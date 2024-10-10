В Тюмени благоустроены новые общественные пространства

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За пять лет совместными усилиями государства, региональных властей и Минстроя удалось изменить в лучшую сторону городскую среду в десятках населённых пунктах по всей России. Только за этот год по стране обновили уже почти 4 тысячи территорий, а до конца года планируется благоустройство ещё более трёх тысяч объектов. В Тюменской области в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» к концу года планируют закончить 11 крупных объектов благоустройства.В рейтингах качества жизни и комфорту Тюмень занимает лидирующие позиции уже не первый год, а социально-экономические показатели городов региона продолжают расти, в том числе благодаря таким проектам. Городская комфортная среда и чистота в городах Тюменской области по прежнему на высшем уровне!

Подарок ко дню рождения Тюмени: в Плеханово открыли Домашний сквер.

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

Новый сквер расположился на пересечении улиц Андрея Кореневского — Кремлёвской — Новосёлов.

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

© vsluh.ru

ГК «Страна Девелопмент» не первый раз за свой счёт создаёт общественное пространство в Тюмени. Ранее застройщик благоустроил набережную в заречной части города у ЖК «Европейский берег».

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

Домашний сквер с символичным уютным названием стал подарком для жителей всего района.

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

На площадьи в 2 га созданы спортивные и игровые площадки, в прогулочной зоне обустроены подвесные качели. Центральную часть украсила красавица ель. Действительно, изюминкой сквера стал догхаб — обширная огороженная площадка с горками, тоннелями, подиумами, барьерами для тренировок питомцев.

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

Здесь есть велодорожки, пространства для занятий йогой и прогулочные тропы — в новом сквере смогут приятно и с пользой провести время жители всех возрастов.

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru

Застройка микрорайона движется всё дальше.

© vsluh.ru

Напомню, что в 2021 году ГК «Страна Девелопмент» первой в России начала возводить в районе Плеханово жилой комплекс с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ .

ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru

Сегодня в первом цифровом микрорайоне России уже несколько десятков новостроек.

ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru

Современные микрорайоны уже не похожи на те «каменные джунгли, что строили ещё десяток лет назад.

ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru

Здесь есть всё для комфортной жизни, детские сады и новая школа , о которой я писал в прошлом году.

ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru

Новая школа в мкр.Плеханово (фото автора) © vsluh.ru

Это отличный пример «Реновации Тюмени», но об этом я расскажу в одной из следующих публикаций…

ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru

В центре Тюмени открыли сквер Леонида Згерского.

Сквер им. Л.Згерского (фото автора) © vsluh.ru

В центре Тюмени состоялось торжественное открытие самого музыкального сквера. Он расположен на улице Республики, напротив филармонии, и носит имя почётного гражданина города, заслуженного работника культуры, первого директора Тюменской филармонии — Леонида Згерского.

© vsluh.ru

В сквере установлен амфитеатр, сцена, выложена новая брусчатка с участком старинной мостовой. Высажены крупномерные сортовые деревья и кустарники, установлены оригинальные малые архитектурные формы.

© vsluh.ru

В центре сквера установлен арт-объект, который имитирует музыкальный инструмент — оркестровые колокола. Рама, на которой подвешены металлические трубы, выполнена в условной форме виолончели. Это инструмент, на котором играл в начале своего творческого пути Леонид Згерский.

Сквер им. Л.Згерского (фото автора) © vsluh.ru

На стене Тюменской швейной фабрики создан уникальный паблик-арт в полуабстрактной манере. На изображении справа можно узнать профиль Леонида Мечиславовича за дирижёрским пультом. Слева вписана схема отрывка песни Юрия Гуляева на стихи Роберта Рождественского «Желаю вам».

© vsluh.ru

На фундаменте старинной аптеки построен новый сквер.

Возле института культуры в Тюмени открыли новый благоустроенный сквер © vsluh.ru

В центре Тюмени, чуть дальше сквера им. Л.Згерского, открыто ещё одно современное комфортное пространство для отдыха. Оно находится по улице Республики, 21, рядом с Государственным институтом культуры.

Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru

Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru

В начале ХХ века здесь были склады, примыкавшие к аптеке № 1. Подвальный этаж, который ранее был засыпан землей отреставрирован, на фундаменте из красного кирпича обустроили амфитеатр, а брандмауэрная стена теперь используется для уличных экспозиций. Вниманию первых посетителей сквера представлено три экспозиции — работы известных тюменских дизайнеров и студентов института культуры.

© vsluh.ru

Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru

Обнаруженные артефакты, в частности, фрагмент колонны, который использовали в качестве торшера, архитекторы органично вписали в новое пространство. Отражена в новой локации и история нашего земляка — Вильгельма Адамовича Краузе. В медицинских кругах именно его считают основателем и первым организатором аптечного дела в Тюменской области.

Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru

В Тюмени открыли бульвар Пожарных и Спасателей.

Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru

В заречной части Тюмени на улице Пожарных и Спасателей появился одноимённый бульвар.

Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru

Изюминка бульвара — скульптурные композиции пожарного расчёта и огнеборца, отдыхающего после тушения пожара. На лавочке пожарный сидит вместе с легендарным котом Семёном.

Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru

Семён тоже был на службе в пожарной части, ему сшили форму, про него снимали репортажи не только российские, но и зарубежные СМИ. К сожалению, кот погиб и его тоже решили увековечить в бронзе. Теперь это одно из самых необычных мест в Тюмени для семейных фотосессий.

© vsluh.ru

Привлекает внимание и шикарный сквер рядом с бульваром. Местные жители говорят, что с открытием бульвара их зеленый уголок стал даже красивее парка Российского-корейской дружбы, который находится неподалёку.

Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru

История этого бульвара началась в 2017 году, когда перед депутатами городской думы выступил председатель объединенной ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области, в прошлом начальник отдела кадров пожарного главка Акрам Ибрагимов. Он предложил назвать улицу в Тюмени в честь своих многочисленных коллег. Скульптуры установили ещё зимой , а благоустройство инвестор завершил минувшим летом.

Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru

Сквер имени Владислава Крапивина.

Сквер им. В.Крапивина (фото автора) © vsluh.ru

Новый сквер посвящён знаменитому детскому писателю и педагогу Владиславу Крапивину. Новая зеленая зона находится на территории снесённого долгостроя — на улице Ленина между Кирова и Семакова. Это место было выбрано неслучайно: рядом находятся здание бывшей школы № 19, в которой учился Крапивин, и улица Герцена, на которой он рос.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

Владислав Петрович был не просто писателем-фантастом, он мог увидеть необычное в самых простых вещах и умел создавать новые миры.

© vsluh.ru

Этот сквер посвящён именно детским воспоминаниям. Он про людей, которые любят путешествовать. Именно поэтому всё тут пропитано морской тематикой. К примеру, дорожки украшают арки, выполненные из корабельной стали, с цитатами из произведений Крапивина. Через метафоры авторы постарались описать жизнь и творчество писателя. В середине сквера возвышается парус, а рядом с ним расположился стилизованный книгообменник.

Сквер им. В.Крапивина (фото автора) © vsluh.ru

Главный арт-объект — рисунок с парусом, ребенком и фрагментами Тюмени на торце рядом стоящего дома — создан по иллюстрации художницы Евгении Стерлиговой, которую Крапивин очень любил.

Сквер им. В.Крапивина (фото автора) © vsluh.ru

Появление сквера закрыло потребность центра города в зеленых зонах. Всего на сравнительно небольшой площади разместились более 150 деревьев: тополя, ивы, яблони, ели. А кустарников и вовсе не счесть.

© vsluh.ru

В публикации использованы сведения открытых источников и личные фотографии.

Ещё больше о современном благоустройстве Тюмени читайте в моих статьях:

— Благоустройство сибирских городов

— Развитие Сибири (часть 3)

— Развитие Сибири (часть 4)

— Мегастройки Тюмени: набережные

— Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 1)

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