На рыбинском заводе «ОДК-Сатурн» заработал роботизированный комплекс для шлифовки крупногабаритных лопаток газотурбинных двигателей. Его разрабатывали специалисты предприятия вместе с коллегами из Рыбинского государственного авиационного технического университета имени Соловьева. Работы заняли три года — от проектирования до пусконаладки.

Оборудование поставили в механическом цехе, на участке шлифовальных центров. Теперь одна установка может делать сразу несколько вещей: шлифовать лопатки, мыть их и проверять геометрию профиля. Измерения проводятся бесконтактным оптическим методом. В зависимости от полученных данных система сама выбирает программу обработки. От оператора требуется минимум — загрузить деталь, выбрать шаблон и потом отдать готовое изделие на контроль.

«Интеллектуальный роботизированный комплекс дополнил парк автоматизированного оборудования „ОДК-Сатурн“. Среди других 35 роботизированных установок он выделяется масштабом занимаемой площади и количеством интегрированного основного и вспомогательного оборудования. Комплекс создан „ОДК-Сатурн“ совместно с нашими давними партнерами — РГАТУ имени П.А. Соловьева, что позволило получить уникальный опыт в разработке и внедрении передового оборудования. Эти наработки будут использованы в дальнейших проектах по автоматизации и роботизации производства», — рассказал главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

Кроме производственных задач, проект помогает университету — студенты и молодые ученые РГАТУ участвуют в исследованиях по этой теме.

«ОДК-Сатурн» — одно из ведущих машиностроительных предприятий Ярославской области. Здесь делают двигатели для авиации и энергетики, включая ПД-8 для «Суперджета» и первую отечественную турбину большой мощности ГТД-110М.