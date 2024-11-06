В Тюмени благоустроены новые общественные пространства (часть 2)

г.Тюмень, ул.Дзержинского (фото автора)

Каждый год в Тюменской области появляются новые общественные пространства — на местах, где раньше ничего не было, возводятся скверы, парки, площадки для активного отдыха. Некоторые проекты уже завершены — на днях состоялось торжественное открытие сквера Добровольцев и парка Константина Лагуновав Тюмени, в начале октября — сквера Леонида Згерского. До конца года будут закончены все работы на объектах, которые благоустраиваем в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Восточном округе Тюмени открыт бульвар Воды.

В Тюмени открыта новая локация — бульвар Воды. Он расположен в Восточном округе, в границах улиц Монтажников и Моторостроителей, примыкает к Семейному скверу.

Бульвар Воды посвящён 160-летию первого в Сибири водопровода. Это значимая дата в истории не только Тюмени, но и всей Сибири и увековечить её решили, благоустроив городское пространство. Бульвар Воды станет не только местом для отдыха, но и напомнит о ценности водного ресурса на планете.

Территория бульвара 8 тыс. 345 квадратных метров. Здесь смонтирован «сухой» фонтан. Установлены малые архитектурные формы на детской площадке, лавочки, качели и информационные панели об истории водопровода в Тюмени.

Сквер Добровольцев открыли на Московском тракте в Тюмени.

Сквер Добровольцев открыли на Московском тракте, 163. На месте пустыря возникло новое общественное пространство с функциональными зонами для жителей всех возрастов.

Сквер Добровольцев (фото автора)

Сквер Добровольцев (фото автора)

Идея создать сквер на месте площадью более 1 га появилась несколько лет назад. Ранее жители округа, микрорайона активно голосовали за выбор территории и в 2023 году они определились с архитектурным обликом объекта.

Сквер Добровольцев (фото автора)

Сквер Добровольцев (фото автора)

Сейчас место преобразилось: появились современное игровое оборудование, скейт-рампа, качели-скамейки, круговая беговая дорожка. Дети не могут оторваться от скульптурного конструктора.

Сквер Добровольцев (фото автора)

Сквер Добровольцев (фото автора)

Название не случайно. Вклад добровольческого движения Тюмени огромен. Сначала они активно включились в борьбу с коронавирусной инфекцией, затем начали помогать участникам специальной военной операции.

Сквер Добровольцев (фото автора)

Парк Константина Лагунова торжественно открыли в Восточном округе Тюмени 2 ноября. Как отмечают создатели, это не просто зона отдыха, а важный культурный объект, сохраняющий память и традиции тюменского писательства.

Территорию в районе улиц Вишневой — Знаний — Зоологической благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Участие в голосовании за дизайн-проект приняли более 20 тысяч тюменцев.

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк поражает своей площадью — 12 гектаров. На территории нашли отражение история и персонажи из произведений Константина Лагунова. Так, на одной из троп посетителей встречают фигуры трёх псов — Ромки, Фомки и Артоса.

Ромка, Фомка и Артос, персонажи сказки К.Лагунова (фото автора))

Ромка, Фомка и Артос (фото автора)

Есть тут и другие персонажи из книг писателя.

Репь Репьевич (фото автора)

Великанша буровая (фото автора)

Древний кедр (фото автора)

Сонное дерево (фото автора)

Орангул, персонаж сказки К.Лагунова (фото автора)

Орангул (фото автора)

Парк постарались сделать комфортным для жителей, при этом максимально сохранив деревья.

Парк К.Лагунова (фото автора)

Здесь предусмотрели разделение пешеходных потоков с велосипедными. Часть дорожек сделали из рыхлого материала, часть — твердые. Это позволит людям, которые любят гулять пешком, не пересекаться с водителями самокатов и велосипедистами.

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк К.Лагунова (фото автора)

В новом пространстве — множество локаций, в том числе спортивные — с беговыми и велосипедными дорожками. Детские площадки смонтировали на открытых полянах.

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк К.Лагунова (фото автора)

Над оврагом и дренажным прудом проложили мостики.

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк К.Лагунова (фото автора)

Парк К.Лагунова (фото автора)

В Тюмени открылся новый «сквер с историей».

В Тюмени после благоустройства открылся так называемый «карманный» скверик. Он находится рядом с первой пешеходной улицей Дзержинского, в створе улиц Комсомольской и Первомайской.

Рядом — отреставрированное здание бывшего ремесленного училища , ныне это один из корпусов ТюмГУ. Чуть дальше — ДК «Нефтяник» и выход на набережную Туры.

Здесь можно не только отдохнуть компанией за столиками, к примеру, сыграть в настольные игры, но и узнать об истории Тюменской области. В сквере есть информационная справка о ремесленном училище, в историческом здании сейчас занимаются студенты. На стендах размещена информация о вкладе географов университета в развитие региона, а также об историческом и культурном наследии Тюмени .

В Тюмени благоустроены и другие территории.

Гранитные книги установили в сквере геологической славы в Тюмени.

Арт-объект «Это наша история в книгах» открыли в мини-сквере геологической славы у здания Главтюменьгеологии в Тюмени 2 ноября. Установка восьми гранитных книг об истории отрасли завершила архитектурный ансамбль. Событие приурочили к 40-летию Тюменского регионального совета ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии им. Ю. Г. Эрвье.

Восемь основных книг об истории отрасли, которые были написаны в несколько последних десятилетий, разместились на книжной полке у одного из камней. В этих изданиях наиболее полно рассказывается о тюменской геологии , отметившей недавно своё 75-летие.

На первом большом камне мини-сквера геологической славы размещена мемориальная доска Главтюменьгеологии, некогда самому большому предприятию геологоразведчиков в мире со штатом более 100 тыс. сотрудников. Её открыли 25 июля 2024 года. В тот же день тюменцам представили обновленную памятную доску первому начальнику Главка Юрию Эрвье в честь 115-летия со дня рождения легендарного первопроходца тюменской геологии.

В Тюмени открыли памятник генерал-лейтенанту Павлу Фитину.

Церемония открытия памятника руководителю внешней разведки СССР генерал-лейтенанту Павлу Фитину состоялась в Тюмени на площади Борцов Революции .

Павел Фитин родился в с. Ожогино Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии, окончил школу в Тюмени. В 1939 году возглавил внешнюю разведку органов госбезопасности СССР, внёс вклад в победу в Великой Отечественной войне и овладение Советским Союзом секретами ядерного оружия.

Новая подсветка заработала у Знаменского собора в Тюмени.

Новая подсветка заработала у здания Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) в Тюмени. При разработке проекта учитывались архитектурные особенности храма. Особое внимание в освещении уделялось куполам, шатру и апсиде. Всего установлено 8 специализированных опор освещения и 25 прожекторов. Энергетики проложили более 200 м кабеля с последующим благоустройством территории.

Храм — выдающийся образец Сибирского барокко .

Новая подсветка Знаменского собора — часть проекта по созданию современной системы уличного освещения «Светлые кварталы», соглашение о котором подписано в 2023 году между администрацией Тюмени и СУЭНКО.

Новый парк с детскими и спортивными площадками подарили жителям Тюменского района.

Благоустроенный зелёный парк площадью 4 тыс. кв. метров передал застройщик коттеджного поселка «Веванта Парк» в собственность Переваловскому муниципальному образованию Тюменского района.

Парк стал настоящим украшением коттеджного посёлка, точкой притяжения и важным объектом для отдыха и досуга жителей Елани. Прогулочная зона выложена брусчаткой, на территории возведены разнообразные спортивные площадки, футбольное и волейбольное поля. Есть зоны для активного отдыха с турниками и теннисным столом, оборудованы шахматные столы.

Для малышей и ребят постарше построена уютная детская площадка с песочницами, качелями, скалодромом и горками. В центре парка расположили зоны отдыха с лавочками, гамаками и беседками.

Памятник авиаконструктору Москалеву открыли в Заводоуковске.

Памятник авиаконструктору Александру Сергеевичу Москалеву открыли в Заводоуковске. Он был директором эвакуированного в годы войны завода 499 , где строили боевые десантные планёры для нужд фронта. Скульптор Дмитрий Маколкин успел завершить работы к празднованию Дня города.

В Заводоуковске помнят и чтят память предков, людей, которые создавали историю и совершали подвиги. Именно благодаря Александру Сергеевичу Заводоуковск в годы войны стал крыльями Сибири!

В Ишиме благоустроили дворовые территории и Берёзовую рощу.

Преобразование памятника природы регионального значения стало возможным благодаря победе Ишима во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

Дворовые территории на улицах Суворова, Карла Маркса и Берёзовая роща в Ишиме были благоустроены в этом году.

В Тобольске открыли сквер Выпускников.

Про новый сквер я рассказывал в статье «Тобольск настоящий », но его торжественное открытие состоялось 5 ноября. Проект реализован в рамках программы «Тобольск настоящий» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В сквере применены оригинальные световые решения, установлены необычные малые архитектурные формы и впервые использованы батуты с покрытием. Новое общественное пространство уже стало местом притяжения для молодёжи и людей старшего возраста. Здесь есть уютная зона отдыха с качелями и красивая прогулочная аллея, а также самый большой в Тюменской области памп-трек. В прошлом году за реализацию этого проекта проголосовали более 16000 жителей Тобольска.

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

Ещё больше о современном благоустройстве Тюмени и области читайте в моих статьях:

— В Тюмени благоустроены новые общественные пространства

— Благоустройство сибирских городов

— Развитие Сибири (часть 3)

— Развитие Сибири (часть 4)

— Мегастройки Тюмени: набережные

— Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 1)

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