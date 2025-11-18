14 ноября РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) открыла логистический центр в Новоусманском районе Воронежской области.

Новый объект стал важным звеном в логистической сети компании. Его площадь — 156 тыс. кв. м, а вместимость превышает 90 миллионов единиц товара. Запуск проходил в два этапа, и уже сегодня центр ежедневно обрабатывает более 500 тысяч товаров. В ближайшее время эта цифра вырастет до 1,8 миллиона единиц.

Современное оборудование комплекса позволяет значительно ускорить все этапы обработки и доставки заказов. Ключевым элементом инфраструктуры станет трёхуровневый сортировочный конвейер, способный обрабатывать свыше 1,3 миллиона единиц товаров в сутки. Это повысит эффективность сортировки в несколько раз и позволит обеспечить бесперебойную логистику по всей России.

— Объём инвестиций в проект составляет порядка 11 миллиардов рублей.

Главная ценность данного логистического комплекса в том, что он открывает российским предпринимателям доступ к масштабной экосистеме. Запуск объекта позволит увеличить скорость логистики не только в Воронежской области, но и за ее пределами, обеспечивая быструю обработку и отправку заказов во все регионы страны. Для нас особенно важно то, что комплекс предоставит новые возможности для воронежских производителей, — отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

Открытие центра даст мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Местные предприниматели смогут хранить продукцию на складе компании, что позволит снизить затраты на логистику и упростит выход на федеральный и международный рынки.

Во время экскурсии гостям также представили проект «Платформа роста». Он был запущен в декабре 2024 года компанией Wildberries & Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Воронежская область стала 37 регионом, присоединившимся к проекту «Платформа роста». Всего в программу вошли 17 локальных брендов.