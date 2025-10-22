MAX
В Цхинвале открылся новый детский сад

В столице Южной Осетии в среду торжественно открыли новое дошкольное образовательное учреждение — детский сад № 19 «Бæлон».

Новое здание расположено по улице Братьев Губаевых. В детском саду «Бæлон» будут функционировать восемь групп, в том числе две коррекционные группы смешанного типа, что позволит создать условия для всестороннего развития каждого ребенка.

Источник: cominf.org

