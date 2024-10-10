В Тюмени благоустроены новые общественные пространства
За пять лет совместными усилиями государства, региональных властей и Минстроя удалось изменить в лучшую сторону городскую среду в десятках населённых пунктах по всей России. Только за этот год по стране обновили уже почти 4 тысячи территорий, а до конца года планируется благоустройство ещё более трёх тысяч объектов. В Тюменской области в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» к концу года планируют закончить 11 крупных объектов благоустройства.В рейтингах качества жизни и комфорту Тюмень занимает лидирующие позиции уже не первый год, а социально-экономические показатели городов региона продолжают расти, в том числе благодаря таким проектам. Городская комфортная среда и чистота в городах Тюменской области по прежнему на высшем уровне!
Подарок ко дню рождения Тюмени: в Плеханово открыли Домашний сквер.
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
Новый сквер расположился на пересечении улиц Андрея Кореневского — Кремлёвской — Новосёлов.
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
ГК «Страна Девелопмент» не первый раз за свой счёт создаёт общественное пространство в Тюмени. Ранее застройщик благоустроил набережную в заречной части города у ЖК «Европейский берег».
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
Домашний сквер с символичным уютным названием стал подарком для жителей всего района.
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
На площадьи в 2 га созданы спортивные и игровые площадки, в прогулочной зоне обустроены подвесные качели. Центральную часть украсила красавица ель. Действительно, изюминкой сквера стал догхаб — обширная огороженная площадка с горками, тоннелями, подиумами, барьерами для тренировок питомцев.
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
Здесь есть велодорожки, пространства для занятий йогой и прогулочные тропы — в новом сквере смогут приятно и с пользой провести время жители всех возрастов.
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
Домашний сквер (фото автора) © vsluh.ru
Застройка микрорайона движется всё дальше.
Напомню, что в 2021 году ГК «Страна Девелопмент» первой в России начала возводить в районе Плеханово жилой комплекс с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.
ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru
Сегодня в первом цифровом микрорайоне России уже несколько десятков новостроек.
ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru
Современные микрорайоны уже не похожи на те «каменные джунгли, что строили ещё десяток лет назад.
ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru
Здесь есть всё для комфортной жизни, детские сады и новая школа, о которой я писал в прошлом году.
ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru
Новая школа в мкр.Плеханово (фото автора) © vsluh.ru
Это отличный пример «Реновации Тюмени», но об этом я расскажу в одной из следующих публикаций…
ЖК "Домашний" (фото автора) © vsluh.ru
В центре Тюмени открыли сквер Леонида Згерского.
В центре Тюмени состоялось торжественное открытие самого музыкального сквера. Он расположен на улице Республики, напротив филармонии, и носит имя почётного гражданина города, заслуженного работника культуры, первого директора Тюменской филармонии — Леонида Згерского.
В сквере установлен амфитеатр, сцена, выложена новая брусчатка с участком старинной мостовой. Высажены крупномерные сортовые деревья и кустарники, установлены оригинальные малые архитектурные формы.
В центре сквера установлен арт-объект, который имитирует музыкальный инструмент — оркестровые колокола. Рама, на которой подвешены металлические трубы, выполнена в условной форме виолончели. Это инструмент, на котором играл в начале своего творческого пути Леонид Згерский.
Сквер им. Л.Згерского (фото автора) © vsluh.ru
На стене Тюменской швейной фабрики создан уникальный паблик-арт в полуабстрактной манере. На изображении справа можно узнать профиль Леонида Мечиславовича за дирижёрским пультом. Слева вписана схема отрывка песни Юрия Гуляева на стихи Роберта Рождественского «Желаю вам».
На фундаменте старинной аптеки построен новый сквер.
Возле института культуры в Тюмени открыли новый благоустроенный сквер © vsluh.ru
В центре Тюмени, чуть дальше сквера им. Л.Згерского, открыто ещё одно современное комфортное пространство для отдыха. Оно находится по улице Республики, 21, рядом с Государственным институтом культуры.
Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru
Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru
В начале ХХ века здесь были склады, примыкавшие к аптеке № 1. Подвальный этаж, который ранее был засыпан землей отреставрирован, на фундаменте из красного кирпича обустроили амфитеатр, а брандмауэрная стена теперь используется для уличных экспозиций. Вниманию первых посетителей сквера представлено три экспозиции — работы известных тюменских дизайнеров и студентов института культуры.
Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru
Обнаруженные артефакты, в частности, фрагмент колонны, который использовали в качестве торшера, архитекторы органично вписали в новое пространство. Отражена в новой локации и история нашего земляка — Вильгельма Адамовича Краузе. В медицинских кругах именно его считают основателем и первым организатором аптечного дела в Тюменской области.
Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru
Общественное пространство на ул.Республики, 21 (фото автора) © vsluh.ru
В Тюмени открыли бульвар Пожарных и Спасателей.
Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru
В заречной части Тюмени на улице Пожарных и Спасателей появился одноимённый бульвар.
Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru
Изюминка бульвара — скульптурные композиции пожарного расчёта и огнеборца, отдыхающего после тушения пожара. На лавочке пожарный сидит вместе с легендарным котом Семёном.
Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru
Семён тоже был на службе в пожарной части, ему сшили форму, про него снимали репортажи не только российские, но и зарубежные СМИ. К сожалению, кот погиб и его тоже решили увековечить в бронзе. Теперь это одно из самых необычных мест в Тюмени для семейных фотосессий.
Привлекает внимание и шикарный сквер рядом с бульваром. Местные жители говорят, что с открытием бульвара их зеленый уголок стал даже красивее парка Российского-корейской дружбы, который находится неподалёку.
Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru
История этого бульвара началась в 2017 году, когда перед депутатами городской думы выступил председатель объединенной ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области, в прошлом начальник отдела кадров пожарного главка Акрам Ибрагимов. Он предложил назвать улицу в Тюмени в честь своих многочисленных коллег. Скульптуры установили ещё зимой, а благоустройство инвестор завершил минувшим летом.
Бульвар Пожарных и Спасателей (фото автора) © vsluh.ru
Сквер имени Владислава Крапивина.
Сквер им. В.Крапивина (фото автора) © vsluh.ru
Новый сквер посвящён знаменитому детскому писателю и педагогу Владиславу Крапивину. Новая зеленая зона находится на территории снесённого долгостроя — на улице Ленина между Кирова и Семакова. Это место было выбрано неслучайно: рядом находятся здание бывшей школы № 19, в которой учился Крапивин, и улица Герцена, на которой он рос.
Владислав Петрович был не просто писателем-фантастом, он мог увидеть необычное в самых простых вещах и умел создавать новые миры.
Этот сквер посвящён именно детским воспоминаниям. Он про людей, которые любят путешествовать. Именно поэтому всё тут пропитано морской тематикой. К примеру, дорожки украшают арки, выполненные из корабельной стали, с цитатами из произведений Крапивина. Через метафоры авторы постарались описать жизнь и творчество писателя. В середине сквера возвышается парус, а рядом с ним расположился стилизованный книгообменник.
Сквер им. В.Крапивина (фото автора) © vsluh.ru
Главный арт-объект — рисунок с парусом, ребенком и фрагментами Тюмени на торце рядом стоящего дома — создан по иллюстрации художницы Евгении Стерлиговой, которую Крапивин очень любил.
Сквер им. В.Крапивина (фото автора) © vsluh.ru
Появление сквера закрыло потребность центра города в зеленых зонах. Всего на сравнительно небольшой площади разместились более 150 деревьев: тополя, ивы, яблони, ели. А кустарников и вовсе не счесть.
В публикации использованы сведения открытых источников и личные фотографии.
Ещё больше о современном благоустройстве Тюмени читайте в моих статьях:
— Благоустройство сибирских городов
— Мегастройки Тюмени: набережные
— Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 1)
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