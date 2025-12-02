MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте 2 дня назад 55
Департамент информационной политики АПК Транспорт, спецтехника и логистика

В Кузбассе открылся логистический центр Wildberries

© ako.ru

С 1 декабря первая очередь масштабного комплекса (40 тыс. кв. м) в Юрге официально введена в эксплуатацию.

Значение проекта для региона:

Местные производители получили возможность размещать товары на складе в пределах региона, что значительно снижает расходы на логистику.

Объем инвестиций составил 7,6 млрд рублей. В перспективе на объекте будет создано до 5 000 рабочих мест.

С начала 2025 года число кузбасских продавцов на Wildberries увеличилось на 10%.

Логистический центр построили именно в Юрге, т.к. компания Wildberries получила статус резидента ТОР с льготными условиями, а также стратегически выгодную площадку (18 га) с выходом на ключевые транспортные артерии — федеральную трассу Р-255 «Сибирь» и Транссибирскую магистраль.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: ako.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт