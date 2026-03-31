Российские школьники стали призерами на международных конкурсах юных исследователей в Китае
Ребята из Москвы представили научные проекты на 45-м конкурсе Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC) и 9-м конкурсе мейкеров Mini Maker Fair for Students.
Сборная России завоевала высшие награды обоих конкурсов:
— Александр Павлов разработал универсальную раму для FPV-дрона — первый приз в конкурсе мейкеров.— Александр Сухоцкий создал систему точечного опрыскивания сорняков — второй приз конкурса мейкеров.— Кира Константинова и Степан Алясев изобрели фотокаталитический самоочищающийся материал на основе диоксида титана — первый приз в секции физики и астрономии.— Анна Куцова создала сорбент для удаления лекарственных загрязнений — второй приз в секции физики и астрономии.— Анна Калмыкова разработала биосовместимые волокнистые мембраны — первый приз в секции медицины и здоровья.— Алевтина Карева представила квантово-химическое моделирование фоторедокс-катализаторов — второй приз в секции химии.
Сборная была сформирована из победителей всероссийского конкурса «Ученые будущего», проходящего в МГУ в рамках международного фестиваля «Наука 0+".
