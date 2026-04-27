В Орле запустили производство сетки с канатом для защиты от камнепадов
«ЮниФенс» (дочернее предприятие «Северсталь-метиза») открыл новую линию в Орловском цехе металлических сеток № 2. На ней будут выпускать шестиугольную сетку с вплетённым канатом — основу системы «Стальная защита», разработанной компанией в 2024 году для укрепления склонов.
Сетка предназначена для защиты промышленных и инфраструктурных объектов от камнепадов и оползней. Её используют в карьерах, вдоль горных трасс, в топливно-энергетическом комплексе и других отраслях.
«Оборудование позволяет вплетать в сетку канат с металлическим сердечником, что даёт высокую прочность на разрыв при сохранении гибкости. А проволока со специальным покрытием продлевает срок службы изделий», — отметил директор «ЮниФенс» Юрий Петрович.
Новая линия способна выпускать армированную сетку с шагом вплетения от 0,3 до 2 метров. Это поможет компании занять новые позиции на рынке инженерных решений.
