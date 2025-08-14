Автозавод «Урал» начал строительство литейного цеха автокомпонентов

© rubrikbot.ru

Торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового литейного комплекса состоялась на площадке Автомобильного завода «Урал» в Миассе Челябинской области.

Проект реализуется при участии федерального ФРП, который предоставил заводу льготный заем в размере 5 млрд рублей, а также ВЭБ.РФ, который ранее выделил кредит на 2,6 млрд рублей. Общие инвестиции составят 9,5 млрд рублей.

В новом цехе площадью 46 тыс. кв. метров планируется ежегодно выпускать до 45 тыс. тонн отливок из чугуна. Они будут использоваться в качестве заготовок для ведущих мостов и других автокомпонентов к грузовикам и спецтехнике.

Цех будет оснащен современным технологическим оборудованием. Средства займа ФРП пойдут на приобретение автоматических формовочных линий, индукционных плавильных комплексов, зачистных установок и машин для абразивной обработки металлических изделий.

«Создание дополнительных мощностей литейного производства направлено на решение нескольких задач. Во-первых, это освоение производства заготовок-отливок локализуемых деталей новых мостов автомобилей „Урал“. Во-вторых, мы планируем полностью закрыть собственную потребность в чугунном литье. Ну, и, конечно, будем работать для сторонних заказчиков. В настоящее время на промплощадке проведен демонтаж старых зданий литейных цехов, завершены проектные работы, заключены необходимые договоры с подрядчиками. Старт производства запланирован на 2027 год. В этой важной работе нам помогают наши надежные партнеры — Фонд развития промышленности и ВЭБ.РФ. С ФРП мы реализуем уже не первый совместный проект по импортозамещению ключевых автокомпонентов», — пояснил генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев.

