ОСК передала ВМС Индии фрегат Tamal

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В Калининграде на судостроительном заводе ОСК «Янтарь» состоялась передача ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tamal. Это пятый корабль, построенный ОСК для ВМС Индии. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро ОСК.

Новый корабль получил имя Tamal, что в переводе с санскрита означает «Меч». Акт приема-передачи подписали представитель АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех и командир корабля.

«Фрегат Tamal успешно завершил приемо-передаточные испытания с участием индийской комиссии. Мы с уверенностью можем сказать, что это современный и многофункциональный корабль, который обладает высокими боевыми возможностями по противодействию надводным, наземным, подводным и воздушным целям», — отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

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