Кореновский молочный комбинат увеличил выпуск мороженого до 36 тыс. порций в час
Генеральный директор комбината Игорь Московцев сообщил, что предприятие постоянно обновляет оборудование. После модернизации цеха приемки суточный объем перерабатываемого молока вырос с 350 до 650 тонн. Общая мощность завода позволяет принимать до 1000 тонн сырья в сутки. Процессы проверки качества, охлаждения и фильтрации полностью автоматизированы.
Сейчас на комбинате 14 цехов. Из них четыре — основные, с замкнутым производственным циклом. Это цельномолочное производство, консервное, выпуск мороженого и молочных десертов. На большнстве производственных участков работают линии конвейерного типа, они полностью автоматизированы.
На полную мощность вышла «Фабрика настоящего мороженого». Высокотехнологичное производство позволило в 2,5 раза повысить возможности предприятия по выпуску мороженого — до 36 тыс. порций в час. В сутки это составляет 236 тонн.
