сегодня 11
Великоросс Производство

Началось изготовление отечественного холодильного оборудования для траулеров проекта СТ-192

 © rs-class.org

Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства начато изготовление холодильного оборудования для каскадных холодильных установок, работающих на хладагентах СО₂ и NH₃.

Процесс изготовления ведется на производственных мощностях предприятия «Баренцкул» — крупнейшего отечественного производителя холодильного оборудования.

Оборудование предназначено для установки на больших морозильных рыболовных траулерах (БМРТ) проекта СТ-192, строительство которых ведется также под техническим наблюдением Регистра. Современные высокотехнологичные суда предназначены для промысла минтая и сельди, оснащены современным траловым комплексом и средствами механизации орудий лова, а также высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечит безотходную переработку улова на борту. Эксплуатировать суда предполагается в акваториях Охотского и Берингова морей.

Оборудование изготавливается под техническим наблюдением специалистов Мурманского филиала РС.

В феврале состоялась закладка сразу двух БМРТ данной серии — «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков». Эксплуатируются на данный момент четыре судна проекта — «Капитан Вдовиченко», «Механик Маслак», «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов». Спущены на воду и находятся на этапе достройки на плаву траулеры «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков».
Источник: rs-class.org

Комментарии

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    25.08.2519:43:44

    Ххххххорошая новость! Именно проблемы с оборудованием в результате санкции привели к опазданию в строительстве нового рыболовного флота.

    #1305154