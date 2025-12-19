Новый цех по производству сухой шпатлевки построила и ввела в эксплуатацию одна из строительных компаний Тюмени по ул. Воронинские горки. Общий объем инвестиций составил более 160 млн рублей. Помощь в реализации проекта оказало инвестиционное агентство Тюменской области.

«Продукцию выпускаем под брендом „Меланж“, потому что мы объединились. Эта компания уже зарекомендовала себя на рынке строительных материалов. Мы защитили наш бизнес-план в инвестиционном агентстве. По распоряжению губернатора Тюменской области нам предоставили земельный участок. Здесь мы построили цех на 720 квадратных метров, плюс вспомогательные строения. Подвели электричество, газ, воду. Неделю работаем в техническом режиме», — рассказал председатель правления ГК «Паритет» Павел Галкин.

Пока рабочие выпускают сухую шпатлевку под брендом «Меланж» на 50% от полной мощности. Наращивать производство начнут ближе к строительному сезону. Это будет по 40 тонн в сутки.

Девелопер ведет строительство жилья в Тюмени, Ялуторовске, Екатеринбурге, Самаре. Решение об открытии собственного производства шпатлевки связано с рядом причин.

«У „Меланжа“ сухой шпатлевки нет в ассортименте, поэтому выбрал этот материал, чтобы дополнить номенклатуру. Работаем по модели: производить, продавать, отбивать инвестицию. На наших стройплощадках этот материал будет востребован», — уточнил Павел Галкин.

Открытие нового цеха по выпуску сухих строительных смесей — пример одной из 37 кооперационных цепочек Ассоциации «Строительно-индустриальный кластер».

На сегодня в Строительно-индустриальный кластер входят 100 компаний из восьми субъектов РФ и одна из Казахстана. В периметре организации более 1 тыс. 500 предприятий.