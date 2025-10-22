В Цхинвале открылся новый детский сад
В столице Южной Осетии в среду торжественно открыли новое дошкольное образовательное учреждение — детский сад № 19 «Бæлон».
Новое здание расположено по улице Братьев Губаевых. В детском саду «Бæлон» будут функционировать восемь групп, в том числе две коррекционные группы смешанного типа, что позволит создать условия для всестороннего развития каждого ребенка.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Республике Северная Осетия — Алания после реконструкции открыли ...же на Северном и Южном портале предусмотрели пожарные резервуары.
- В посёлке Могзон Забайкальского края открылся крупный образовательный ...троительство и оборудование комплекса обошлось в 1,6 млрд рублей.
- Новый детский сад на 140 детей введен в эксплуатацию в Невск...тельного учреждения велось по национальному проекту «Демография.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0