«ЮниФенс» (дочернее предприятие «Северсталь-метиза») открыл новую линию в Орловском цехе металлических сеток № 2. На ней будут выпускать шестиугольную сетку с вплетённым канатом — основу системы «Стальная защита», разработанной компанией в 2024 году для укрепления склонов.

Сетка предназначена для защиты промышленных и инфраструктурных объектов от камнепадов и оползней. Её используют в карьерах, вдоль горных трасс, в топливно-энергетическом комплексе и других отраслях.

«Оборудование позволяет вплетать в сетку канат с металлическим сердечником, что даёт высокую прочность на разрыв при сохранении гибкости. А проволока со специальным покрытием продлевает срок службы изделий», — отметил директор «ЮниФенс» Юрий Петрович.

Новая линия способна выпускать армированную сетку с шагом вплетения от 0,3 до 2 метров. Это поможет компании занять новые позиции на рынке инженерных решений.