Уголь уходит в прошлое: на новой ТЭЦ под Владивостоком установили газовую турбину
На стройплощадке Артемовской ТЭЦ-2 в Приморском крае установили первую газовую турбину ГТЭ-170.1. Оборудование изготовили на Ленинградском Металлическом заводе (входит в «Силовые машины»). Всего для новой станции сделали две такие турбины.
220-тонную машину везли из Петербурга по железной дороге до Артема, а дальше — автотралом. На месте турбину аккуратно, в ограниченном пространстве, перегрузили портальной системой и поставили на фундамент в главном корпусе. Теперь можно монтировать вспомогательное оборудование.
Параллельно строители уже установили статор генератора, собирают паротурбинную установку. Котел-утилизатор № 1 полностью готов — его начнут настраивать летом. Всё оборудование российское, рассказали в СМ.
Новая ТЭЦ строится взамен старой Артемовской, которой в этом году исполнится 90 лет. Та до сих пор работает на угле. Новая будет на парогазовом цикле — с отечественными газовыми турбинами от «Силовых машин».
Завершить строительство РусГидро планирует в 2027 году. Мощность станции — 440 МВт электричества и 456 Гкал/ч тепла.
