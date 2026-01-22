В Иркутской области в 2025 году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» благоустроили 127 территорий, в том числе 28 дворов и 99 общественных территорий (парки, скверы, набережные, мемориалы и т. п. ), включая четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и 19 проектов-победителей Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства.

В 2025 году территории благоустраивались в 43 муниципальных образованиях региона. Где-то обновлялись уже существующие пространства, где-то создавались новые. Впервые к участию в проекте присоединились село Смоленщина Иркутского муниципального округа и село Мельница Нижнеудинского района. В Смоленщине создали Аллею героев — общественное пространство, посвящённое памяти Защитников Отечества. В Мельнице — общественное пространство для отдыха и проведения мероприятий. По предварительным данным, в 2026 году запланировано благоустроить 91 общественную территорию, в том числе 21 территорию, выбранную жителями в ходе Всероссийского голосования.

В 2025 году велись также работы по реализации девяти проектов-победителей разных лет Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, из них четыре проекта — два в городе Алзамае, по одному в городах Свирске и Байкальске — полностью завершены, пять проектов завершатся в 2026 году. Кроме того, победителями Всероссийского конкурса в 2025 году стали ещё четыре проекта — в городах Алзамае, Усолье-Сибирском, Киренске и Черемхово. Их реализация пройдёт в 2026 — 2027 годах.

Проект «Путеводная нить» в Алзамае охватил благоустройство территории по улицам Ломоносова, Западный переезд и Лесная. Территория проектирования объединяет в себе две части города, разделенные железнодорожными путями. К ней примыкает городской парк «Серебряный бор», проект благоустройства которого был победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в 2021 году, а также парк «Сошлись не только звёзды», одержавший победу в конкурсе в 2023 году. С севера территорию завершает река Топорок — излюбленное место отдыха жителей. Вдоль территории благоустройства протекает река Апошет. В рамках проекта благоустройства созданы комфортные пешеходные прогулочные маршруты, игровые площадки для детей, места отдыха с лавочками и урнами для родителей, рекреационные зоны с арт-объектами, коммерческая зона и смотровая площадка с качелями-гнездами с видом на реку Топорок.

Проект «Байкальский космос» в городе Байкальске объединяет две стороны идентичности города и микрорайона Гагарина — космос и Байкал. Микрорайон имеет историческую важность в качестве образца градостроительной и архитектурной мысли иркутской школы и полигона экспериментальных планировочных, архитектурных и конструктивных решений. Перекресток центральных улиц микрорайона с Торговой и Фестивальной площадями и окружающими их общественными и коммерческими объектами — неофициальное лицо города в глазах туристов. Микрорайон связывает город с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и побережьем озера. В проекте благоустройства отражены темы покорения космоса, глубины священного озера, начала истории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Создано общественное пространство с зелеными зонами, велодорожками, площадками для отдыха и развлечений, интерактивными зонами, арт-объектами и торговыми улицами.

Уникальное пространство «Гнездовье Белого Ворона» появилось в Свирске. На разделённой на несколько тематических подзон общественной территории найдётся уголок по интересам для всех возрастных категорий свирчан и гостей города. Площадь «Сыр Ворона» приглашает перекусить и передохнуть в установленных точках общепита, аллея «Клюв Белого Ворона» ведет к центральной площадке «Глаз Белого Ворона» с мини-сценой, качелями и навесами. Рядом расположена детская площадка «Под крылом Белого Ворона» с играми и шезлонгами, а также арт-зона «Гнездо Белого Ворона». Пространства соединяют современные пешеходные тропы «Свет Белого Ворона» и «След Белого Ворона». Можно прогуляться по экомостикам и покормить птиц при помощи кормушек, которые украшают парк.

Исторические здания в Иркутске украсили более 2000 светильников.

В центре Иркутска установили архитектурную подсветку на фасадах десяти зданий, девять из которых — объекты культурного наследия федерального и регионального значения. Всего смонтировано 2 000 светильников. Работы прошли в рамках программы обустройства «Туристского кода центра города» по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и финансировались из федерального, областного и городского бюджетов в размере почти 137 млн рублей.

Светильники появились на зданиях:

— ул. Каландаришвили, 12 («Родильный дом и лечебница»);

— ул. Карла Маркса, 29 («Дом И. А. Мыльникова и В. В. Зазубрина». После — «Детский приют Императрицы Марии»);

— б-р Гагарина, 24 («Сибиряковский дворец» или «Белый дом»);

— ул. Свердлова, 14 («Базановский приют»);

— ул. Ленина, 23 («Дворянское собрание»);\

— ул. Сухэ-Батора, 1а («Собор Богоявления»);

— ул. Сухэ-Батора, 2 («Церковь Спаса, 1710 г.»);

— ул. Чехова, 2 («Дом Песковой»);

— ул. Сухэ-Батора, 1а («Костел»);

— ул. Карла Маркса, 1 («Госуниверситет»).

Первой подсветка появилась на Храме во имя Спаса Нерукотворного Образа. Там разместили 37 светильников. Храму уже более 300 лет, это памятник федерального значения. Он является старейшим каменным строением в городе и первым представителем «Сибирского барокко » в Иркутске, это свидетель истории со времен Иркутского острога. Облик этого интересного и уникального здания дополнен, сейчас церковь стала заметной издалека.

Система подсветки зданий позволяет использовать разные сценарии: в будни работает экономный режим,а в праздники включается более насыщенный свет, подчёркивающий архитектурный облик зданий.

Столица Приангарья уже во второй раз участвует в программе обустройства «Туристский код центра города», реализуемой в рамках нацпроекта. В 2023 году в рамках этого нацпроекта такие же работы в областном центре проводились на 16 зданиях по улице Карла Маркса. Благодаря этому исторические здания Иркутска, можно сказать, получают вторую жизнь, становятся более интересными, а улицы — более освещёнными.

В центре Иркутска завершили монтаж архитектурной подсветки на здании по улице Каландаришвили, 12 — объекте культурного наследия. Историческое здание имеет богатую историю: в начале XX века здесь располагались родильный дом и лечебница врача Л. С. Зисмана. Позже здесь работали эндокринологический диспансер и поликлиника онкологического центра. По проекту установили 240 линейных и точечных светодиодных светильников, которые освещают определенные элементы здания.

В Иркутске открыли памятник народным артистам России Виталию Венгеру и Наталии Королёвой.

В Иркутске открыли памятник народным артистам России Виталию Венгеру и Наталии Королёвой. Мероприятие прошло в рамках празднования 175-летия со дня основания Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Композиция представляет собой сцену из спектакля «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина. Центральные роли в нём исполнили артисты театра, лауреаты высшей театральной премии России «Золотая маска», Почётные граждане Иркутской области и многократные лауреаты Губернаторской премии Виталий Константинович Венгер и Наталия Васильевна Королёва.

Иркутский драмтеатр — гордость региона. Здесь, начиная с середины девятнадцатого века, сохраняют и приумножают лучшие традиции российского театрального искусства. С первых дней работы театр стал площадкой для постановок русской классики и новаторских экспериментов. Сегодня Иркутский драматический театр памятник истории и архитетуры, здесь сохранились исторические интерьеры. Открытие монумента — это дань уважения и признательности артистам за их талант, преданность искусству, любовь к сцене и зрителям. Это символ неразрывной связи поколений, источник вдохновения для молодых актёров и напоминанием о традициях и корнях старейшего иркутского театра.

Новая смотровая площадка открылась у истока Ангары.

В поселке Листвянка Иркутской области появились новые объекты для туристов. Здесь обустроили автостоянку и смотровую площадку. Новая смотровая площадка выполнена в форме амфитеатра и находится в одном из самых красивых мест, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары.

Смотровую площадку на другом популярном туристическом маршруте обновили. На «Камне Черского» срезали все ленты с деревьев, установили удобные лавочки, убрали мусор, покрасили смотровую. Благоустройство профинансировал федеральный телеканал ТВ-3.

На смотровую можно подняться пешком или воспользоваться фуникулёром. Канатная дорога после планового техобслуживания возобновила работу. С высоты 728 метров открывается панорамный вид на исток Ангары, Шаман-камень, Порт Байкал и хребет Хамар-Дабан.

Новое общественное пространство открыли в Усть-Илимске.

Смотровую площадку «Место силы «Крылатый» открыли в Усть-Илимске. Это пространство войдёт и в туристическую карту города, куда могут приехать туристы, отдыхающие на курорте «Русь», жители Иркутской области и не только. Здесь можно хорошо провести время, поле деятельности разнообразное: медитация, игра на гитаре, рисование. На первом уровне смотровой площадки расположен зал для проведения выставок, мастер-классов и лекций, на втором — сама площадка с обзором на Усть-Илимскую ГЭС.

В Иркутске благодаря нацпроекту обновили общественную территорию «Танк «Иркутский комсомолец».

В Иркутске завершили благоустройство общественной территории «Танк «Иркутский комсомолец». Работы выполнялись в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Памятник «Танк «Иркутский комсомолец» является не только объектом культурного наследия, но и символом воли, смелости, стойкости советского народа в борьбе с фашистской Германией.

В рамках благоустройства на общественной территории уложили тротуарную плитку, установили бортовые камни и пешеходное ограждение, обустроили лестницы и облицевали их гранитными блоками, заменили подпорные стены, восстановили газонное покрытие. Установили скамейки и урны, опоры и уличные светильники. Обновили и сам памятник — покрасили корпус танка и траки, подобрав цвет, максимально соответствующий тому, в который окрашивались такие машины в годы Великой Отечественной войны. Нанесли трафаретные надписи, реставрировали информационную бронзовую табличку.

Памятник «Танк «Иркутский комсомолец» был открыт 9 мая 1967 года в честь первой танковой колонны, отправленной из Иркутска на фронт и построенной на средства, сбор которых инициировали комсомольцы Иркутского завода тяжёлого машиностроения имени В.В. Куйбышева. Всего за годы Великой Отечественной войны в Приангарье на строительство танков было собрано почти 12,4 миллиона рублей. На постаменте установлен танк Т-34-85.

В Нукутском районе создали этнопарк по программе благоустройства сельских территорий.

В Нукутском районе появилось новое общественное пространство для отдыха жителей села Нукуты — этнопарк. Его оборудовали на улице Набережная. При благоустройстве нового пространства для детей установлены малые архитектурные формы: скамейки, качели, интерактивные и развивающие стенды в виде сельхозживотных. Для взрослых сделали уличную мебель, перголы и беседки. По всей площади этнопарка установлено освещение со светодиодными светильниками, за счет внебюджетных источников для массовых праздничных и культурных мероприятий на территории парка сделали юрту. Общая стоимость проекта — 4,2 млн рублей.

Во втором Иркутске восстановили панно Василию Жукову на фасаде дома.

На фасаде многоквартирного дома по улице Мира, 62 во втором Иркутске восстановили панно Героя Советского Союза Василия Фроловича Жукова. Его вернули на прежнее место после капремонта. Это легендарный памятный объект, который знаком каждому жителю Иркутска-2. Для его сохранения в сентябре было принято решение о демонтаже на время проведения ремонта.

Василий Жуков приехал в столицу Прибайкалья в 1934 году и поступил рабочим на авиационный завод. В 1937-м его призвали на службу в Красную Армию. Василию Фроловичу довелось участвовать в боях у озера Хасан. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Южном, Северо-Западном и 4-м Украинском фронтах. Отличился при освобождении Крыма. Василию Фроловичу Жукову присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина и Отечественной войны I степени (посмертно), орденом Отечественной войны II степени.

«Сквер Бажова» появился в иркутском микрорайоне Первомайский.

Подрядчики завершили благоустройство сквера между домами № 1 по улице Бажова и № 18 по улице Алмазной в микрорайоне Первомайский в Иркутске. В общественном пространстве появились два больших игровых комплекса, качели, качалки. Установлены камеры видеонаблюдения. Украшением места стала полигональная фигура оленя из зеркальной стали — это отсылка к произведению «Серебряное копытце» писателя Павла Бажова.

Замысел подчеркнуть название улицы, на которой расположен сквер, возник при разработке проекта вместе с жителями микрорайона и депутатами. Ранее на месте сквера находились несанкционированные гаражи, после их сноса остался заросший пустырь.

В Киренске завершено благоустройство территории Детской школы искусств им. А.В. Кузакова.

В городе Киренске Иркутской области завершен финальный этап комплексного обновления Детской школы искусств имени А.В. Кузакова — полностью выполнены работы по благоустройству прилегающей территории. Основные ремонтные работы в самом здании школы были успешно завершены в 2024 году. В рамках капитального ремонта было проведено утепление кровли, замена окон, облицовка стен, устройство новых полов, монтаж современной системы отопления и устройство навесного вентилируемого фасада. Финансирование составило около 88 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов. В ходе благоустройства были установлены малые архитектурные формы, смонтировано новое ограждение территории, уложено асфальтобетонное покрытие на проездах и тротуарная плитка на пешеходных дорожках. На работы потратили более 14,1 млн рублей из средств областного и местного бюджетов.

