«Северсталь» модернизировала паровое оборудование для повышения энергоэффективности производства

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На Череповецком металлургическом комбинате завершен капитальный ремонт парового котла № 2 на теплоэлектроцентрали. Реализованный комплекс мероприятий позволит сократить потребление природного газа на 12 тысяч кубических метров в час и повысить энергоэффективность производства.

Ключевым элементом модернизации стало строительство обводного газохода, который дает возможность вырабатывать пар с использованием вторичных ресурсов — коксового и доменного газов. В ходе работ был демонтирован устаревший электрофильтр, поскольку уголь больше не используется в качестве топлива. На его месте установлен современный обводной газоход, позволяющий оптимизировать газовый тракт и уменьшить эксплуатационные потери.

«Переход на современное оборудование — необходимое условие для поддержания эффективной работы всей энергосистемы. Старый электрофильтр демонтирован, поскольку сегодня уголь (ранее применялся для нагрева воды в трубах парового котла) не используется ни как основное, ни как резервное топливо. На месте устройства для очистки технологических газов и аспирационного воздуха установлен обводной газоход. Таким образом, новое решение позволяет сократить протяжённость газового тракта, уменьшить потери и количество присосов воздуха, а также снизить эксплуатационные издержки. Экономический эффект после запуска обновлённого парового котла составит более 73 млн рублей в год», — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Дополнительно в рамках ремонта была восстановлена герметичность газоходов, отремонтированы трубопроводы, запорная арматура и шахтные участки уходящих газов. Проведены работы по ремонту паровой турбины, что позволило оптимизировать график технического обслуживания оборудования. Все мероприятия направлены на повышение надежности и безопасности работы энергетического комплекса предприятия, сообщили в пресс-слубе Северстали.

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