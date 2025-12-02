В Кузбассе открылся логистический центр Wildberries
С 1 декабря первая очередь масштабного комплекса (40 тыс. кв. м) в Юрге официально введена в эксплуатацию.
Значение проекта для региона:
Местные производители получили возможность размещать товары на складе в пределах региона, что значительно снижает расходы на логистику.
Объем инвестиций составил 7,6 млрд рублей. В перспективе на объекте будет создано до 5 000 рабочих мест.
С начала 2025 года число кузбасских продавцов на Wildberries увеличилось на 10%.
Логистический центр построили именно в Юрге, т.к. компания Wildberries получила статус резидента ТОР с льготными условиями, а также стратегически выгодную площадку (18 га) с выходом на ключевые транспортные артерии — федеральную трассу Р-255 «Сибирь» и Транссибирскую магистраль.
Комментарии 0