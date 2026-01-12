Юбилейные торжества в Новом Уренгое завершились, но праздник для города продолжается. Его главный подарок — это долгосрочные инвестиции в комфорт и благополучие жителей, ведь впереди большие планы по дальнейшему развитию Нового Уренгоя. Строящиеся масштабные объекты олицетворяют динамичное развитие газовой столицы, где современные технологии идут вместе с заботой о человеке.

Среди самых ожидаемых объектов — «Факел-арена» и галерея-променад, арт-центр «Газ» и школа искусств.

В арт-центре «ГАЗ» уже завершили монтаж кровли, идёт отделка вестибюля и гостиницы, монтируют сцену.

Благоустройство перед центром уже завершено и тут установлен монумент «Газ Уренгоя — Родине!», он посвящён пионерам освоения Севера. По задумке авторов скульптуры, рука первопроходца-газодобытчика, который, подобно Прометею, что принес людям огонь богов, даёт человечеству голубое топливо.

Вечный огонь монумента зажгли на торжествах в честь полувекового юбилея города.

В арт-центре «ГАЗ» откроется и уникальный проект — Музея газа. Разработка концепции и подготовка проектной документации велась на протяжении трех лет. В проекте было задействовано большое количество специалистов из разных сфер: от инженеров до художников. Их усилия были направлены на то, чтобы создать эмоционально насыщенное и технологически инновационное пространство, которое позволит посетителям глубже понять природу газа. Строительные и монтажные работы стартовали летом. Сейчас идёт разработка контента, производство графики, декораций и прочего.

Освоение ямальских месторождений — это летопись настоящего героизма. Первопроходцы, бросившие вызов вечной мерзлоте и безмолвию тундры, совершили промышленный подвиг, подарив России её газовое сердце. Сегодня ямальский газ согревает дома миллионов россиян, становится энергией развития целых отраслей. В Новом Уренгое — газовой столице страны — должен появиться Музей газа. Это город, рождённый месторождениями, взращённый трудом геологов и буровиков, ставший символом триумфа человека над стихией. Музей станет не просто хранилищем памяти, а живым свидетельством того, как воля, знания и преданность делу превращают северную пустыню в источник жизни и процветания для всей России.

Экспозиция будет поделена на зоны, которые расскажут посетителям о происхождении и формировании газа — от его зарождения до этапов добычи и использования. Музейная драматургия представлена сюжетными линиями, объединяющими историю, технологии и биографии работников отрасли. Архитектура отличается сложной многоуровневой геометрией, а монументальные мультимедийные инсталляции и экспозиционные решения высотой более шести метров создают эффект полного погружения.

Музей газа в Новом Уренгое — экспозиция не рядовая. Перед создателями стоит задача — создать эффект полного погружения, где каждый посетитель через интерактивные инсталляции и иммерсивные сценарии сможет буквально «прикоснуться» к истории, почувствовать масштаб достижений и увидеть, как отрасль преображает территорию.

Открытие арт-центра уже не за горами.

Продолжается строительство галереи «Уренгой» — уникального сооружения в форме снежной дюны площадью более 80 тысяч м².

Интерьер галереи украсят живые растения, а общая протяжённость пешеходных маршрутов составит почти два километра.

Строительство северных городов под куполами будоражила умы многих фантастов ХХ века, настало время, когда эти идеи воплощаются в жизнь.

Строительство осуществляется в два этапа: на первом — закроют контур всего здания, на втором — предусмотрена внутренняя отделка и благоустройство территории. Продолжается кирпичная кладка стен, монтаж кровли и фасадов, работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей.

Тепловой контур планируется закрыть в июне 2026 года. Текущая готовность первого этапа уже превысила 88,9%, на строительстве задействована 1000 человек.

В подарок на 50-летие газовой столицы в Южном микрорайоне возводят крупнейшую на территории округа детскую школу искусств и «Факел Арену».

Школа искусств станет центром притяжения юных талантов: её просторные помещения общей площадью 12 тысяч квадратных метров смогут принять 1140 воспитанников. Проект предусматривает создание полноценных отделений: музыкального, хореографического, театрального, художественного, а также направление по художественной обработке материалов.

Здание переменной этажности и сложной архитектурной формы является уникальным по своей планировке и внешнему виду. Сейчас здесь уже завершены работы по утеплению фасада и монтажу витражных конструкций, выполнены внутренние перегородки, ведется черновая и чистовая отделка помещений.

В спортивном комплексе «Факел Арена» площадью более 13 тысяч м² будут заниматься мини-футбольный клуб «Факел Ямал» и юные спортсмены СШ им. К. Еремёнко. Для всех желающих в новом комплексе запустят занятия по футзалу, общей физической подготовке, фитнесу, аэробике.

В честь юбилея газовой столицы России создана лимитированная коллекция конструкторов, посвящённых Ямалу.

Проект состоит из трех тематических наборов и является частью большой коллекции «Самая большая страна», разработанной российским брендом конструкторов РУБРИК. Она посвящена знаковым объектам инфраструктуры, регионам России, деятельности промышленных предприятий и федеральных ведомств.

Центральным набором ямальской серии стал «Аэропорт города Новый Уренгой» — модель шириной 50 и высотой 20 сантиметров, состоящая из 1 318 деталей. Конструктор отличается высокой точностью исполнения: внутри расположены мини-магазин с региональными товарами, стойки регистрации, информационные табло и интерьерные детали.

В коллекцию также входят самолет авиакомпании «Ямал» с фирменной символикой и газовая вышка с вездеходом «Трэкол». Каждый комплект дополнен мини-фигурками — диспетчерами, пилотом, сотрудниками ТЭКа и наземных служб.

Общежитие в микрорайоне Семейный строится для студентов и педагогов Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Здание рассчитано на 400 мест.

На первом этаже разместятся общественные и административные помещения: медицинский пункт, тренажерный зал, буфет, актовый зал, помещения для персонала и охраны. Проживание будет организовано блоками по секционному типу. В них разместятся жилые комнаты с местами общего пользования, кухня, санузел. Кроме специальных помещений, на первом этаже будет обустроено 10 двухместных секций для людей с ограниченными возможностями. Выше располагаются жилые секции для размещения студентов и преподавателей. На каждом этаже будет помещение для воспитателя, комната отдыха и комната для самоподготовки.

Полностью выполнены работы по возведению коробки здания и монтажу окон. Фасад полностью утеплен, завершается монтаж красочных алюминиевых панелей. Помещения на первом этаже уже завершены, на других этажах в активной фазе отделочные работы, установка дверей и прокладка внутренних инженерных систем. Снаружи завершены работы по укладке асфальта, смонтировано освещение, ведется монтаж спортивно-игровой площадки. Готовность объекта составляет почти 80%.

Современная лыжная база — ещё один из объектов, возведение которого приурочено к 50-летию газовой столицы. Строительство ведётся в Северном районе города, возле существующей базы «Кристалл». Сейчас полностью готов каркас двухэтажного здания, внутри которого будут раздевалки, тренерские, медкабинет, тренажерный зал, сауна, конференц-зал и кафе.

Площадь территории — более 50 гектаров. Уже установлены опоры освещения, смонтирована блочно-модульная котельная. Идет отсыпка двух лыжероллерных трасс общей протяженностью четыре километра. Предназначены они будут для круглогодичного катания как спортсменов, так и всех желающих. Здесь же обустроят тропу здоровья для любителей скандинавской ходьбы, оборудуют спортивные площадки, уличные тренажеры и игровые зоны для детей.Ключевым объектом трассы станет стадион с трибунами для болельщиков на 100 посадочных мест и комментаторской будкой.

Новый Уренгой абсолютный лидер в строительстве жилья и один из первых городов, полностью ликвидировавших аварийный жилой фонд .

Большой вклад в переселение уренгойцев из аварийного жилья внёс микрорайон «Славянский» , но город активно застраивается и частными застройщиками. Среди последних реализованных проектов жилой комплекс «Региональный».

Это первый из трёх домов комплексной застройки, после завершения строительства в жилом комплексе смогут поселиться более 800 семей. Современная новостройка впечатляет своими масштабами: общая площадь составляет почти 30 000 квадратных метров. Здание состоит из пяти секций высотой от 8 до 12 этажей, где расположились 277 квартир различной планировки. Комфорт жильцов обеспечивается продуманной инфраструктурой: тёплые лоджии для отдыха и работы, подземный паркинг, круглосуточное видеонаблюдение, детские и спортивные площадки, об этом первопроходцы только мечтали.

Ещё одна новостройка появилась на ул. Романтиков.

В Новом Уренгое, как и в Ноябрьске, проведена большая реновация фасадов домов.

А теперь про здравоохранение.

Почти год назад в Новом Уренгое открыли хирургический корпус . Регион стремится к кардинально новому уровню оказания медпомощи на Ямале и теперь у северян появилась возможность получать лечение по стандартам крупных федеральных медцентров дома.

В хирургическом корпусе собрали сильнейшую команду врачей. Они уже обследовали больше 32 тысяч ямальцев, провели больше четырёх тысяч операций — в том числе высокоточных, выполненных в единственном на весь Ямал нейрохирургическом отделении. Самое главное — у сотен пациентов смогли предупредить развитие инфаркта, инсульта и других патологий.

С позапрошлого года действует и радиотерапевтический корпус , он стал первым радиотерапевтическим комплексом на Ямале. В этом году, к юбилею Ноябрьска, открыто ещё одно небольшое отделение.

В Новом Уренгое также обновляют и территорию больничного комплекса. Весь комплекс разделён на пять зон, которые будут благоустроены поэтапно. Площадь комплекса немного уменьшится — часть территории будет использована для обустройства парковки. Большая часть работ проведена в прошлом году, а благоустройство центральной части будет выполнено этим летом. Новые тротуары, малые архитектурные формы и освещение придадут больничному комплексу современный и ухоженный вид.

С 2022 года работает современная детская поликлиника и женская консультация . Новое пятиэтажное здание оснастили передовым медицинским оборудованием, внутри — удобные кабинеты, широкие коридоры, холлы и тихие лифты. Отдельный вход новостройки предназначен для женской консультации. Здесь оборудовали дневной стационар, две малые операционные, кабинеты УЗИ, блок для физиопроцедур и восстановительной терапии.

В Коротчаево продолжается строительство новой участковой больницы. Это будет самый крупный медицинский объект в отдалённом районе Нового Уренгоя. Объект площадью более восьми тысяч квадратных метров готов более чем на 85%. Сейчас идет чистовая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В самом же городе продолжается строительство нового здания поликлиники № 1.Четырехэтажное медучреждение рассчитано на 750 посещений в сутки. Оно объединит в себе терапевтическую, хирургическую, онкологическую службы, а также травмпункт, инфекционное и дерматологическое отделения.

Строители уже завершили возведение каркаса, ведутся работы по монтажу кровли и обустройству фасадов из уникальных панелей, производимых в Тюмени.

В октябре 2025 года Правительство России утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 15 опорных арктических населенных пунктов, которые являются важнейшими промышленными центрами, узлами развития Северного морского пути и формирования Трансарктического транспортного коридора. Они играют ключевую роль в экономике и безопасности государства, обеспечивая укрепление позиций России в Арктическом регионе. На Ямале в перечень опорных населённых пунктов вошли Ноябрьск, Новый Уренгой и агломерация Салехард—Лабытнанги. Документы предусматривают модернизацию и строительство необходимой инфраструктуры, благоустройство и создание общественных пространств до 2035 года.

Газовая столица Ямала, Новый Уренгой, сохранит статус главного промышленного центра России, форпоста освоения северных провинций, в том числе Гыданского полуострова. Город станет центром технологичной добычи газа с привлечением самых востребованных технологий и специалистов для освоения сложных запасов газа.

Реализация мастер-планов позволит вывести развитие комфортной среды в ямальских городах на более высокий уровень, увеличить приток инвестиций и сделать туризм важной частью региональной экономики. До 2035 года реализуют несколько десятков мероприятий, направленных на улучшение городского пространства, привлечение капитала и рост турпотока. Эта работа серьезно улучшит качество жизни людей, расширит рынок труда и сыграет важную роль в достижении национальных целей развития.

Юбилеи Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда сопровождались информационными кампаниями.

С 5 сентября по 20 октября в Главном универсальном магазине Москвы прошла выставка Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект, организованный по поручению губернатора, познакомил жителей и гостей столицы с уникальной природой, историей и экономическим потенциалом одного из ключевых регионов российской Арктики.

Выставка на первом этаже стала своеобразным путешествием по Ямалу: 10 тематических стендов рассказали об истории освоения Севера, масштабных нефтегазовых проектах, культуре и традициях коренных народов. Особое внимание уделено городам-юбилярам — Салехарду, Ноябрьску и Новому Уренгою.

Посетители увидили редкие кадры освоения Арктики, узнали о крупнейших мировых запасах газа, развитии транспортной инфраструктуры и инвестиционных проектах, а также смогли прикоснуться к культуре ненцев, ханты и селькупов, для которых Ямал остаётся домом.

К юбилеям Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя были приурочены девять масштабных выставочных проектов. В Москве организовали выставку «Люди. Газ. Уренгой» в Государственном центральном музее современной истории России, фотовыставку «Современный Ямал» в Центре Гиляровского, экспозицию «Знакомьтесь: Новый Уренгой» на Арбате и Цветном бульваре, а также выставку современного искусства «Ямальский хронотоп» в «ГЭС-2». На Страстном бульваре в августе открылась фотовыставка, посвящённая современному облику Нового Уренгоя.

В самом Новом Уренгое работала выставка под открытым небом «Улицы нашего города». Экспозиция расположилась на пешеходной зоне улицы Сибирской. На ней были представлены 52 фотографии, сделанные в 1980-х и 1990-х годах, из коллекции Новоуренгойского музея изобразительных искусств. Также на выставке можно было увидеть фотографии из архива Александра Зинченко, одного из первых фотографов города.

Выставка рассказывала о том, как строился и развивался Новый Уренгой, как появлялись улицы и районы, а также социальные объекты. Все эти моменты запечатлены на фотографиях, которые стали частью фотолетописи города.

Был разработан единый брендбук региона , на основе которого создали 18 тысяч единиц фирменного мерча — от футболок и худи до шопперов и брелоков. Совместно с Почтой России выпущены юбилейные марки, конверты и открытки. В опорных городах стартовала баннерная кампания «Юбилеи в лицах», в рамках которой 50 выдающихся людей, чья жизнь неразрывно связана с округом, поздравили всех с праздником. А в самолётах АТК «Ямал» пассажиры получали ланчбоксы, посадочные талоны и буклеты с информацией о праздничных событиях года.

Особое внимание уделили сохранению исторической памяти. В Ноябрьске вышло подарочное издание, посвящённое основным вехам становления самого южного города региона. В Новом Уренгое представили книгу-альбом «50 глав Нового» — она рассказывает о становлении и развитии газовой столицы.

В Салехарде презентовали фотокнигу «Обдорские дворики» Михаила Канева. В картинах и стихах художник оживил прошлое древнего Обдорска. Также к юбилею окружной столицы вышел в свет фотоальбом Сергея Анисимова «Единственный на Полярном круге». Всего в этом году подготовили шесть книжных проектов, значительная часть которых была подарена ветеранам и первопроходцам.

В юбилейный год в Новом Уренгое начали светлое дело. Сентябрьские дни имеют особое значение для города и всего региона: именно в сентябре 1962 года на Тазовском месторождении был открыт первый фонтан газа. Это событие ознаменовало рождение нового Ямала — промышленного, энергетического.

Город-труженик и его жители давно заслужили большой новый храм, который не только вместит всех прихожан, но и станет настоящей доминантой города, как, например, в Ноябрьске и Салехарде.

Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы возведут в северном районе Нового Уренгоя, на берегу реки Седэяха. Чин освящения закладного камня совершил Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Строительство Собора благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм будет двухъярусным, с притвором, центральной частью и алтарём. Здание крестообразное с ярко выраженными входными группами, четырёхстолпное, пятикупольное. Его архитектурный облик гармонично сочетает монументальность и устремлённость вверх. Этот эффект создаётся за счёт высоких и слегка наклонных стен здания, формы главного купола и выразительной пластики фасадов. Храм украсят витражами, его внутреннее пространство обустроят в канонических традициях. В нижнем ярусе разместят гардеробные для прихожан и причта, трапезную. Высота Собора под яблоко креста составит 50,7 метра. Вместимость — порядка 900 человек. Общая площадь — 1630 квадратных метров.

2025 год в Ямало-Ненецком автономном округе был объявлен Годом героев и прошёл под эгидой особого уважения к людям, стоявшим у истоков становления городов. Всего в рамках юбилеев Ямал посетило более 850 ветеранов-первопроходцев со всей страны: в Новый Уренгой приешали 450 человек, в Ноябрьск — 300, в Салехард — 100. Первые делегации начали приезжать уже в начале года, а завершающие торжественные встречи состоялись в декабре. Для тех ветеранов, кто давно живет за пределами округа, были организованы чествования в Москве, Тюмени и Санкт-Петербурге.

Накануне 50-летия газовой столицы России в городе открыли стелу «Новый Уренгой» и арт-объект, посвящённый строительству газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Открытие новых стел и памятников , это в первую очередь дань уважения ветеранам-первопроходцам — тем, кто в самые тяжёлые, но романтичные, годы трудился, открывал Ямал миру, строил города, создавал объекты.

Стела «Новый Уренгой» — один из главных символов города. Впервые её установили в 1979 году на окраине тогда ещё посёлка, а через год ему присвоили статус города. Автором первого эскиза был почётный гражданин газовой столицы, легендарный газодобытчик Николай Дубина, а выполнили её тогда из подручных материалов.

По его же чертежам выполнена и современная стела. Воссоздали архитекторы не только геометрию, но и шрифт надписи. При этом новый монумент вдвое выше прежнего — его высота 16 метров, изменился и материал: новая стела выполнена из монолитного железобетона с навесными металлоконструкциями, снаружи обшита нержавеющей сталью и натуральным камнем. Внутри интегрирована архитектурная подсветка из 200 световых огней. Символический «синий цветок» на новой стеле заменили на настоящий огонь. Поворотом вентиля его зажгли высокие гости Ямала. Высота пламени составляет около 1,5 метров.

В семейных архивах хранятся тысячи фотографий, где на фоне надписи «Город газодобытчиков и строителей» запечатлено не одно поколение счастливых и уверенных людей. С первых дней города она стала настоящим символом газовой столицы, и с тех пор многие самые важные события в жизни новоуренгойцев неизменно связаны с этим местом.

При строителсьтве аэропорта историческую стелу пришлось демонтировать. Новое место установки выбрали неслучайно: улица осталась та же — Магистральная, только теперь стела будет встречать и провожать всех жителей и гостей газовой столицы на кольце у аэропорта.

Ещё один символ истории Нового Уренгоя — новый арт-объект «Вашим санкциям труба, г-н Рейган!».

В основу композиции легла легендарная фотография 1982 года, сделанная при строительстве газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Её история связана с историческим фактом: в декабре 1981 года президент США Рональд Рейган одобрил целый пакет санкций, в числе которых был запрет на продажу в СССР оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Таким образом Вашингтон планировал сорвать строительство газопровода. Советская сторона приняла решение наладить импортозамещение и оснастить «стройку века» техникой собственного производства. Газопровод был в итоге достроен досрочно. На одном из участков строители нанесли вошедшую в историю надпись «Вашим санкциям ТРУБА, г-н Рейган!».

Познакомиться с современным Новым Уренгоем, его историей и празднованием юбилея можно ещё в одном репортаже ноябрьских журналистов («Юбилейные пятьдесят в деталях: вложились капитально «).

Финальным мероприятием, посвященным 50-летию газовой столицы, стало открытие самого большого уличного катка на Ямале. Его площадь — более четырех тысяч квадратных метров.

Вокруг катка организована вся инфраструктура, необходимая для зимнего досуга. Для гостей работают отапливаемые раздевалки, пункт проката с широким размерным рядом коньков и уютная кофейня. Через каток переброшен деревянный навесной мост, который позволяет пересечь площадку и сделать красивые фотографии. Пространство украшено яркой иллюминацией, работает музыкальное сопровождение.

Сегодня уренгойский характер виден во всём. Город не почивает на лаврах, а динамично развивается: лидер Ямала по вводу жилья, самый молодой по возрасту жителей и по духу. Треть ямальского газа — отсюда, а новый аэропорт, первый в России, построенный по концессии без бюджетных средств, — символ современного подхода. Это не просто газовая столица, а мощный, современный арктический хаб, который продолжает согревать и страну, и мир.

На этом заканчивается серия репортажей о городах Большой Тюменской области. Почти все они родились в одно и тоже время, в легендарную эпоху освоения Тюменского Севера. Северные города, рождённые плановой экономикой лишь с одной целью, сегодня совсем непохожи друг на друга. У каждого своя судьба, свой путь развития, и, несмотря на молодой возраст, городам есть что показать и чему научить.

В статье использованы фотографии из открытых источников.

