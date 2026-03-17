Ivan_82

За 5 лет российские школьники завоевали 210 медалей на международных олимпиадах

Сборные команды России из года в год демонстрируют высокие результаты. За последние 5 лет ребята завоевали 210 медалей: 161 золотую, 45 серебряных и 4 бронзовые.

Прошлый год стал рекордным по числу наград:

  • Международная естественно-научная олимпиада юниоров — 9 медалей;

  • Международная математическая олимпиада — 6 медалей;

  • Открытая международная астрономическая олимпиада — 6 медалей;

  • Открытая международная географическая олимпиада — 6 медалей;

  • Международная олимпиада по физике — 5 медалей;

  • Международная биологическая олимпиада — 4 медали;

  • Международная химическая олимпиада — 4 медали;

  • Международная олимпиада по информатике — 4 медали;

  • с олимпиады по астрономии молодые люди на протяжении уже четырех лет возвращаются с 6 золотыми медалями.

На долю московских школьников пришлось 64% медалей, завоеванных сборной России в 2025 году, в том числе 67% золотых наград национальной команды. А на соревнованиях по химии, информатике, географии и астрономии они завоевали 100% золотых наград российской сборной.

Для победителей и призеров установлены федеральные премии (до 1 млн рублей) и дополнительные региональные выплаты (например, до 1,5 млн рублей в Москве), а также гарантировано поступление в вузы без экзаменов по профилю олимпиады.

Источник: edu.gov.ru

