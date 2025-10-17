В четверг, 16 октября, на заводе «Гермес-Липецк», расположенном на Грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк», состоялось торжественное открытие второго производственного цеха. Программа реализована при активной поддержке Фонда развития промышленности и правительства региона, что подчеркивает стратегическую важность для экономики Липецкой области и локализации промышленного производства.

«Открытие нового цеха — результат выполнения соглашения, заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Инвестиции свыше 600 миллионов рублей позволили создать условия для выпуска сложной крупногабаритной продукции. Теперь завод будет производить до 1000 современных, надежных котлов в год для коммунальной и промышленной сфер, используя только отечественные материалы. Отмечу и поддержку со стороны Фонда развития промышленности, что позволило оснастить производство уникальным для страны оборудованием. Это не только рост отдельной компании, но и реальный вклад в укрепление технологического суверенитета и промышленного потенциала нашего региона и страны в целом», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Площадь нового корпуса — 2700 кв. метров. Таким образом, производственные площади предприятия увеличены на 50%. Завод оснащен роботизированными сварочными линиями, станками плазменной резки и гибки металла, мостовыми кранами грузоподъемностью до 80 тонн, а также цифровыми системами контроля качества. Помимо внедрения новейших технологий здесь создано более 20 дополнительных рабочих мест.

«Открытие нового цеха имеет для нас большое значение. Этот проект мы реализовали довольно быстро. В 2024 году подписали соглашение, в 2025 уже открылись. Очень этому рады и с нетерпением ждем момента, когда сможем представить новую продукцию нашим клиентам, которые ее ждут», — поделилась собственник ООО «Гермес-Липецк» Полина Шарова.

«После смены собственника в 2023 году действующее производство не просто встало на ноги, оно преобразилось. Коллеги занимают хорошую позицию с точки зрения социальной активности, много работают с учебными заведениями. Когда компания „Гермес“ вышла с инициативой расширения цеха, мы полностью ее поддержали. И увидеть сегодня результаты труда всей нашей большой команды — очень приятно», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

ООО «Гермес-Липецк» входит в Промышленную группу «Гермес» и является ведущим производителем промышленных котлов для энергетики, инфраструктурных и производственных объектов. Продукция завода отличается высокой надежностью и полностью соответствует российским и международным требованиям. Внедренные современные технологии позволяют существенно повысить уровень локализации, уменьшить зависимость от иностранных комплектующих и обеспечить гарантированный уровень качества отечественной продукции. Компания намерена стать ключевым игроком российского рынка котельных установок в промышленном и коммунальном секторах региона.