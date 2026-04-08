«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) приступила к промышленному извлечению лития из пластовых вод на собственных месторождениях. Об этом сообщила сооснователь компании Марина Седых в ходе международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

«Забыла сказать, мы же из воды тоже извлекаем попутные компоненты. Это литий. Первые вообще в мире, потому что литий из рассолов никто не получал до нас», — сказала она.

Седых добавила, что компания добывает его не так быстро, как хотела бы.

О планах по развитию этого направления ранее заявляли американские ExxonMobil и Chevron, но о реализации конкретных проектов пока не сообщалось.

Ранее в Минприроды России сообщали (https://itek.ru/news/ink-postavila-na-balans-pervye-zapasy-litiya-v-plastovyh-vodah/) ИнфоТЭК, что ИНК уже поставила на баланс первые запасы лития на участках в Иркутской области, хотя детали тогда не уточнялись. В ведомстве отмечали, что структура компании — ООО «Иркутская химическая компания» (бывшее «ИНК-Литий») — получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу на месторождении промышленных подземных вод имени В.И. Кокорина. Запасы этого участка утверждены в объеме 17 тыс. кубометров в сутки, и на месторождении уже ведутся опытные работы.

Литий входит в перечень стратегических видов минерального сырья, и сейчас на государственном балансе числятся четыре месторождения литийсодержащих вод: имени Кокорина, Знаменское, Ромашкинское и Куюмбинское. Суммарные запасы этих объектов составляют 32,3 тыс. кубометров в сутки.

Как ранее заявлял директор департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Евгений Танин, добыча лития из пластовых вод нефтегазовых месторождений выглядит перспективным направлением. По его словам, на таких объектах уже создана инфраструктура, что позволяет избежать больших капитальных затрат.