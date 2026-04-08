Компания «Бытпласт» из подмосковного Егорьевска запустила новую линию по производству многоразовых бутылок для воды под брендом Phibo. Проект реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

Инвестиции составили 208 млн рублей, из которых 100 млн привлекли в виде льготного займа от ФРП. На эти средства закупили инжекционно-выдувное оборудование и пресс-формы.

Предприятие работает в регионе больше 20 лет. До этого «Бытпласт» выпускал пластиковые товары для дома, кухни, сада и детские товары. Теперь освоили новое направление.

Бутылки Phibo оснащены удобными клапанами, крышками, петлями-держателями, ручками. Конструкция герметичная, не протекает. Ассортимент форм, цветов и декоров разработала собственная дизайн-студия компании. Бутылки подходят для спорта, активного отдыха, поездок, школы и работы, сообщили в Мининстерстве Инвестиций и промышленности МО