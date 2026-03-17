1,9 млрд рублей составили расходы на благоустройство в Тюменской области в 2025 году. В рамках реализации программы благоустройства преобразилось 72 общественных пространства в 14 округах и 41 двор в семи муниципалитетах. По итогам года в индексе качества городской среды Тюменская область заняла четвёртое место среди регионов России и пятое — на международной выставке-конференции по развитию комфортной городской среды. В 2025 году в Тюмени открыты скверы Медицинских работников и Отрядов мэра, общественное пространство на открытулице Карла Маркса и «Бульвар Петра Ершова», в Тобольске сделано пять дворов и Спортивный сквер, в Ишиме — два общественных пространства, а в Увате благоустроили парк и площадь Нефтяников. Отдельная гордость — обновлённая центральная площадь в Заводоуковске, этот проект стал победителем всероссийского конкурса. Работы по благоустройству общественных пространств проведены и в других муниципалитетах.

В Тюмени открылся бульвар Петра Ершова.

В 3-м заречном микрорайоне состоялось торжественное открытие нового бульвара Петра Ершова, расположенного в районе дома № 43 по Заречному проезду.

Бульвар создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и стилизован под сказку «Конек-Горбунок». Архитектурные решения включают арт-объекты, напоминающие сказочные мотивы, такие как поднятый китовый хвост.

Сквер на улице К. Маркса открылся в Тюмени.

Городское пространство в районе дома № 110а по ул. Карла Маркса преобразилось. В обновлённом сквере Радужном появились удобные скамейки, качели и детская игровая площадка. При создании проекта было учтено, что сквер не только точка притяжения для местных жителей — рядом расположены детско-юношеский центр «Вероника» и региональный геронтологический центр, поликлиника.

В Заводоуковске благоустроена центральная площадь.

Обновленную Центральную площадь — «Площадь на Уке» — открыли в Заводоуковске 18 ноября. Уличное пространство стало удобнее для жителей: для них оборудовали дорожки и навесы с качелями. Летом горожан порадует современный фонтан.

Центральная площадь стала уже вторым обновлённым объектом, который город получил благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Первым был Центральный парк Заводоуковска, в 2024 году он стал лауреатом I Всероссийской парковой премии «Парки России».

В Заводоуковске была центральная площадь, но она уже не отвечала современным реалиям. Хотелось получить многофункциональное пространство, чтобы у местных жителей была возможность заняться чем-то приятным и полезным: детям, молодым семьям, пожилым людям и молодёжи.

В Тюмени открылся обновлённый Утиный пруд.

Пруд в районе КПД был образован в 1957 году на месте глиняного карьера кирпичного завода «Труд», где добывали сырьё для строительства домов в центре города. Со временем карьер наполнился родниковыми водами, которые питают его и сегодня. В последние годы на Утином складывалась неблагоприятная ситуация: он зарастал камышом, понижался уровень воды, снижалось её качество.

За восемь месяцев любимый многими тюменцами уголок кардинально преобразился. Пруд очистили от зарослей камыша и мусора на берегу, вокруг стало больше деревьев, высадили 53 дерева: пирамидальные тополя, туи, ели и рябины. Обустроили тротуары, пешеходные дорожки, установили опоры наружного освещения и прожекторы, смонтировали скамейки и качели, а также спуски к воде.

Это отличный пример восстановления и преобразования водно-рекреационной среды в городе. Что касается обитателей пруда, то утки и другие пернатые будут осваиваться на чистой воде уже этой весной.

Сквер Медицинских работников открыли в Тюмени.

Сквер медицинских работников открыли в Тюмени по ул. Юрия Семовских на месте бывшего пустыря. Его площадь составляет 7 тыс. 814 кв. метров. Основное предназначение — выразить признательность работникам сферы, создать пространство для проведения культурных и образовательных событий.

Сквер медработников может стать знаковым местом для сотрудников здравоохранения. В нем будут проводить посвящение в студенты, вручать дипломы, устраивать свадебные фотосессии, гулять пациенты из прилегающих учреждений. Сквер в Восточном округе стал лидером в голосовании за выбор дизайн-проекта благоустройства. За него проголосовали 23 тыс. 356 тюменцев. От создания проекта до открытия прошло всего несколько месяцев. Он стал еще одним украшением города и подарком на день рождения Тюменской области.

Изюминкой сквера стало 3D панно о роли медицины в современном обществе.

На оборотной стороне нанесены письменные благодарности жителей региона медикам.

Новую аллею Первых в Тюмени открыли ударами молотков по камню.

В Тюмени открыли аллею Первых. Она посвящена подвигу геологов, чья самоотверженность помогла освоить сибирские недра. Новый благоустроенный объект находится в проезде Геологоразведчиков, у пересечения с улицей Тульской.

Здесь можно не только прогуляться, но и подробно изучить страницы прошлого геологоразведки. Подробно история освоения нефти и газа описана на стендах, которые расположены вдоль всей аллеи. Тут же установлены различные качели, скамейки, высажены 280 кустарников и деревьев.

Аллея площадью почти 7 тыс. 500 кв. м протянулась от улицы Тульской до дома № 42 в проезде Геологоразведчиков. Пространство стилизовано под реку: здесь появились тематические зоны с имитацией природного ландшафта, пешеходные дорожки из шести видов плитки и арт‑объекты.

Появились также дополнительные пешеходные переходы, оборудованные по всем правилам безопасности. Вокруг много школ, детских садов, поэтому данная мера необходима. А в самом начале аллеи, рядом с ул. Тульской, расположен компас — надежный и верный инструмент любого геолога.

В ишимском селе Стрехнино появился сквер.

Благоустройство нового сквера в с. Стрехнино Ишимского муниципального округа завершено осенью. Вместо пустыря на территории 32 тыс. кв. м появились арт-объекты, зоны для отдыха, фонтан, уличные тренажёры. Смонтировано оборудование и малые архитектурные формы, а для детворы создан скейтпарк. По просьбам жителей обустроены зона для выгула и дрессировки собак. К существующим деревьям подрядчик дополнительно высадил новые саженцы и цветочные клумбы.

В Тобольске открылся Спортивный сквер.

В Тобольске 23 октября торжественно открыли сквер Спортивный после благоустройства. Ранее территория площадью более 3 гектаров была в заброшенном состоянии. Сейчас это современное и комфортное место для отдыха и занятий спортом. На территории сквера появились детская площадка, зона для тренировок, уютные пространства для отдыха и территория для выгула домашних животных. Скоро сквер будет дополнен ниндзя-парком. Дизайн-проект сквера получил поддержку более 19 тысяч тоболяков, проголосовавших за него в 2024 году.

В Ишиме открыли мемориал «Бронепоезд № 742 «Патриот».

3 октября в Ишиме открыли мемориал «Бронепоезд № 742 «Патриот». Это макет настоящего бронепоезда, который был построен в Ишимском паровозном депо в 1942 году. Год упорного труда — и на фронт ушёл настоящий боевой состав, очередной большой вклад ишимских тружеников тыла в общую Великую Победу.

Полноразмерная копия бронепоезда воссоздана по архивным чертежам и фотографиям Минобороны. Длина макета — 40 метров, в него вошли платформа ПВО, бронеплатформа, бронепаровоз и тендер для угля. Работа над комплексом проводилась совместная: специалисты РЖД транспортировали и устанавливали мемориал, руководство города благоустраивало привокзальную площадь. Средства на закупку материалов и частей выделены из бюджета области. Это место станет новой точкой притяжения и площадкой для проведения памятных мероприятий.

Точную копию легендарного бронепоезда «Патриот» в натуральную величину построили специалисты дорожного конструкторско-технологического бюро Свердловской ЖД. Работы велись в цехах исторического депо ст. Екатеринбург-Пассажирский. Специалисты подобрали колёсные пары, тележки и оригинальные железнодорожные платформы 40-х годов XX века.

Особенно символично, что мемориал открыт в год 80-летия Великой Победы. В Тюменской области бережно сохраняется память символах вклада региона в Победу. Уже установлены торпедный катер «Комсомолец» в Тюмени, планер А-7 в Заводоуковске, а бронепоезд «Патриот» в Ишиме завершает масштабный проект «Оружие Победы».

Следующим этапом в увековечивании памяти о трудовом подвиге ишимских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны станет возведение стелы с более чем 200 фамилиями людей, участвовавших в строительстве «Патриота».

Бронзовый макет Богоявленской церкви установили в Тобольске.

Бронзовый макет утраченной в прошлом Богоявленской церкви установили на основном туристическом маршруте в Нижнем Посаде Тобольска. Рядом расположили информационную табличку с QR-кодом, где можно с помощью аудиогида узнать историю храма. Инициатива СИБУРа воссоздать облик утраченных храмов города в виде памятников возникла при участии горожан, сообщает «ЗапСибНефтехим». Идею одобрили Исторический совет города, комиссия по монументальному искусству и Тобольская городская дума. Всего таких памятников утраченных храмов в городе будет несколько. Проект создан в рамках программы «Тобольск настоящий», которую реализуют правительство Тюменской области, администрация города и компания СИБУР.

28 января в Тобольске открыли памятник церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Он стал вторым в серии «Утраченные храмы Тобольска».

Церковь в стиле сибирского барокко более двух веков была одной из архитектурных доминант и духовных центров Тобольска. Каменный Благовещенский храм был заложен в 1735 году на месте старого деревянного, построенного еще в XVII веке переселенцами из Великого Устюга, и был расположен на Большой Пятницкой улице (ныне ул. Мира) напротив Благовещенской площади, ставшей затем — плац-парадной. Сейчас это Александровский сад.

В 2025 году благодаря программе «Тобольск настоящий» в Тобольске появились и другие новые арт-символы. Словно сказочные герои, все они имеют свой характер и историю.

На стадионе «Тобол» появился кроссовок высотой более 5 метров. Такую обувь, только стандартного размера, выпускал Тобольский нефтехимический комбинат. В августе на ул. Октябрьская,3 установили ангела — это пожарный «Оберегающий» из серии «О чем расскажут ангелы Тобольска», скульптура Дмитрия Прибыльнова.

В рамках проекта «Историческая навигация» в сентябре в уличное покрытие в ключевых точках кремля встроили десять металлических табличек, которые рассказывают об истории Тобольска и строительстве главного архитектурного ансамбля.

Таблички были отлиты тобольской компанией «Югор-Урал», каждая весит около 60 килограммов. На них отображены такие ключевые события, как строительство первого острога, создание транспортной системы между верхним и нижним городом, участие Тобольска в научных экспедициях эпохи Петра I.

Мемориал погибшим в локальных войнах землякам открыли в Тобольске.

Mемориал «Помним», увековечивший память о земляках, отдавших жизни за Родину в разные годы, открыли в сквере Мужества Тобольска.

Мемориал десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, открыли в Тюмени.

Открытие мемориала воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга в локальных войнах и вооруженных конфликтах состоялось в сквере Воздушно-десантных войск в Тюмени 20 сентября. Центральным элементом мемориала стал барельеф гвардии майора Андрея Приказнова — символа десантников всех поколений. Он удостоен двух орденов Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу».

В экопарке «Затюменский» открыли семейный центр с альпаками.

Семейный центр отдыха и общения с животными «Симба» открыли в экопарке «Затюменский». Этот проект приглашает всех желающих отправиться в увлекательное путешествие в мир удивительных животных. Это целая концепция. Здесь можно как понаблюдать за обитателями, так и прикоснуться к ним, узнать об их образе жизни, привычках и особенностях ухода.

В центре Тюмени появился новый футбольный стадион.

В Тюмени на улице Республики появилась площадка для игры в футбол. Новый объект открыли летом. Это отличный пример трансформации устаревших городских пространств. Несколько лет назад под фитнес-центр с бассейном здесь было реконструировано старое здание телеграфа, теперь пустырь передним занял новый стадион, эту территорию ждут и другие преображения.

В планах ООО «Интерстрой-В» строительство полноценного здания футбольной школы площадью 3000 кв. м. Инвестор намерен масштабировать проект развития детского футбола. Кроме того, по проекту предусмотрен и небольшой отель, что позволит создать максимально комфортные условия для тренировок и проживания юных футболистов. Стройка уже началась.

Гольф-клуб появился в селе Перевалово.

Гольф-клуб «Перелада» открыли в с. Перевалово Тюменского района. Данный вид спорта доступен людям разного возраста, в том числе детям. Для детей открыли «Академию гольфа», где ребят обучат элементам этой непростой игры. С азами игры в гольф уже знакомятся воспитанники лагеря дневного пребывания Переваловской средней школы.

На набережной Туры в Тюмени появилась новая баскетбольная площадка.

Новая баскетбольная площадка открыта на набережной реки Туры в Тюмени. Она находится на левом берегу, рядом с «Фиджитал-центром». Это событие важно для города, ведь подобные площадки не только улучшают инфраструктуру, но и способствуют развитию спорта, объединяют молодежь и украшают городскую среду.Предыдущую спортивную площадку в данной локации разобрали из-за ветхости.

Архипарк «Ключи» пополнился новыми арт-объектами.

Презентация новых арт-объектов, которые украсили архипарк «Ключи» в Нижнетавдинском округе Тюменской области, состоялась 19 сентября. Победителем конкурса стала «Птица-колыбель» от творческой команды из Санкт-Петербурга. Она набрала наибольшее количество баллов. «Птица-колыбель» — напоминает о птице, которую древние люди размещали на вершине дома.

Студенческая команда «Хранители ключей» из Воронежа презентовала работу, символизирующую очаг и идолов, охраняющих дом. Константин Иванов и Антон Цветков из воронежского архитектурного бюро 3by3 Studio впервые реализуют такой проект.

Участники из Ростова-на-Дону презентовали «Лабаз». Это помещение, предназначенное для хранения инструментов, упряжи, хозяйственных мелочей, но в парке, на усмотрение Вашей фантазии, оно выполняет функцию смотровой площадки, сцены или амфитеатра.

