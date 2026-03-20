5 дней назад
МОДЕНЖИ™ ⇒ Инновации

Отечественное покрытие «Моденжи» заменило зарубежные аналоги в российской космической программе

Одно из ведущих предприятий космической отрасли внедрило в конструкцию своих аппаратов антифрикционное твердосмазочное покрытие компании «Моденжи» (Россия, г. Брянск), подтвердив тем самым высокий уровень отечественных разработок в сфере функциональных твердосмазочных материалов.

Отзыв о применении антифрикционного покрытия в космическом оборудовании © modengy.ru

Подбор смазочных материалов для космического оборудования — одна из наиболее актуальных проблем, от которой в большой степени зависит успешность запуска космических аппаратов на орбиту.

Металл в условиях космоса подвергается холодному схватыванию, что становится причиной отказа трущихся узлов.

Пластичные смазки в открытом космосе применяются очень ограниченно из-за их высокой испаряемости, замерзания при низких температурах, такие составы не способны эффективно предотвратить схватывание поверхностей в глубоком вакууме, при воздействии высоких и сверхнизкий температур — это доказано рядом испытаний, а также негативным опытом эксплуатации узлов космисческого оборудования, которые подверглись отказам вследствие неработоспособности смазочного состава.

Новое покрытие для вакуума от российского производителя решило задачу обеспечения стабильной работы узлов трения в космосе за счет формирования стойкого сухого слоя, снижающего трение и обеспечивающего подвижность механизмов в самых сложных условиях.

Производители космических аппаратов отметили практичность технологии «Моденжи» — материал наносится из аэрозольного баллона и не требует термического отверждения, что упрощает обработку крупногабаритных узлов и ускоряет производственный цикл.

После успешного прохождения всех квалификационных испытаний покрытие штатно отработало при выведении полезной нагрузки на орбиту, подтвердив расчетные характеристики в реальных условиях запуска.

Полученные результаты позволили принять решение о дальнейшем применении покрытий MODENGY в космической технике, где надежность узлов трения напрямую влияет на безопасность миссий. Твердосмазочное покрытие внедрено в серийное производство аппаратов в рамках российской космической программы.

Источник: modengy.ru

    Владимир Козлов Владимир Козлов21.03.26 19:08:33

    Всем специалистам Моденжи огромная благодарность!

    Нет аватара alexm23.03.26 15:27:52

    Покрытие наносится на те элементы, которые подвергаются наибольшим нагрузкам и износу
    В состав MODENGY ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ входят мельчайшие частицы твердых смазочных материалов — дисульфида молибдена и графита. Они равномерно распределены в смеси связующего вещества и растворителя.
    После нанесения покрытия растворитель испаряется, а связующий материал отверждается, эффективно закрепляя твердые смазочные компоненты на обработанной поверхности.
    В результате формируется сухая, гладкая и очень скользкая смазочная пленка толщиной 15-25 мкм.В качестве основных преимуществ MODENGY ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ДВС стоит отметить:
    — Способность снижать коэффициент трения до минимальных значений
    — Широкий диапазон рабочих температур (от -70 до +260 °С)
    — Высокие противоизносные свойства
    — Устойчивость к нагрузкам, воздействию моторного масла и топлива
    — Простую технологию нанесения
    — Отверждение при комнатной температуре
    — Экономичный расход (баллона 210 мл хватает на покрытие 1 м² поверхности
    Покрытие MODENGY ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ДВС наряду с другими антифрикционными твердосмазочными материалами российского производства прошло испытания на поршнях высокофорсированных дизельных двигателей.

    Исследования проводились в лаборатории трибологии Института проблем механики им. Ишлинского при поддержке Министерства обороны, Министерства науки и высшего образования России и что самое интересное: его можно купить на ОЗОН,WILDBERRIES…

