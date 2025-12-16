На заводе «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (входит в Группу Компаний «ЛД») собрали первую опытную модель полнопроводного крана с номинальным диаметром 1200 мм (DN1200). Это самая крупная модель в линейке предприятия, преодолевшая планку в DN1000.

Новый кран уже успешно прошёл все заводские испытания. В ближайшее время его подготовят к отправке: покрасят, упакуют и разместят на ответственном хранении в логистическом центре компании. Монтаж на объекте заказчика запланирован на следующий год в рамках ремонтной кампании.

Такое оборудование востребовано в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также на магистральных сетях тепло- и газоснабжения. Полнопроходные краны устанавливают на критически важных участках трубопроводов, где необходимо обеспечить максимальную пропускную способность и минимизировать гидравлическое сопротивление, рассказали в Союзмаше.