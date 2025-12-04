Знаменитый многоцелевой самолёт Ан-2, запущенный в серию в середине прошлого века и попавший в Книгу рекордов Гиннесса, продолжает свою службу в России. По оценкам специалистов, сегодня в рабочем состоянии находится не менее пятисот таких машин. Особенно востребованы «кукурузники» в северных широтах, где они решают критически важные задачи по обеспечению связи с отдалёнными территориями.

— Преимущество таких машин — возможность посадки на любом участке, где есть 200 метров ровной поверхности, в том числе в поле, на льдине, лесной поляне, воде, на берегу, — говорит руководитель группы реализации проекта «Региональная авиация» Александр Лыжин.

Чтобы соответствовать современным требованиям, легендарный биплан прошёл глубокую модернизацию на омском авиаремонтном предприятии «Мотор». Инженеры удлинили верхнее крыло, усилили конструкции и установили колёса увеличенного диаметра, что позволило расширить геопосадок, включая галечные пляжи. После 316 часов испытаний в сложных условиях на побережье Карского моря обновлённый самолёт получил сертификат. Теперь его предлагают использовать для государственных нужд, в частности, для работы в труднодоступных арктических районах.

Инициатором проекта выступил Юрий Петров, руководитель предприятия «Мотор», почётный полярник России, инженер-пилот и знаток Арктики. Под его руководством предприятие, оснащённое современными цехами и научным центром, стало единственной в стране площадкой, специализирующейся на комплексной модернизации Ан-2. Здесь могут одновременно обновлять четыре самолёта за 90 рабочих дней.

В цехах уже готовы первые образцы. Один из них — модификация «Русская Арктика» с именем знаменитого полярника Артура Чилингарова на борту. Самолёт оснащён локатором кругового обзора, системой ГЛОНАСС, тепловизором, ледомером и новейшей спутниковой связью российского производства. Рядом находится его аналог ТВС-2 МС с американским турбовинтовым двигателем, чьё обслуживание также освоено на предприятии, несмотря на санкционные ограничения.

Омские специалисты уже отремонтировали десятки «арктических» самолётов и более четырёх тысяч авиадвигателей. По их мнению, при поддержке региональных и федеральных властей в городе, где сохранилась вся необходимая промышленная база и даже действует эскадрилья Ан-2, возможно развернуть производство новых машин, рассказал корреспонденту РГ, Юрий Петров, руководитель преприятия «Мотор».