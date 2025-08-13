«ЭкоНива» увеличила мощности по производству творога на Аннинском молочном заводе в два раза

© ekoniva-moloko.com

Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» и его финансовый партнер Россельхозбанк объявляют о расширении производственных мощностей творожного цеха на Аннинском молочном заводе в Воронежской области. Ввод в эксплуатацию четырех новых творогоизготовителей позволил увеличить производство вдвое — до 20 т готовой продукции в сутки.

На данном этапе реконструкция и модернизация предприятия уже позволили нарастить перерабатывающие мощности Аннинского молочного завода до 550 т сырого молока в сутки. На начало реконструкции в 2017 г. здесь перерабатывалось 160 т сырого молока в сутки.

Инвестиции в реконструкцию и модернизацию предприятия составили 841 млн руб. Проект реализован при финансовой поддержке Россельхозбанка. Помимо оборудования для изготовления творога на заводе построили котельную и реконструировали высоковольтную трансформаторную подстанцию.

«ЭкоНива» запустила цех по производству творога на данном предприятии в сентябре 2022 г. Изначально здесь выпускали до 10 т готовой продукции в сутки. В настоящее время в цеху установлены восемь емкостей, все прошли тестовые выработки и готовы к полной загрузке. На высокоавтоматизированном комплексе технологического оборудования отечественных и иностранных производителей выпускается творог под брендом «ЭкоНива» жирностью 5% и 9%. Готовый продукт фасуется в брикеты по 180 г и трехшовные пакеты весом 300 г и 750 г, а также в ведра по 4 кг рассыпчатым и тертым.

Расширение производственных мощностей позволило увеличить объемы выпуска качественной продукции, улучшить технологические процессы и повысить производительность труда. «ЭкоНива» укрепляет позиции на рынке молочной продукции, стремится повысить конкурентоспособность и удовлетворить растущие потребности покупателей в качественных продуктах питания

