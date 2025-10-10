Российский Як-130М вышел на испытания с новым вооружением и системами
Первый опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М уже построен и готов к наземным испытаниям.
Фактически, инженеры сделали полноценный легкий штурмовик. Главное в новой версии — резко возросшие боевые возможности. Как сообщили в Ростехе, теперь самолет сможет нести современные ракеты «воздух-воздух» и высокоточное оружие «воздух-земля» с лазерным и спутниковым наведением.
Это стало возможным благодаря установке нового «начинки»: бортовой РЛС БРЛС-130Р для обнаружения целей, оптико-лазерной системы СОЛТ-130К для поиска и подсветки, комплекса обороны «Президент-С130» для защиты от ракет и современного комплекса связи КСС-130. Пока первый самолет будут испытывать на земле, в цехах уже собирают еще две такие же машины. Если испытания пройдут успешно, ВКС получат не только тренажер для летчиков, но и грозную боевую единицу.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (вход...ить мощность по токарным работам и на 40% по фрезерным.
- Красногорский завод имени С.А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Г...я цифровой рентгенографии, которые входят в комплектацию флюорографов.
- Российский разработчик и производитель электроакустики и цифровог..., звуковая карта и прочее) без дополнительного шума, гула или окраски.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0