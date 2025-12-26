Общий объем инвестиций в проект составил более 400 миллионов рублей. ТПК Стимул — российское предприятие пищевой промышленности, входящее в число лидеров производства шоколада и кондитерских глазурей. Новый промышленный объект в Мценске, Орловской области стал закономерным шагом в развитии компании, который позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и упростит логистику для конечных клиентов.

В настоящее время на производственной площадке работает 53 человека. Уже запущена первая технологическая линия, предназначенная для производства темных и белых дропсов. Общий объем выпускаемой кондитерской глазури на этом этапе составляет до 25 000 кг в сутки для темных дропсов и до 10 000 кг в сутки для белых дропсов. В первом квартале 2026 года планируется запуск второй технологической линии и увеличение численности сотрудников до 75 человек. Для поддержания высоких стандартов качества на площадке в Мценске установлено современное оборудование от ведущих мировых производителей: конш машины Macintayre, мельницы Wiener. Часть технологического процесса локализована. В ближайших планах компании ТПК «Стимул» по площадке в Мценске — выход на полную проектную мощность и запуск технологической линии по производству шоколада.