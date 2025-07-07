Металлообрабатывающее производство полного цикла запущено на ТОР «Володарск»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «АйронТех» открыло на территории опережающего развития «Володарск» в Нижегородской области металлообрабатывающее производство полного цикла.
На реализацию проекта было направлено 170 млн рублей, планируется создать более 40 рабочих мест.
«Запущен еще один современный производственный комплекс на ТОР „Володарск“. На заводе ведется механическая обработка металла, организованы участки лазерной резки, гибки, сварки, порошковой окраски и сборки. В целом же в реализацию проектов на данной территории опережающего развития привлечено более четырех миллиардов рублей — это в два раза больше, чем мы планировали на этапе создания ТОР. Создано более 450 рабочих мест»
Одним из основных заказчиков предприятия выступает компания «ЭкоПоинт», для которой серийно выпускаются программно-аппаратные комплексы для автоматизированного сбора вторичных ресурсов у граждан за вознаграждение (фандоматы). Мощности завода позволяют выпускать до 1200 фандоматов в год и могут быть увеличены.
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