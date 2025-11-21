Трехсекционный трамвайный вагон УКВЗ на днях прибыл в Челябинск
Трехсекционный трамвайный вагон УКВЗ, изготовленный для челябинского метротрама, на днях прибыл в областную столицу
Сейчас вагон готовят к пусконаладке и обкатке. Главный конструктор УКВЗ Олег Слепов рассказывает о технических характеристиках и особенностях нового трамвая:
🔹 длина — 28 150 мм
🔹 количество кабин — 2
🔹 количество дверей — 8 (по 4 с каждой стороны)
🔹 номинальная вместимость — 200 человек
🔹 мест для сидения — 66
🔹 мест для маломобильных пассажиров — 2
🔹 автономный ход — более 15 км с номинальной нагрузкой
🔹 количество валидаторов — 6
Вагон отличается современным внешним видом, новой переработанной кабиной водителя, новой панелью приборов. Оснащен информационными интерактивными мультимедийными окнами, уникальной системой управления и контроля температуры, которая позволяет не только повысить уровень комфорта для пассажиров, но и снизить энергозатраты. В части конструктива вагона все пожелания заказчика были учтены.
Дизайн вагона проработан индивидуально с Миндортрансом Челябинской области.
