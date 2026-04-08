Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

Подмосковная компания «Бытпласт» запустила производство многоразовых бутылок Phibo

Компания «Бытпласт» из подмосковного Егорьевска запустила новую линию по производству многоразовых бутылок для воды под брендом Phibo. Проект реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

Инвестиции составили 208 млн рублей, из которых 100 млн привлекли в виде льготного займа от ФРП. На эти средства закупили инжекционно-выдувное оборудование и пресс-формы.

Предприятие работает в регионе больше 20 лет. До этого «Бытпласт» выпускал пластиковые товары для дома, кухни, сада и детские товары. Теперь освоили новое направление.

Бутылки Phibo оснащены удобными клапанами, крышками, петлями-держателями, ручками. Конструкция герметичная, не протекает. Ассортимент форм, цветов и декоров разработала собственная дизайн-студия компании. Бутылки подходят для спорта, активного отдыха, поездок, школы и работы, сообщили в Мининстерстве Инвестиций и промышленности МО

Источник: mii.mosreg.ru

    Kolyda Kolyda09.04.26 13:50:49

    А как будет осуществляться эта многоразовость? Будут организованы пункты приема? Какова будет залоговая стоимость этих бутылок?

      Нет аватара DimaY09.04.26 16:25:16

      Очень просто, помыл и снова залил. Это типа спортивных бутылок индивидуального пользования, а не упаковка.

        Kolyda Kolyda09.04.26 19:06:00

        Я понял что это именно тара для напитков.

          Нет аватара DimaY09.04.26 20:09:46

          Зайдите на сайт производителя.Это не сложно. Их раньше возили из других стран. Хотя можно и подсобными средствами обойтись.

  • Нет аватара Лексур10.04.26 15:00:45

    Жаль, фотографии самой бутылки нет.

      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski10.04.26 15:12:50

        Но вот такая многоразовость мне нравится — сам человек наливает многократно воды в бутылку которая очень легкая и удобная.

        • Нет аватара DimaY10.04.26 15:15:48

          Ну удобно в целом, для занятия спортом, или с ребенком погулять.

