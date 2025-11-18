Компания РВБ открыла крупный логистический центр под Воронежем
14 ноября РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) открыла логистический центр в Новоусманском районе Воронежской области.
Новый объект стал важным звеном в логистической сети компании. Его площадь — 156 тыс. кв. м, а вместимость превышает 90 миллионов единиц товара. Запуск проходил в два этапа, и уже сегодня центр ежедневно обрабатывает более 500 тысяч товаров. В ближайшее время эта цифра вырастет до 1,8 миллиона единиц.
Современное оборудование комплекса позволяет значительно ускорить все этапы обработки и доставки заказов. Ключевым элементом инфраструктуры станет трёхуровневый сортировочный конвейер, способный обрабатывать свыше 1,3 миллиона единиц товаров в сутки. Это повысит эффективность сортировки в несколько раз и позволит обеспечить бесперебойную логистику по всей России.
— Объём инвестиций в проект составляет порядка 11 миллиардов рублей.
Главная ценность данного логистического комплекса в том, что он открывает российским предпринимателям доступ к масштабной экосистеме. Запуск объекта позволит увеличить скорость логистики не только в Воронежской области, но и за ее пределами, обеспечивая быструю обработку и отправку заказов во все регионы страны. Для нас особенно важно то, что комплекс предоставит новые возможности для воронежских производителей, — отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.
Открытие центра даст мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Местные предприниматели смогут хранить продукцию на складе компании, что позволит снизить затраты на логистику и упростит выход на федеральный и международный рынки.
Во время экскурсии гостям также представили проект «Платформа роста». Он был запущен в декабре 2024 года компанией Wildberries & Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Воронежская область стала 37 регионом, присоединившимся к проекту «Платформа роста». Всего в программу вошли 17 локальных брендов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В «НИИ электронной техники» (АО «НИИЭТ», Ворон...т и напряжении питания 50 В на рабочей частоте 860 МГц.
- 2 марта 2024 года, в день рождения выдающегося советского борца Васили...лейболу, гандболу, баскетболу и другим командным игровым видам спорта.
- «КАМАЗ» поставил крупную партию комфортабельных автобусов больш...8470; 80 «ул. Перхоровича — Студгородок ВПИ».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1