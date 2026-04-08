Roman Wyrzykowski

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) приступила к промышленному извлечению лития из пластовых вод

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) приступила к промышленному извлечению лития из пластовых вод на собственных месторождениях. Об этом сообщила сооснователь компании Марина Седых в ходе международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

«Забыла сказать, мы же из воды тоже извлекаем попутные компоненты. Это литий. Первые вообще в мире, потому что литий из рассолов никто не получал до нас», — сказала она.

Седых добавила, что компания добывает его не так быстро, как хотела бы.

О планах по развитию этого направления ранее заявляли американские ExxonMobil и Chevron, но о реализации конкретных проектов пока не сообщалось.

Ранее в Минприроды России сообщали (https://itek.ru/news/ink-postavila-na-balans-pervye-zapasy-litiya-v-plastovyh-vodah/) ИнфоТЭК, что ИНК уже поставила на баланс первые запасы лития на участках в Иркутской области, хотя детали тогда не уточнялись. В ведомстве отмечали, что структура компании — ООО «Иркутская химическая компания» (бывшее «ИНК-Литий») — получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу на месторождении промышленных подземных вод имени В.И. Кокорина. Запасы этого участка утверждены в объеме 17 тыс. кубометров в сутки, и на месторождении уже ведутся опытные работы.

Литий входит в перечень стратегических видов минерального сырья, и сейчас на государственном балансе числятся четыре месторождения литийсодержащих вод: имени Кокорина, Знаменское, Ромашкинское и Куюмбинское. Суммарные запасы этих объектов составляют 32,3 тыс. кубометров в сутки.

Как ранее заявлял директор департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Евгений Танин, добыча лития из пластовых вод нефтегазовых месторождений выглядит перспективным направлением. По его словам, на таких объектах уже создана инфраструктура, что позволяет избежать больших капитальных затрат.

    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski09.04.26 18:55:43

    Россия будет добывать 40 тыс. тонн лития к 2030 году

    Россия занимает второе место в мире по запасам редких металлов (17% от мировых), уступая лишь Китаю. Такие данные привел в своем докладе заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Константин Федоров на прошедшей конференции CREON.

    Общий объем запасов редкие металлов в России оценивается в 28,5 тыс. тонн. Для сравнения, запасы Китая оцениваются в 44 тыс. тонн, а занимающей третье место Бразилии — 21 тыс. тонн.

    При этом баланс производства и потребления по разным металлам существенно отличается. Так, производство вольфрама, по данным на 2025 год, составило 1700 тонн, а потребление — 2100 тонн, молибдена — 2400 тонн и 4200 тонн, циркония — 6250 тонн и 9600, ниобия — 560 тонн и 3500 тонн соответственно.

    Согласно прогнозам, которые привел в своем докладе Федоров, производство всех редких металлов к 2030 году существенно вырастет. Так, производство вольфрама увеличится до 4 тыс. тонн, молибдена — до 4,5 тыс. тонн, циркония — до 16 тыс. тонн, ниобия — до 6 тыс. тонн.

    Отдельное внимание в докладе было уделено литию. Сейчас его извлечение в России в промышленных масштабах не ведется, в то время как согласно приведенному прогнозу, к 2030 году выпуск этого металла в нашей стране достигнет 40 тыс. тонн в год.

    По данным на 2025 год, потребление лития в нашей стране составляет 1,52 тыс. тонн. По прогнозам, приведенным в докладе, его потребление к 2030 году превысит 6,4 тыс. тонн.

    Минпромторг России запустил специальный инструмент поддержки производителей редких металлов в виде компенсации затрат на предоставление скидки при реализации готовой продукции.

    Согласно плану, к 2030 году объем выпуска металлов крупнотоннажного производства в России (литий, вольфрам, титан, цирконий, молибден, ниобий) достигнет 50 тыс. тонн. Объем выпуска металлов малотоннажного производства (тантал, бериллий, гафний и др.) составит 80 тонн.
  • Нет аватара alexm10.04.26 13:29:14

    97% мировой добычи лития (228 тыс. из 235 тыс. тонн в год) обеспечивают всего шесть стран: Австралия, Чили, Китай, Зимбабве, Аргентина и Бразилия. США среди ведущих производителей и поставщиков этого металла нет — свой спрос Штаты покрывают за счет импорта, главным образом из Чили (50% импорта США в 2020-2023 годах) и Аргентины (47%)
    85% мировых запасов сконцентрированы в Новом Свете: крупнейшие — в Аргентине, Боливии, США и Чили, существенные — в Канаде, Мексике, Бразилии и Перу. Среди лидеров по запасам лития также числятся Австралия и Китай. В Африке крупнейшие запасы этого металла расположены в Демократической Республике Конго, Мали, Зимбабве, Намибии, Гане.
    Литий в мире добывается двумя основными путями: из руд, содержащихся в твердых горных породах, и из подземных соляных растворов — пластовых рассолов. Второй способ более «чистый» и энергоэффективный по сравнению с рудной добычей, поскольку не требует горных работ и не приводит к образованию большого объема отходов (отвалов или хвостов). Об этом «Эксперту» рассказал руководитель проекта «Направления моделирования добычи нефти и газа» департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК) Айрат Арифуллин.
    Относительно богата литием и Россия: согласно последней оценке Минприроды, одни только рудные запасы составляют 3,5 млн тонн. В больших объемах металл в стране не добывается — речь лишь о десятках тонн в год (27 тонн в 2023 году) на единственном месторождении, Малышевском.
    Теперь плюс: «Росатом» к концу 2026 года планирует выпускать тяговые батареи на 100 тыс. электромобилей. Гигафабрики заработают в Калининградской области и Москве. Каждая из площадок будет потреблять 25-30 тыс. тонн карбоната лития, оценил Олег Абелев из «Риком-Траст». К этому добавятся проекты различных отечественных автопроизводителей, например КамАЗа, у которых в планах собственные производства аккумуляторов и электромобилей.
    Немаловажный нюанс: заявленные Минприроды 3,5 млн тонн литиевых запасов относятся лишь к рудным месторождениям. Металл из рассолов пока не учитывается официально, поскольку в России нет утвержденной методики оценки и постановки таких запасов на государственный баланс.
    С экономической точки зрения добыча лития из рассолов сопоставима с рудными проектами при условии комплексного извлечения компонентов (йод, бром, магний, цезий, рубидий и др.). По оценкам АЦ ТЭК, себестоимость получения этого металла как из руды, так и из рассолов составляет около $7-9 тыс. на тонну.
    «Уже стартовали проекты, в рамках которых исследуются методы промышленного извлечения лития из рассолов. Так, например, „Газпром“ ведет такие работы на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, а Иркутская нефтяная компания — на Ярактинском, где получены первые опытные партии карбоната лития. Запуск промышленной добычи из рассолов стоит ожидать к концу десятилетия. Первыми на него могут выйти Ярактинское месторождение (2028 год), затем Ковыктинское, Знаменское и Верхнечонское. К 2030 году добыча из рассолов может достичь 34 тыс. тонн эквивалента карбоната лития», — говорит Арифуллин.

