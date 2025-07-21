ВК-800 впервые в полете. Центр производства морских дронов. 765 млрд рублей на самолеты и вертолеты

Еженедельная подборка новостей российской промышленности. Летающую лабораторию Як-40 с двигателем ВК-800 впервые испытали в полете. Единый центр производства морских дронов открыли на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод». Не менее 765 млрд рублей будет направлено на обеспечение федерального проекта «Производство самолетов и вертолетов» в следующие шесть лет.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:04 — Як-40ЛЛ с двигателем ВК-800 впервые испытали в полете

1:01 — на базе нового грузовика БАЗ создан вахтовый автобус

1:36 — ещё один «Суперджет» с двигателями ПД-8 пролетел около 6 тысяч км

2:08 — «Соллерс» запустил производство электромеханических раздаточных коробок

2:36 — Минобороны РФ может отказаться от восстановления крейсера «Адмирал Кузнецов»

3:00 — ФРП предоставит 1,2 млрд рублей компании «Синара — Городской рельсовый транспорт»

3:43 — не менее 765 млрд рублей направят на обеспечение федерального проекта «Производство самолетов и вертолетов»

4:17 — в Санкт-Петербурге завершили сборку первого поезда «Балтиец-2»

5:07 — в Каменске-Шахтинском заработал новый металлургический завод

5:38 — ОСК спустила на воду круизный лайнер «Николай Жарков»

6:18 — «ПО ЭХЗ» завершил модернизацию производства по обогащению урана

6:45 — единый центр по производству морских дронов открыли на базе КМЗ

7:30 — АО «Концерн «Калашников» в срок поставил управляемые ракеты «Вихрь-1»

8:19 — открыли новый участок автомобильной дороги М-12 «Восток»

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