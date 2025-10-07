На железных дорогах Свердловской области стартовала обкатка новой модификации электропоезда «Финист» (модель ЭС105). Это первый полностью отечественный двухсистемный поезд, способный работать как на постоянном, так и на переменном токе.

Два состава курсируют в тестовом режиме по маршруту Екатеринбург — Дружинино — Красноуфимск. Ключевой точкой маршрута является станция Дружинино, где проходит стыкование участков с разными типами электрификации. Это позволяет инженерам проверить, как поезд автоматически переключается между системами питания в реальных условиях.

«Мы проверяем работу всех приборов и программного обеспечения в момент перехода с одного рода тока на другой, — пояснили представители РЖД. — Также мы изучаем взаимодействие поездов с инфраструктурой, чтобы в перспективе повысить скорость движения на этом направлении».

Программа испытаний предусматривает, что каждый из электропоездов должен преодолеть не менее 700 километров. После успешного завершения тестов новые «Финисты» планируется запустить на регулярной основе по маршруту Екатеринбург — Красноуфимск.

Как сообщает РЖД, разработка и производство электропоезда ЭС105 полностью осуществлены на российском заводе «Уральские локомотивы». Внедрение таких составов позволит организовать беспересадочное сообщение между регионами с разными системами электроснабжения железных дорог.