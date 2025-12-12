MAX
В Подольске открылся завод полного цикла релейной защиты

Фото: МедиаБанк Подмосковья/Мария Шигорева

12 декабря в Подольске официально открылся новый завод российской компании innel, специализирующийся на выпуске передовых систем релейной защиты, ориентированных на профессиональных электромонтажников и конечных потребителей.

Производство площадью 1000 кв. м организовано по принципу полного цикла и включает около десяти участков: от разработки, литья корпусов и поверхностного монтажа плат до программирования и финальных испытаний.

«Мощности предприятия позволяют производить около 30 тысяч изделий в месяц, сейчас, на начальном этапе, мы выпускаем семь тысяч», — рассказал операционный директор Роман Штанько.

Он отметил, что компания стремится к тому, чтобы создавать качественную продукцию, которая будет соответствовать не только российским, но и международным требованиям.

Директор производства Валерий Хохлачев отметил, что первая линейка продукции включает пять типов исполнения инновационных реле контроля напряжения. Эти устройства, которые устанавливаются в электрощитах, не только защищают технику от скачков напряжения, но и позволяют управлять системой электроснабжения через приложения для «умного дома».

По словам Романа Штанько, сейчас компания ведет переговоры с Правительство Москвы и Правительством Московской области для предоставления земли под строительство второго производственного комплекса.

Источник: dzen.ru

