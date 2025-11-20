В подмосковной Черноголовке начал работу новый научный центр, который уже называют крупнейшим частным исследовательским комплексом в стране. Его построила фирма «Август», и это не просто несколько лабораторий в одном здании, а полноценный научный городок, где будут создавать технологии для сельского хозяйства.

На строительство и оснащение центра потратили больше 8 миллиардов рублей. Здесь собрали всё, чтобы превратить научную идею в готовый продукт. Ученые смогут работать над всем циклом — от фундаментальных экспериментов на молекулярном уровне до выпуска опытных партий новых препаратов. Такой подход ускоряет внедрение разработок в реальное производство.

Особой гордостью центра стал уникальный для России комплекс «Биотрон». Это отдельный корпус, где можно воссоздать климат любой точки Земли — от влажных тропиков до засушливых степей. Такие условия позволяют круглый год испытывать растения, не дожидаясь полевого сезона, что делает исследования гораздо быстрее и точнее.

Директор по НИОКР фирмы «Август» Руслан Зотов поясняет : «НИОКР-программа НИЦ предусматривает работу по широкому спектру научных направлений, развитие которых определено государством в качестве национальных приоритетов. Среди них: синтез действующих веществ и других продуктов малотоннажной химии, разработка высокоэффективных, экологичных препаратов нового поколения для защиты и повышения урожайности сельхозкультур, в том числе биопестицидов. Будем заниматься исследованиями в области глубокой переработки продукции растениеводства, селекцией для получения новых сортов и гибридов культур, а также штаммов промышленных микроорганизмов с заданными свойствами. Все эти и многие другие планируемые разработки имеют важнейшее значение для развития сельского хозяйства и других критически важных отраслей экономики страны».

Для масштабных исследований нужны яркие умы, и их подготовку компания начала заранее. Уже несколько лет работает целевая магистратура в партнерстве с ведущими вузами, включая Санкт-Петербургский государственный университет, РХТУ им. Менделеева и МИРЭА. Первые выпускники уже приступили к работе.

Но чтобы перевезти в Черноголовку лучших специалистов со всей России, нужна не только интересная работа, но и комфортная жизнь. Поэтому проект включает и социальную инфраструктуру. Здесь уже построили одну из лучших частных школ Подмосковья, а в планах — возведение двух современных общежитий квартирного типа для сотрудников. Решение жилищного вопроса считают ключевым для того, чтобы полностью укомплектовать штат и раскрыть потенциал центра.