. В трёхэтажном здании дошкольной образовательной организации площадью почти 8 тысяч квадратных метров расположились музыкальный, физкультурный залы, бассейн, зал сухого плавания. Также здесь обустроен современный пищеблок. Он оснащён высокотехнологичным оборудованием, включая столы-холодильники, морозильные камеры, машину для нарезки хлеба и многое другое.

В станице Вешенской Ростовской области открылся новый детский сад «Родничок»

В Шолоховском районе Ростовской области начал работу новый детский сад «Родничок» на 120 мест, включая 40 мест для детей ясельного возраста. Современное дошкольное учреждение построено в новом микрорайоне станицы, где активно ведется жилищное строительство для молодых и многодетных семей.

Детский сад оснащен просторными групповыми комнатами, музыкальным и спортивным залами, сенсорной комнатой, кабинетами логопеда и психолога. На прилегающей территории оборудованы прогулочные павильоны и спортивная площадка.

Новую школу на 420 мест открыли в селе Верхние Ачалуки (Ингушетия)

Новую школу на 420 мест открыли в селе Верхние Ачалуки в Ингушетии. Учебное заведение построено в рамках нацпроекта «Образование».

В школе оборудованы профильные кабинеты для углубленного изучения предметов, библиотека с читальным залом, актовый и спортивный залы, современные пищеблок и медицинский блок.

Новая школа на 550 мест открылась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию новая школа на 550 мест, построенная в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Учебное заведение расположено по адресу Петергофское шоссе, 121, сообщает городской комитет по строительству.

Трехэтажное здание площадью более 14 тыс. м² включает 22 учебных класса: 8 для начальной школы, 10 для средней и 4 для старшеклассников. В школе оборудованы спортивный и хореографический залы, два бассейна размером 25×11 м и 10×6 м, лингафонные и мультимедийные кабинеты для изучения иностранных языков, а также мастерские по обработке металла и дерева и кабинеты домоводства

Всего было построено 2 школы и детских садов — 4, среди них 6 новых.

— новых школ — 2

— новых детских садов — 4

— других образовательных учреждений — 0

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