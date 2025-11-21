MAX
Транспорт, спецтехника и логистика

Трехсекционный трамвайный вагон УКВЗ на днях прибыл в Челябинск

Трехсекционный трамвайный вагон УКВЗ, изготовленный для челябинского метротрама, на днях прибыл в областную столицу

Сейчас вагон готовят к пусконаладке и обкатке. Главный конструктор УКВЗ Олег Слепов рассказывает о технических характеристиках и особенностях нового трамвая:

🔹 длина — 28 150 мм

🔹 количество кабин — 2

🔹 количество дверей — 8 (по 4 с каждой стороны)

🔹 номинальная вместимость — 200 человек

🔹 мест для сидения — 66

🔹 мест для маломобильных пассажиров — 2

🔹 автономный ход — более 15 км с номинальной нагрузкой

🔹 количество валидаторов — 6

Вагон отличается современным внешним видом, новой переработанной кабиной водителя, новой панелью приборов. Оснащен информационными интерактивными мультимедийными окнами, уникальной системой управления и контроля температуры, которая позволяет не только повысить уровень комфорта для пассажиров, но и снизить энергозатраты. В части конструктива вагона все пожелания заказчика были учтены.

Дизайн вагона проработан индивидуально с Миндортрансом Челябинской области.

Источник: t.me

Комментарии 4

  Azimut9921.11.25 14:59:33

    Было бы неплохо, если бы автор разъяснил людям, что такое метротрам.

    Roman Wyrzykowski21.11.25 15:33:39

      Метро и трамвай    

    DimaY21.11.25 15:53:15

      Это когда часть сети находится под землей, но в качестве подвижного состава используются не метровагоны, а трамваи. Отличие состоит в основном системе токоприемников. Такая система существует в Волгограде, сейчас строится в Красноярске и Челябинске. Одно из преимуществ, что подземная часть может быть интегрирована в существующую трамвайную сеть, с переводом части сети под землю, особенно в центре города. Кстати колея у трамваев, метро и ЖД в России одинаковая, за исключением узкоколейных трамваев Пятигорска, Евпатории и Калининграда.

  Tcheluskin22.11.25 01:02:48

    По дизайну гибрид УКВЗ 71-628/38/39 и 628М?

    Заявленная в новости длина — как у 71-638-02 «Поларис» для Санкт-Петербурга, а не укороченного 71-639 для Екатеринбурга, что хорошо для метротрама; но по фото похож на короткий. (Ещё фото.)

    Отредактировано: Tcheluskin~01:06 22.11.25
