Благоустройство сибирских городов (часть 2)

г.Ноябрьск © t-l.ru

Из второй части обзора можно узнать ещё о нескольких десятках новых скверов, парков, пямятников и других объектах благоустройства 2024 года.

В Нижней Тавде открыли мемориал «Вечный огонь».

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Мемориал «Вечный огонь» открыли в Нижней Тавде Тюменской области. В память о погибших воинах Великой Отечественной войны у скульптуры коленопреклонённого воина впервые зажгли Вечный огонь. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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В Тюмени сквер по ул. Мусоргского появился благодаря нацпроекту.

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Сквер площадью 9 тыс. кв. метров создали по ул. Мусоргского в Тюмени на месте хаотичной парковки. 13 тыс. тюменцев проголосовали за благоустройство этой территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 25 млн рублей вложено в реализацию проекта.

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Тут обустроена парковка, проложены тротуары, установлено видеонаблюдение. Жителям микрорайона предлагали несколько концепций, они выбрали ту, которая сегодня реализована. Здесь есть детская турниковая площадка — именно это пожелание горожан учли архитекторы. По периметру общественной территории подрядчик высадил более 40 яблонь. Работа по озеленению продолжится в следующем году.

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В Тюмени благоустроили двор пяти многоэтажек по ул. Одесской.

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Двор на пересечении улиц Одесская и 50 лет Октября преобразили в Тюмени по муниципальной программе комплексного благоустройства территорий. Установили МАФы, качели, спортплощадку с тренажёрами и расписали электроподстанцию в космической тематике.

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В Тюмени завершили благоустройство Славянского сквера на улице Тульской.

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В Тюмени преобразился Славянский сквер на улице Тульской. Жители уже прогуливаются по обновленной территории. Благоустройство выполнено благодаря поддержке тюменских компаний. Здесь высадили 37 лип, установили освещение и удобные скамейки. Вместо фонтана будущим летом в сквере заработает ручей, который добавит свежести и уюта этому месту.

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В Тюмени создали новое пространство с площадкой для панна-футбола.

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Новое общественное пространство с вращающимися стульями, шезлонгом и площадкой для панна-футбола создали в Тюмени на ул. Андрея Приказнова, 7. Благоустройством озелененной территории, общая площадь которой около пяти тысяч квадратов, занималась ГК «География».

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Здесь высажены хвойные и лиственные деревья, кустарники, проложены тротуары, используется семь видов покрытия, в том числе галька и бесшовное травмобезопасное. Для жителей установлена спортплощадка с футбольными воротами и площадка для панна-футбола, тренажеры, можно видеть разные виды качелей, в том числе гамак-качели. На детских площадках есть скатные горки. В сквере установлены светильники и торшеры.

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На главной площади Усолья-Сибирского начал работать фонтан.

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На Комсомольской площади открылся новый фонтан. Также в новом пространстве завершили установку скамеек, малых архитектурных форм в честь 355-летнего юбилея Усолья-Сибирского, их городу подарила компания Ен+. У фонтана всегда многолюдно. Особенно в тёмное время суток, когда сооружение играет различными цветами. Сам фонтан со светодиодной разноцветной подсветкой состоит из двух чаш, также есть порядка десяти переливных водопадов, самый высокий из которых достигает до трёх метров в высоту. Для того, чтобы уберечь новую достопримечательность от вандалов на Комсомольской площади по всему периметру начал работать новый блок камер городского видеонаблюдения.

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В Усолье-Сибирском завершена реализация концептуального проекта благоустройства общественной территории.

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Реализация концептуального проекта благоустройства «Город из трамвайного окна» завершена в Усолье-Сибирском. «Город из трамвайного окна» в Усолье-Сибирском дважды, в 2022 и 2023 годах, признавался победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это позволяет поэтапно реализовать концептуальный проект благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональной.

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В рамках проекта обустроили пешеходные зоны и выделенные велосипедные дорожки, пешеходные переходы через проезжую часть, остановки для общественного транспорта с учётом требований для маломобильных групп населения. Разделение потоков автомобильного транспорта, пешеходов и велосипедистов позволило сделать улицу Интернациональную безопасной для детей и школьников, людей с ограниченными возможностями здоровья.

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На территории также проведено освещение, установлены малые архитектурные формы, лавочки, урны, высажены деревья и газоны. Проект благоустройства подразумевает формирование новых функциональных зон — общественных пространств, связанных между собой смыслами и функциями так, что вся территория приобретает целостность. Напротив детско-юношеской спортивной школы организована спортивная зона для проведения тренировок и сдачи норм ГТО. Напротив дома детского творчества — культурно-рекреационная зона: там можно ознакомиться с информацией о прошлом города на тематических стендах, родители могут отдохнуть в ожидании детей с занятий. Проектом предусмотрены также детская зона с площадками для разных возрастов, прогулочная зона с беседками и качелями.

Пять муралов появилось в Усолье-Сибирском.

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30 августа состоялось торжественное открытие обновлённых фасадов жилых домов на Комсомольском проспекте в городе Усолье-Сибирское. Работы выполнили художники творческого коллектива «ЦЕХ» и творческого проекта «Голос улиц». Художники также расписали пять внутриквартальных трансформаторных подстанций на улице Интернациональная. Муралы появились при поддержке Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Федеральный экологический оператор». Муралы рассказывают об экологической миссии «Росатома» в Усолье-Сибирском, истории города и ценностях природных ресурсов.

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Памятник бойцам спецоперации открыли в Усолье-Сибирском.

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В Усолье-Сибирском в парке «Патриот» открыли композицию «Штурмовая бригада», олицетворяющую образ российских солдат. Иван Зуев, автор, создал скульптуру в честь прославления героизма и мужества военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Новое общественное пространство обустроили в Ангарске.

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Благоустройство общественного пространства завершили в 8 микрорайоне Ангарска. Площадка расположилась рядом с остановкой общественного транспорта на улице Коминтерна. Это новое слово в городской рекреации. Открытое пространство, необычные арт-объекты, тёплый остановочный павильон с самой современной начинкой. Без сомнений, этот объект реализован на твёрдую пятёрку: и проект, и качество исполнения на высоте.

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Также на общественном пространстве установили фонтан. Его основой стала десятитонная гранитная глыба, которую привезли с севера Иркутской области. Мастера украсили ее рисунками в стиле наскальных на тему Шишкинских писаниц. Вода подается на макушку валуна через специально просверленные отверстия и спадает струями по стенам камня. На площади также установлены часы с циферблатом на четыре стороны, дизайнерские светильники, изготовленные в Санкт-Петербурге.

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В Баяндае установили памятник князю Чепчугею.

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В селе Баяндай состоялось торжественное открытие мраморного памятника национальному герою бурятского народа — князю Чепчугею. Его создал скульптор Павел Михайлов. Открытие памятника освятили шаманским обрядом.

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Князь Чепчугей (Шебшей) — великий воин из рода Буура hэнгэлдэр и одна из знаковых фигур бурятской истории. В XVII веке он возглавлял военный союз эхиритов, защищая свою землю от набегов казаков. Оказавшись в окружении, Чепчугей отказался сдаться, отдав свою раненую жену и годовалого сына на милость врагу. Он сгорел в своей юрте вместе со старшим сыном, не допустив, чтобы его взяли живым. В знак уважения предводитель казаков Василий Власьев взял младшего сына Чепчугея на воспитание и вырастил его, дав хорошее образование.

Новый парк отдыха появился в Иркутске.

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По проекту «Есть решение» в предместье Радищева, на улице Первомайской, 167 обустроили территорию с лавочками, беседками и дорожками для прогулок. В центре парка — место для проведения мероприятий и стена с граффити, отражающим главную идею и название пространства — «Дружба». Рядом с зоной отдыха место для активного времяпрепровождения — спортивные площадки.

«Карманные» скверы обустроили во всех районах Братска.

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Новые скверы обустроили во всех районах Братска. «Карманные» общественные пространства благоустроили на тех местах, которые наиболее востребованы для посещения и отдыха среди местных жителей. Комбинированные площадки отдыха обустроили между домом № 9 по улице Спортивная и стадионом «Локомотив» в районе Осиновка, в 22 микрорайоне в Центральном районе, напротив дома № 8 по улице Пирогова в Энергетике.

В Киренске открыли памятник выдающемуся хирургу из Приангарья Фёдору Углову.

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В Киренске открыли памятник хирургу, академику Фёдору Углову. Событие приурочено к 120-летию со дня рождения Фёдора Григорьевича Углова — выдающегося врача, самого долгопрактикующего хирурга планеты, уроженца деревни Чугуево Киренского уезда Иркутской губернии. Скульптурная композиция установлена в сквере рядом с корпусом поликлиники Киренской районной больницы. Рядом размещена мемориальная плита «12 жизненных принципов Фёдора Углова».

Аллею славы в память об участниках СВО обустроили в Ангарске.

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На 14-й улице кладбища «Березовая роща» в Ангарске установили мемориал и благоустроили Аллею славы в память о погибших ангарчанах-участниках спецоперации. Площадку вымостили плиткой, а в центре установили памятную стелу, на которой возвышается кованая птица-феникс.

Памятник погибшим участникам СВО открыли в Черемхово.

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В Черемхово открыли памятник, погибшим в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим. Скульптор Иван Зуев создал образы командира боевого расчёта, оператора БПЛА и автоматчика. На заднем плане мемориальная плита с летящими журавлями и именами погибших черемховцев.

Стелу на въезде в тайшетский микрорайон Пахотищева привели в порядок.

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Около месяца ушло на то, чтобы привести в порядок стелу на въезде в микрорайон имени Пахотищева в Тайшете. Сначала вокруг неё благоустроили территорию, а затем взялись за сам памятный знак. Его покрасили и вернули на место надпись.

300 ступенек связали Бирюсинск и Сполох.

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Состоялось торжественное открытие пешеходной лестницы, связавшей город Бирюсинск и дачное место Сполох (ныне улица Свердлова). Построенная более 40 лет назад деревянная лестница уже давно пришла в негодность. Жители города, жители улицы Свердлова, да и просто прогуливающиеся, часто посещали это красивое место. А жители деревни Тимирязева сокращали свой путь домой на этом участке.

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В 2022 году жители Бирюсинска приняли участие в конкурсном отборе инициативных проектов. И при голосовании они большинством голосов выбрали устройство пешеходной лестницы. Стоимость проекта составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вклад жителей достиг 222 тысяч. Хоть и длина участка не особо велика, главным препятствием при строительстве стала крутизна горы. Но с поставленной задачей мастера справились. Немаловажным стало то, что лестница в тёмное время суток будет освещаться.

В Куйтунском районе Приангарья благоустроена «Аллея Памяти» по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

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Объект возведён на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации на территории Приангарья мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В процессе обновления «Аллеи Памяти» выполнены работы по реставрации памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, установлены бетонные вазоны, построены пешеходные дорожки, выполнено озеленение клумб на прилегающей к памятнику территории.

В Иркутской области отремонтировали 40 мемориалов в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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40 мемориалов в память о погибших Гражданской и Великой Отечественных войн отремонтировали в 2024 году в Иркутской области. Работы завершили в Бодайбо, Саянске, Усть-Илимске, Жигаловском, Киренском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Черемховском районах.

Всего же до восстановят более 240 памятных мест. Из регионального бюджета на эти цели было выделено 178,7 миллиона рублей. Государственную поддержку получили все 42 муниципальных образования.

Самое большое количество мемориалов планируется восстановить в Аларском районе — 26, Куйтунском — 24, Нижнеудинском — 16, Усть-Удинском и Заларинском — 14. Практически во всех городах региона, а также в Баяндаевском, Качугском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Чунском районах средства направят на ремонт в основном одного-двух крупных объектов.

Благоустройство 8 памятных и исторических мест завершено в Ангарске

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Подрядчики завершили благоустройство 8 памятных и исторических мест Ангарска.

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В сквере у Дворца творчества детей и молодёжи обновили памятник «Дружба народов», открытый в 1972 году. Подрядчики восстановили первоначальный облик конструкции — покрасили основание в красный цвет, чтобы выделить белую надпись: «Союз нерушимый республик свободных». Пешеходную зону вымостили тротуарной плиткой, в центре площадки сделали клумбу.

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Строители закончили ремонт у памятника ангарчанам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в 95 квартале. Он был установлен в 2007 году на пожертвования жителей города. Место стало знаковым для многих ангарских семей. Здесь проводят патриотические мероприятия, митинги в память о погибших.

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Мемориально-скульптурную композицию «Голуби мира» обновили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на площади у Музея Победы. Завершен ремонт пешеходной зоны, установлены малые архитектурные формы и опоры освещения, подрядчик отремонтировал лестницу к музею.

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Также проведены работы на аллее имени Почётного гражданина Юрия Ивановича Авдеева в 12А микрорайоне и на площади Ленина. Работы по благоустройству на аллее славы на кладбище «Березовая роща» завершены. Состоялось открытие мемориала.

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Проведена приёмка работ в сквере у памятника политкаторжанам по улице Московской. Скульптуру отреставрировали. Установлены оригинальные светильники, пешеходное ограждение, скамейки и урны.

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В Тулуне открыли памятник Герою Российской Федерации Евгению Зиничеву.

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В Тулуне состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою Российской Федерации Евгению Зиничеву. Евгений Зиничев, будучи главой МЧС России, погиб в 2021 году, спасая жизнь человека. В 2019 году он лично курировал устранение последствий паводка в Иркутской области.

У комплекса «Ворота в Югру» появилась новая входная группа.

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Новая входная группа установлена в музейно-туристическом комплексе «Ворота в Югру» в Югорске. Объект выполнен с применением элементов культуры коренных народов Севера. В частности, в оформлении входной группы использован стилизованный чум — традиционное жилище ханты и манси конической формы. Также в дизайне объекта можно увидеть цвета: синий, который символизирует водные ресурсы региона; зелёный — символ тайги; белый — напоминание о зиме и снеге.

В статье использованы фото из открытых источников.

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— В Югре благоустроены общественные территории (часть 2)

— В Тюмени благоустроены новые общественные пространства

— В Тюмени благоустроены новые общественные пространства (часть 2)

— Развитие Сибири (часть 3)

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— Четыре новых парка благоустроено в Ноябрьске

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