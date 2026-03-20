Одно из ведущих предприятий космической отрасли внедрило в конструкцию своих аппаратов антифрикционное твердосмазочное покрытие компании «Моденжи» (Россия, г. Брянск), подтвердив тем самым высокий уровень отечественных разработок в сфере функциональных твердосмазочных материалов.
Подбор смазочных материалов для космического оборудования — одна из наиболее актуальных проблем, от которой в большой степени зависит успешность запуска космических аппаратов на орбиту.
Металл в условиях космоса подвергается холодному схватыванию, что становится причиной отказа трущихся узлов.
Пластичные смазки в открытом космосе применяются очень ограниченно из-за их высокой испаряемости, замерзания при низких температурах, такие составы не способны эффективно предотвратить схватывание поверхностей в глубоком вакууме, при воздействии высоких и сверхнизкий температур — это доказано рядом испытаний, а также негативным опытом эксплуатации узлов космисческого оборудования, которые подверглись отказам вследствие неработоспособности смазочного состава.
Новое покрытие для вакуума от российского производителя решило задачу обеспечения стабильной работы узлов трения в космосе за счет формирования стойкого сухого слоя, снижающего трение и обеспечивающего подвижность механизмов в самых сложных условиях.
Производители космических аппаратов отметили практичность технологии «Моденжи» — материал наносится из аэрозольного баллона и не требует термического отверждения, что упрощает обработку крупногабаритных узлов и ускоряет производственный цикл.
После успешного прохождения всех квалификационных испытаний покрытие штатно отработало при выведении полезной нагрузки на орбиту, подтвердив расчетные характеристики в реальных условиях запуска.
Полученные результаты позволили принять решение о дальнейшем применении покрытий MODENGY в космической технике, где надежность узлов трения напрямую влияет на безопасность миссий. Твердосмазочное покрытие внедрено в серийное производство аппаратов в рамках российской космической программы.
