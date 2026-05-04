518 млрд 133 млн 700 тыс. рублей прибыли получили компании Тюменской области за 2025 год. В общем объёме прибыли наибольшая доля принадлежит обрабатывающим производствам — 62%, предприятиям по добыче полезных ископаемых — 17,1%, транспортировки и хранения — 9,2%. О развитии региональной экономики говорят факты, уже запущено производство на заводе «Уралкров», строится новый цех Тюменского ремонтно-механического завода, новая линия монтируется на аккумуляторном заводе «Алькор», предприятиями региона начато производство новой импортозамещающей продукции, а также анонсировано строительство новых производств и других интересных проектов.

Тюменский ремонтно-механический завод откроет покрасочный цех для металлоконструкций в 2026 году.

Покрасочный цех для металлоконструкций площадью более 3,5 тыс. кв. м строит Тюменский ремонтно-механический завод (не путать с Тюменским ремонтно-механическим заводом Транснефти) на территории по ул. Воронинские горки. Каркас здания практически выполнен. Оборудование закуплено. Запуск производства намечен на лето 2026 года.

На закуп оборудования получили льготный заём от Инвестиционного агентства Тюменской области в 30 миллионов рублей. Столько же вложат собственных оборотных средств. Всего объём вложений составит около 100 миллионов. Будет автоматизированная покрасочная линия, дробеструйная и дробеметная обработка. Завод строит для себя сам используя собственные материалы.

Строительство цеха на территории действующего цеха по резке металла позволит замкнуть цикл производства. Мощность выпускаемой продукции составит до 800 тонн в месяц.

Тюменский РМЗ с 2025 года обладает самым крупным в регионе автоматизированным комплексом лазерной резки металлопрофиля : трубы диаметром до 680 мм, а листы — до 80 мм. Специалисты предприятия отмечают, что внедрение этого метода позволило объединить несколько операций: резку, сверловку, разметку, маркировку и подготовку деталей к сборке. Все это значительно оптимизировало ресурсы. Применение нового оборудования значительно сократило сроки изготовления металлоконструкций, в два раза — до 1 тыс. тонн в месяц — выросли мощности завода.

В 2026 году, помимо открытия покрасочного цеха, руководство завода планирует начать строительство сварочного цеха. Продолжится производство модульных зданий. В их продвижении на рынке помогает Строительно-индустриальный кластер. Завод его участник.

Сертификат по выпуску модульных зданий Тюменский ремонтно-механический завод получил в начале февраля 2026 года. ТРМЗ сертифицировал сборно-разборную конструкцию и запускает выпуск модульных зданий под своим брендом. Основные заказчики — районы Югры и Ямала, различные вахтовые городки, пункты временного наблюдения и ФАПы. В 2025 году выпустили 100 моделей. Будут наращивать объёмы до 200-300 единиц. В планах — строительство третьей очереди помещения для модульных зданий.

Тем временем, металлоконструкции Тюменского ремонтно-механического завода включены в реестр по импортозамещению. Тюменские металлоконструкции — ответ на вопрос, который задают сейчас строительные, газодобывающие организации: как строить быстро, надёжно и без оглядки на иностранных производителей. Завод поставляет на объекты металлоизделия технической геометрии, не требующие доработки, и собираются они легко, как конструктор.

Тюменский завод начнёт производить современные аккумуляторы в 2026 году.

Современные аккумуляторы, отвечающие мировым трендам, начнут выпускать на тюменском заводе «Алькор» по ул. Ветеранов труда с июня 2026 года. Новая производственная линия закуплена и специалисты ведут её монтаж. Новая линия будет выпускать ленты и решётки для аккумуляторов, основанных на технологии прокатки.

Если до этого на заводе делали свинцовую ленту путём литья, без уплотнения, сейчас она будет отливаться, раскатываться из 10-миллимитровой толщины до одного миллиметра толщиной. Уплотнение её в 20 раз позволяет получить высокую прочность и выпускать батареи AGM, они применяются в самых современных автомобилях. Отличительная особенность новых батарей — герметичность и повышенная работоспособность — до 10 лет.

Около 100 тыс. аккумуляторов ёмкостью от 55 до 225 ампер-часов, а также кальциевые батареи «Медведь», Tyumen BatBear и Space ёмкостью от 55 до 120 ампер-часов выпускают в семи цехах предприятия в месяц. Завод полностью роботизирован. До введения санкций руководство успело закупить линии от ведущих компаний США, Канады, Италии, есть и отечественное оборудование. Работой обеспечены 187 человек.

Тюменский завод «Алькор» — один из лидеров в регионе по автоматизации производственных процессов. Только за 2025 год объём собственных инвестиций в модернизацию составил более 530 млн рублей. Эффективность завода «Алькор», его расширение, доходность, платёжеспособность, а по итогам 2025 года компания заплатила более 250 миллионов рублей в бюджет Тюменской области, показывает, что это направление перспективно для региона.

Аккумуляторный завод «Алькор» работает в Тюмени больше 20 лет, но ещё в 1941 году в город был был эвакуирован Подольский аккумуляторный завод, он остался в Тюмени и после войны. Сегодня дела у Тюменского аккумляторного завода идут хорошо, в позапрошлом году тут выпустили 85-миллионный аккумулятор , а недавно стало известно о завершении реконструкции заводской базы отдыха.

Гостиницу «Берёзовая роща» на 40 номеров откроют на территории базы отдыха тюменского аккумуляторного завода в ближайшее время. Работы по реновации рекреационного пространства близки к завершению. Открытие обновлённой базы отдыха хорошо дополняет концепцию экопарка «Затюменский», где в ближайшем будущем начнётся строительство нового геотермального комплекса, который будет включать бассейн с термальной водой, открытую террасу, несколько саун и индивидуальные комнаты отдыха. Экопарк, геотермальный комплекс и новый отель позволят сформировать больше программ выходного дня и оздоровительных туров в Тюмени.

Тюменская компания «Кенера» наращивает производство цифровых буровых.

Наращиванием производства систем автоматизированного управления бурением занимается тюменская компания «Кенера Софт». За первый год работы специалисты поставили на буровые установки ведущей нефтяной компании страны пять комплектов интеллектуального оборудования. Создать 20 установок — задача до конца 2026 года. В работе находится пять систем автоматизированного управления бурением, будут расширяться. Инженеры занимаются дополнительными разработками.

Цифровая буровая включает в себя несколько систем. В шкафу системы автобурения с программируемым логическим контроллером есть защита, устройство связи с объектом и перехвата сигнала с основного оборудования, используемого в установках. Система логирования забирает все дополнительные параметры с буровой, через контрольный интерфейс складирует и передает в систему хранения заказчика. Управление оборудованием осуществляется инженерами на объекте. Человеко-машинный интерфейс создан для того, чтобы адаптировать все параметры по контролю и управлению с одного рабочего места на объекте. Это программный софт для адаптирования вариантов под управление, связи цепи управления программируемого логического контроллера и интерфейса воедино, для управления всеми системами и контролем.

Цифровая буровая ООО «Кенера Софт» оснащена интеллектуальной системой противостолкновения. Она позволяет исключить воздействие человеческого фактора, ускоряет процессы и минимизирует аварийность на производстве. Такого аналога у конкурентов нет. Ещё одно конкурентное преимущество — в качестве оказания сервиса на объектах ведения работ. Тюменские буровые завоевывают рынок, «Кенера Софт» готова тиражировать цифровую буровую и за рубежом.

Одна из буровых установок тюменской компании «Кенера» уже работает на Салымской группе месторождений в Югре. Оборудование построено с применением блочно-модульных технологий, что позволило значительно сократить время сборки и ускорить транспортировку техники в четыре раза. Установка способна строить скважины глубиной до пяти километров: «Конструкция адаптирована для работы при экстремально низких температурах и сильных ветрах — условиях, характерных для разработки месторождений на Крайнем Севере. В системе управления буровым комплексом используется российское программное обеспечение.

Тюменская компания начнёт поставлять инженерные симуляторы нефтяникам.

Производители инженерных симуляторов — ООО „Центр дополнительного профессионального образования“ — начнут поставлять их нефтяникам. Механизм технологического брокера охватывает полный цикл — от разработки до внедрения технологии, формируя производственные партнёрства и модель решения технологических вызовов крупных заказчиков. Роль кластера в этом механизме заключается в объединении заказчиков, разработчиков и партнёров для формирования ответа на отраслевые вызовы.

Инженерные симуляторы представляют собой виртуальное месторождение и включают восемь тренажёров, охватывающих все типы оборудования кустовых скважин — от станков-качалок до центробежных насосов. Модели построены на математическом моделировании и учитывают геологию, состав потока, тепловые и гидродинамические параметры. Система позволяет как отрабатывать вывод оборудования на режим, так и обучать операторов по сценариям, включая предотвращение аварийных ситуаций и вопросы промышленной безопасности.

Тюменская нефтесервисная компания готовится к выходу на рынок Нигерии.

Компания „Новые технологии Севера“ готовится к выходу на рынок Нигерии. Африканские партнеры проявили большую заинтересованность в промысловом оборудовании, которое делают в Тюмени. В компании занимаются ремонтом скважин в России и за рубежом. Сейчас экспортное направление является приоритетным. Нацелились на Нигерию, потому что по итогам исследований оказалось, что эта страна экспортирует нефти на 59 миллиардов долларов в год. Для понимания: Египет, в котором компания уже работает — это 2,5 миллиарда, а Россия в лучшие годы экспортировала углеводородного сырья на 111 миллиардов долларов. В Нигерии огромная нефтедобывающая отрасль, большие запасы. Они заинтересовались уникальным оборудованием, которое в Тюмени разработали и производят. Во второй половине апреля нигерийские партнеры уже предметно обсудили возможные поставки нефтесервисных услуг.

Для демонстрации оборудования планируют использовать прототипы, изготовленные в Региональном центре инжиниринга АНО „Агентство инноваций“ Тюменской области. С РЦИ компания сотрудничает не первый раз: на „Иннопроме-2026“ тюменцы демонстрировали прототип инновационной разработки для увеличения притока нефти в скважинах — щелевой перфоратор. Оборудование инженеров вызвало большой интерес у зарубежных партнеров.

„Новые технологии Севера“ готовят уже вторую единицу оборудования для ремонта и очистки скважин в Египте и Ливии. Она также показала эффективность. В рамках инноваций тут очень часто пользуются патентными услугами „Агентства инноваций“ Тюменской области. Только в 2025 году оформили два патента, один из которых — международный. Сделали это на условиях софинансирования.

Тюменские учёные разработали композицию ПАВ для добычи нефти на месторождениях Западной Сибири.

Технологию композиции поверхностно-активных веществ (ПАВ) для добычи нефти на месторождениях Западной Сибири разработала команда тюменских учёных. Задачу спроектировать молекулу ПАВ для многофазной системы: нефть+водный солевой раствор+ПАВ они успешно решили. Разработка оказалась намного эффективней иностранных аналогов и применяется в работе.

Были разработаны алгоритмы производства, сначала моделировали молекулы, которые подошли бы месторождениям как Западной Сибири, так и других регионов страны. Также были выпущены опытные партии поверхностно-активных веществ, которые производят на предприятиях компании-заказчика. Проводили комплексные исследования данных ПАВ. В итоге была разработана отечественная линейка — „Композиция ПАВ“, которая показала в фильтрационных тестах на керне, в лабораторных тестах очень хорошие результаты, не уступающие лучшим зарубежным аналогам

Патент на композицию ПАВ получила нефтяная компания. Продукция выпускается и пользуется спросом у разных игроков рынка. Тюменские химики продолжают сотрудничать с заказчиком, оказывают научным центрам методологическую помощь в исследовании композиций для повышения нефтеотдачи. Имея современную аналитическую базу, которой нет ни в одной нефтяной компании, ряд приборов, они у них отсутствуют просто, помогаем проводить аналитику, чтобы получить надежные данные для внесения так называемого гидродинамического моделирования, чтобы потом масштабировать эти процессы

Помощь с оборудованием и приборами для работы центра „Рациональное природопользование и физико-химические исследования“ ТюмГУ оказало Министерство образования и науки. Коллектив выиграл гранты на оснащение. Получили 94,75 миллиона рублей средств субсидий на обновление приборного парка ЦКП. Университет на условиях софинансирования внес более 11 миллионов рублей. Кардинально оснастились с 2020 года. В прошлом году опять направили заявку на конкурс, выиграли. Из федерального бюджета получили 195 миллионов и еще 30 миллионов — собственные средства вуза. Приобрели уже 13 приборных комплексов и еще три поставят в этом году.

Тюменские инженеры „ОБТЭК“ создают ротационный питатель для компании СИБУР.

Над ротационным питателем „Коперион“ работает команда тюменской компании „ОБТЭК“. Импортозамещающее устройство создают специально под заказ СИБУРа. Его презентовали на выставке стратегической сессии Ассоциации „Нефтегазовый кластер“ в Тюменском технопарке. Это инновационная разработка, которая не имеет аналогов в России. Она предназначена для транспортировки полимерных материалов компании СИБУР. Специалисты всё разработали, осталось только запустить в производство. Какие-то части уже используются, над остальными работа ведётся. Опытно-промышленные испытания запланированы на осень этого года.

Тюменская компания ведет работу по замкнутому циклу. Специалисты разрабатывают чертежи оборудования, закупают необходимое сырье, собирают, проводят испытания, выпускают партию. Тюменцы реализуют проект с СИБУРом при поддержке правительства РФ в рамках постановления № 719 по импортозамещению.

На выставке в технопарке ООО „ОБТЭК“ представили наработки, которые прошли путь от 3D-сканирования до деталей в металле и резинотехнические изделия. В их числе превенторы, герметизаторы и запасные части к ним. Реинжинирингом в компании активно занялись с 2022 года. Большую популярность ОБТЭК получил после выпуска системы верхнего привода для буровой установки по заказу ООО „Кенера“.

ООО „Сервисная компания ДЖИДИЭС“ производит высокотехнологичные продукты для буровых компаний.

Компания присутствует на рынке ремонта бурового оборудования с 2013 г. Сперва ООО „СКДЖИДИЭС“ специализировалось на поддержке буровых компаний России и стран СНГ по поставкам, ремонтам и сервисному обслуживанию систем верхнего привода, буровых насосов, гидравлических буровых ключей-роботов, а теперь компания начала собственное производство.

ООО „СКДЖИДИЭС“ успешно освоило производство исполнительного механизма КШЦ (актуатор) для систем верхнего привода Canrig (российский аналог изделию AY10782) по программе импортозамещения. Конструкция исполнительного механизма обеспечивает возможность дистанционного управления противовыбросовым краном (КШЦ) СВП даже в момент вращения бурильной колонны, что значительно повышает уровень безопасности на объекте.

ООО „СКДЖИДИЭС“ предлагает буровой отрасли Российской Федерации долгожданный продукт и комплексное решение давно существовавших проблем, обусловленных санкционными ограничениями и высокими ценами на узел актуатора. Теперь исполнительный узел КЦШ для СВП Кенриг (любых моделей) становится доступным благодаря запуску в серийное производство на территории Российской Федерации. Запуск серийного производства исполнительного механизма КШЦ является частью стратегии компании по развитию и обновлению продуктовой линейки.

Компания отвечает на вызовы времени запуском полноценного производства кабельной продукции и сервисных линий для систем верхнего привода. Сервисные линии СВП собственного производства совместимы с оборудованием ведущих мировых производителей, включая NOV/Varco, Tesco, Bentec, Honghua, JH-Petroleum Equipment и Canrig.

Локальное производство сервисных линий и кабельной продукции для СВП представляет собой важный вклад в развитие российской промышленности. Создание новых рабочих мест, развитие технологических компетенций и формирование цепочек поставок способствуют укреплению экономической безопасности страны.

„СибБурМаш“ начнёт выпускать контрольно-измерительные приборы.

Пример диверсификации экономики, выхода на новый уровень демонстрирует ООО „СибБурМаш“ начав работу над контрольно-измерительными приборами. Разработкой и производством оборудования для бурения с отбором керна и заканчивания скважин, инженерным сопровождением работ на месторождениях компания занималась более 30 лет. Решение о диверсификации производства вызвано реальной ситуацией в экономике страны.

Изменение нефтяного рынка, сокращение бурения, нестабильность цен на сырьё — всё это повлияло на принятие решения по расширению бизнес-портфеля. Поэтому и пошли в оборудование обустройства месторождений, в том числе метрологическое обеспечение и контрольно-измерительные приборы. На данный момент планируется выпускать расходомеры, в том числе ультразвуковые, влагомеры, кориолисовые расходомеры, станции ОГЗУ, депульсаторы и сепараторы.

Для производства данного вида оборудования в компании работает конструкторское бюро. Основа для производств создана. Несколько опытно-промышленных испытаний по пробоотборникам проведены в одной из нефтяных компаний страны, впереди новые испытания еще в одном концерне. Уже проходит аккредитация в специализированных органах. В третьем квартале ООО „СибБурМаш“ будет готово к поставкам нового оборудования на рынок.

„ЮТэйр-Инжиниринг“ крупнейшее авиаремонтное предприятие России.

В аэропорту Плеханово вертолёты видны с объездной дороги и из окон новостроек. Однако, немногие тюменцы знают, что за забором расположен завод, который высоко котируется в России и известен за рубежом.

„ЮТэйр-Инжиниринг“ — компания, где делают порой невозможное. Это не только авиаперевозки и обучение пилотов. В Тюмени исправляют самые сложные поломки авиационной техники, за которые другие не берутся, и капитально ремонтируют почти 60 вертолётов в год. Причем как российского, так и иностранного производства.

В 2033 году будет отмечаться 100-летний юбилей „ЮТэйр-Инжиниринг“. История организации началась в 1933 году в авиаремонтных мастерских Новосибирска. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, предприятие перебазировали в Барнаул, где оно находилось до 1944 года. После его перевезли в Тюмень, а в 1968 году переименовали в „Завод № 26 Гражданской авиации“. В 2007 году завод вошёл в группу компаний „ЮТэйр“ и стал именоваться АО „ЮТэйр-Инжиниринг“.

Сегодня „ЮТэйр-Инжиниринг“ является мировым лидером по техническому обслуживанию и ремонту вертолётов. Здесь капитально ремонтируют около 60 вертолётов в год. Судно разбирают, и всё снятое оборудование в зависимости от принадлежности расходится по цехам и участкам для дальнейшего обновления. В среднем процесс занимает от 50 рабочих дней. Всего за годы работы было отремонтировано свыше 5,5 тыс. единиц авиационной техники, среди которых вертолёты Ми-8, 171, 172 и другие. Это более 30% рынка капитального ремонта вертолетов в России и более 40% технического обслуживания.

Вертолёт отправляют на капитальный ремонт после двух тысяч часов работы или через 8-10 лет эксплуатации. За всё время его можно капитально обновить до пяти раз, так как ресурс техники составляет 36 лет. Приобретение нового судна обойдется в 700-900 миллионов рублей. Стоимость ремонта, конечно ниже, несколько десятков миллионов рублей, поэтому заказы есть всегда.

Масштабы и высокотехнологичность производства впечатляет. Сейчас в группе компаний — 9,5 тыс. сотрудников по всей России, примерно треть из них трудится в Тюмени.

Ведущий производитель ПВХ-профилей „ЭксПроф“ отпраздновал 25-летний юбилей.

Предприятие, которое сегодня входит в число ведущих игроков отрасли, начало свой путь в эпоху, когда пластиковые окна были для россиян дорогой импортной диковинкой, собиравшейся из зарубежных комплектующих. Решающий шаг был сделан в 2001 году, когда „ЭксПроф“ рискнул запустить собственное производство в Тюмени, бросив вызов сложившемуся рынку.

То, что сделали в 2001-м практически никто в стране не делал, — вспоминает основатель компании и председатель совета директоров Василий Бочкарёв. — Возникла идея: почему бы не попробовать создать продукт, который тогда казался сложным и невероятным? Мы рискнули — и, как видите, получилось». Этот шаг дал мощный импульс развитию всей российской отрасли светопрозрачных конструкций.

Сегодня «ЭксПроф» — это высокотехнологичный комплекс, в состав которого входят пять производственных корпусов и 40 экструзионных линий. Завод оснащен автоматизированным складом сырья и собственной лабораторией, обеспечивающей контроль качества на всех этапах производства. Продуктовая линейка компании включает более ста наименований профилей и обширный ассортимент комплектующих для окон, дверей, панорамного и фасадного остекления в различных цветовых решениях.

Предприятие не только закрывает потребности внутреннего рынка (оно неоднократно становилось лауреатом конкурса «Народная марка»), но и активно экспортирует продукцию: около 10% от общего объема выпускаемого поставляется за рубеж, что подтверждено званием «Экспортёр года».

Губкинский завод ЖБИ производит продукцию для городских строек.

На заводе кипит работа: производят и отгружают товарный бетон для текущих строек, а также заготавливают плиты, сваи и другие ЖБИ для летних работ. Уже более 9 лет «Ямалжелезобетон» обеспечивает стройки соцобъектов, частных и многоквартирных домов Губкинского бетоном и железобетонными изделиями: кольца ЖБИ, перемычки, лестничные марши, перегородочные, фундаментные и стеновые блоки, сваи, утяжелители.

Заказчики завода — крупнейшие городские и ямальские компании: «Гор-Строй», «РГС ГРУПП», «Новатэк-Таркосаленфтегаз» и др. С использованием продукции завода в Губкинском построены новые капитальные дома в 17-м, 15-м и 9-м мкр-н, старшая школа «Высотка» , молодёжный центр «Форпост» и др. Сейчас строят шесть многоквартирных домов в 1-м, 11-м и 14-м мкр-н.

Ежегодно продукцию предприятия используют для работ по благоустройству. Плиты и бордюры завода закупают для обустройства парковок и дворов, ремонта и строительства дорог по всему Губкинскому. Например, на улицах Парковой, Газовиков, Железнодорожной, проспекте Мира. Предприятие и само выполняет строительные работы. Проезд им. В. Казарина в 6-м мкр-н и проезд «Удачный» (дачи) делала компания из своих же плит. Сейчас завод продаёт свои капитальные сборные гаражи.

Завод «МИМ» проболжает успешную работу.

В январе 2025 года завод медицинских изделий «МИМ» завершил инвестиционный проект по строительству новых производственных и складских помещений, это создало дополнительно 43 рабочих места. Суммарный объём вложений составил 319 млн рублей. Недавно производственные помещения завода осмотрела высокая делегация правительства региона.

Предприятие выпускает полимерные медицинские изделия однократного применения с 1991 года. Сегодня завод производит до 160 наименований продукции, в том числе уникальные для России: шприц-манометр и устройство для установки катетера в плевральную полость с целью длительного дренирования.

Компания поставляет изделия по всей России и в ряд дружественных стран. Продукцию применяют в эндоваскулярной и общей хирургии, проктологии, гинекологии, рентгенодиагностике, оториноларингологии, инфузионной терапии. В качестве сырья завод использует полимеры тобольского комплекса «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР.

Тюменская компания планирует запустить третью очередь по переработке ягод.

Третий этап строительства регионального комплекса по переработке дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей планирует запустить тюменская группа компаний «Ягоды плюс» осенью 2026 года. Общий объем инвестиций составит 134 млн рублей, планируется создать 30 рабочих мест. Предприятие располагается в индустриальном парке Боровский.

Планируется увеличить объём производств на 15-20 процентов минимум. Начнётся производство фруктово-ягодных наполнителей для молочной промышленности, основ для напитков, для выпечки, а ещё хотят делать полуфабрикаты премиального, среднего и эконом-класса.

В первую очередь на площадке планируют построить и запустить цех. Как только земля будет готова, начнутся работы по закладке фундамента. Инженерные сети уже подведены. В 2022 году на предприятии заложили сады чёрной смородины и облепихи. Первый урожай собрали в 2025 году. Общая площадь садов составляет 200 га. Компания также закупает ягоды у садоводов и дачников в рамках проекта «Ягоды. Выращиваем вместе». «Ягоды плюс» решили возродить школьные сады. На данный момент их 30. В прошлом году в Карабашкской школе Ялуторовского округа вырастили и сдали первую смородину. Программу эту продолжат, добавят ещё яблоки, вишню, черноплодную рябину.

Компания реализует продукцию крупным и мелким оптом в сектор индустрии гостеприимства и общественного питания. Производитель также поставляет продукт в федерально-локальные сети. Есть собственная розничная сеть и интернет-продажи. Товары поступают в школы, детские сады, в санаторно-курортные учреждения, больницы. «Ягоды плюс» — это уже бренд Тюменской области. Началось всё с производства на арендных площадях. Потом инвестор получил землю в индустриальном парке, и пошла эволюция от цеха в уже мини-завод. Количество видов продукции постепенно растёт. Две очереди проекта реализовано, идет обсуждение третьей.

Сертификат «Сделано в России» получил тюменский завод «Грин Лайф».

Сертификат «Сделано в России», подтверждающий добросовестность производителя как надёжного поставщика качественной продукции, получил тюменский завод «Грин Лайф ». Программа «Сделано в России» создана для продвижения национального бренда, среди направлений сертификации: надёжность, уникальность, экологичность, рассказали в областном департаменте АПК. В 2026 году сертификат в категории «Надёжность» присвоен тюменскому заводу. Это официальное подтверждение стабильности производства, строгого контроля качества и соответствия стандартам.

Ишимский бренд SibPro готов заменить импортные протеин, клетчатку и крахмал.

Ишимские заводы «Аминосиб» и «Протеинсиб», входящие в агрохолдинг «Юбилейный», теперь поставляют продукцию глубокой переработки зерна на мировой рынок под единым брендом SibPro. Это позволило предприятиям напрямую контактировать с зарубежными коллегами. Например, в 2026 году бренд укрепил позиции в Латинской Америке — уже подписано соглашение на поставку 450 тонн пшеничного глютена. Гороховый протеин, клетчатку и крахмал ишимцы представили на выставке «Продэкспо-2026». Тесты подтвердили: сибирский гороховый крахмал превосходит традиционные аналоги. Когда завод выйдет на полную мощность, российские производители смогут полностью отказаться от импортных компонентов и использовать только отечественные.

«ПротеинСиб», это первый завод в Россиипо глубокой переработке гороха мощностью 70 000 тонн сырья в год. На данном этапе уже освоено 5,2 миллиарда рублей. Первая очередь завода работает с осени 2023 года. В 2025 году на вторую очередь доставлено всё оборудование. Это оборудование для главного производственного комплекса, который включает в себя участки мельницы, мокрого процесса, сушки и упаковки, химсклад и склад готовой продукции. Также полным ходом идёт монтаж энергоцентра, который на 100% будет обеспечивать весь завод электричеством, паром и теплом. В перечень установленного оборудования входит две печи — каждая весом 31 тонна, а также смесители и теплообменники. Для монтажа на высоту более 30 метр использовался кран грузоподъёмностью 500 тонн.

На Ямале будут развивать дата-центры.

В ходе ежегодного доклада о положении дел в автономном округе губернатор Ямала поручил правительству подготовить программу создания сети парков переработки низконапорного газа, на базе которых планируется размещать дата-центры.

В настоящее время всё больше информации хранится и обрабатывается в специальных дата-центрах. Для бесперебойной работы оборудования требуется много электроэнергии, и потребность в энергомощностях постоянно растёт. Ямал может стать удобной площадкой для строительства центров обработки данных благодаря ряду преимуществ. Холодный климат позволяет существенно экономить на охлаждении серверов, а доступ к долгосрочным контрактам на газ и электроэнергию обеспечивает стабильное и более дешёвое энергоснабжение.

Одним из вариантов размещения дата-центров является их возведение на месторождениях с высокой степенью выработанности на территории Надым-Пур-Тазовского региона для вовлечения в промышленный оборот низконапорного газа. Это позволит использовать уже сформированную инфраструктуру месторождений и не потребует отвлечения природного газа, предназначенного для магистральной транспортировки.

Сочетание растущего спроса на услуги хранения данных в России и ресурсных возможностей региона делает Ямал привлекательным для реализации инвестиционных проектов в сфере цифровой инфраструктуры. Создание сети парков переработки низконапорного газа позволит стимулировать технологическое развитие округа.

В Тобольске нефтехимиков начнут готовить в новом учебном полигоне.

Строительство учебно‑тренировочного полигона для практической подготовки кадров нефтехимии началось на базе Тобольского многопрофильного техникума (ТМТ) при поддержке СИБУРа. Новый объект станет ключевым элементом практико‑ориентированной модели обучения и позволит студентам отрабатывать профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Учебно‑тренировочный полигон займёт более 600 кв. м. Действующие учебно‑тренировочные площади техникума увеличатся на 43%. В составе полигона создадут три специализированные зоны по ключевым для СИБУРа и региона направлениям подготовки: электромонтаж; операторы‑аппаратчики нефтехимического производства; слесари по контрольно‑измерительным приборам и автоматике (КИПиА). Для отработки практических навыков оборудуют 22 рабочих поста, пропускная способность объекта составит до 700 человек в день.

В Тюмени продолжается строительство банного комплекса с круглогодичными бассейнами.

Строительство банного комплекса со СПА и бассейнами круглогодичного назначения продолжается на ул. Народной. Инвестиционный проект ООО «Аврора» признан масштабным. По информации инвестиционного агентства Тюменской области, земельный участок в 1 га выделен без торгов по решению регионального правительства. На территории также появятся зоны спортивной активности, летнее кафе.

Тем временем на ул. Народной формируется большой спортивно-оздоровительный кластер. Помимо строящегося СПА-центра, тут уже работает крытый каток «Рубиновец» , теннисный центр «Лидер» , скоро открытие фитнес-центра «Лайм Фитнес» с бассейном, а девелопер «ТИС» недавно начал строить крупнейший в УФО падел-центр.

Крупнейший падел-центр Уральского федерального округа появится рядом с теннисным центром «Лидер» на улице Народной, 72, на месте летних кортов. При этом оба центра соединит тёплый надземный переход. Новый центр станет мультиспортивной площадкой: кроме 16 кортов для падел-тенниса, здесь запланированы четыре поля для бадминтона, два корта для пикл-бола, баскетбольная площадка, пляжный волейбол, бильярд, настольный теннис, дартс, три тренировочных зала и компьютерный клуб, двухуровневое кафе, смотровой балкон с панорамными окнами и раздевалки с саунами.

Падел — это смесь тенниса, сквоша и настольного тенниса, которая захватывает своей динамичностью и азартом. Игра проходит на площадке размером примерно с теннисный корт, окруженной стеклянными стенами и металлическими сетками. Игроки используют специальный мяч и ракетку. Базовые правила осваиваются за одну тренировку, подача снизу проще, чем в теннисе.

В Тюменской области доступно 372 свободные площадки для инвесторов, они представлены на специальной карте.

Инвестиционная карта интегрирована в систему сопровождения предпринимателей и служит практическим инструментом для выбора площадок и оценки условий для реализации проектов. Этот ресурс позволяет найти земельные участки и коммерческие помещения, информацию о существующих коммуникациях и инфраструктуре, а также актуальные инвестиционные возможности. Ключевое преимущество карты заключается в возможности подачи заявки на использование площадки непосредственно через карту.

Региональное агентство инфраструктурного развития (АИР) управляет пятью проектами индустриальных парков. Действующие — Боровский и Богандинский, ДСК 500. И два новых — Московский и Рощинский. Боровский парк сейчас уплотняется, идёт работа с резидентами, чтобы они строили следующие очереди. Так, «СибБурМаш» ввёел в строй дополнительный цех и построит ещё одно производственное помещение. Там же локализовали одну крупную нефтесервисную компанию. В Богандинском идёт активное строительство. Действующие резиденты находятся в стадии строительства или проектирования. Зайдёт крупный инвестор, который сильно оживит этот парк.

По индустриальному парку Рощино АИР подписало договор аренды земельных участков с администрацией Тюмени. Специалисты заняты проектированием архитектурного облика парка. Общая площадь под аренду составит 9,2 га. Проект рассчитан до 2030 года.

Финальный отбор резидентов промышленного парка «Московский» проходит в Тюменской области, его откроют для резидентов и горожан 1 июля 2027 года. Площадка в 72 га находится у трассы М-12 и южного обхода Тюмени, вблизи пос. Московский с прямым выходом на федеральные и региональные транспортные коридоры. Промпарк «Московский» задаёт новые стандарты развития индустриальной среды региона и Урала, предлагая гибкие решения для бизнеса любого масштаба: от самостоятельной застройки до аренды и покупки готовых объектов формата Light Industrial.

Для резидентов предусмотрена готовая инженерная инфраструктура: электричество, газ, вода, подъездные дороги, разнообразные сервисы и профессиональное сопровождение — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию. Парк будет работать по принципу «города в городе». Планируются промышленные и социальные объекты, прогулочные зоны, единая управляющая компания. Особое внимание уделено развитию промышленной кооперации, формированию новых кластеров, продвижению продукции резидентов.

Благодаря географическому расположению локализация бизнеса в «Московском» открывает неограниченный рынок сбыта в любую точку страны. Этот факт доказывает размещение в парке крупнейших инвесторов, в том числе компании Wildberries, реализующей здесь масштабный логистический проект. «Московский» формируется с 2025 года, запуск первых объектов намечен на 2028 год, однако подписание договоров с резидентами уже идёт.

В Тюмени инвестор вложит 2,4 млрд рублей в создание производственно-складского комплекса «Ирбитский Лайт Парк».

На карте Тюменской области, на Ирбитском тракте, появится новый игрок сегмента Light Industrial, сообщило региональное инвестиционное агентство. Проект обещает стать точкой притяжения для компаний, которым нужно не просто складское плечо, а гибридное пространство для бизнеса. На земельном участке площадью 13,5 га планируется возвести пять современных двухэтажных зданий. Общая площадь комплекса: 40 495 кв. м. Площадь офисов: 5 тыс. 936 кв.м. Складские модули: от 433 до 7 373 кв.м. Реализация проекта рассчитана до 2030 года, а стоимость его строительства составит 2,4 млрд рублей.

Комплекс создаётся по стандартам, близким к классу «А», что особенно важно для ритейла и e-com: высота складов — 10 метров с размещением стеллажей без потери пространства; антипылевые полы и зоны для автоматизации обработки грузов; витражи в офисах (высота 4 м) — светлые пространства для комфортной работы; развитая экосистема внутри: кафе, коворкинг, шоурумы и ресепшн.

В «Ирбитском Лайт Парке» важно, что семь процентов территории, более девяти тысяч квадратных метров, отдано под парк и озеленение — это нетипичный, но очень правильный тренд для промышленных зон, формирующий комфорт сотрудников. В 2026 году инвестор планирует приступить к разработке проектно-сметной документации и начать строительство объектов.

В Тюмени набирают резидентов для третьей секции промышленного технопарка ДСК 500.

Отбор резидентов открыт в третью секцию промышленного технопарка «ДСК-500» в Тюмени. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области запустило новый этап ремонтно-восстановительных работ. Реконструкция третьей секции — это вклад в экономику региона и создание более двух тысяч рабочих мест к 2030 году. Начатая работа позволит увеличить количество квадратных метров пригодной для аренды площади и создать инфраструктуру для быстрого запуска проектов бизнеса.

Ещё недавно основным сдерживающим фактором развития площадки являлась её обеспеченность ресурсами. После выполнения ремонта подводящих и внутриплощадочных сетей данные ограничения сняты, проект готов к размещению любого инвестпроекта. Только на развитие внутриплощадочных инженерных сетей электричества, газоснабжения и водоснабжения вложено более 200 миллионов рублей. Общая площадь промпарка «ДСК-500» составляет 185 тыс. кв. метров. Успешное обновление первых двух секций подтвердило эффективность выбранной концепции Light Industrial. Сегодня резидентами парка уже стали компании нефтегазового, строительного и креативного кластеров, оценившие преимущества гибких пространств с антресольными офисами и готовой инфраструктурой.

Например,федеральная сеть ООО «Росшина-Инвест» расширяет склады в тюменском технопарке ДСК 500. Представительство федеральной сети открыто на площадке промышленного технопарка ДСК 500. 3,5 тыс. кв. метров занимает компания для склада большого ассортимента автомобильных шин и дисков. Договор на увеличение площади на 1 тыс. 100 «квадратов» заключили представители сети с региональным агентством инфраструктурного развития в начале 2026 года.

С открытием тюменского филиала рабочие места получили 16 человек. С запуском новой площади понадобятся дополнительные трудовые ресурсы. Всего 100 резидентов находятся в промтехнопарке. Они используют 40 тыс. кв. метров. После реконструкции третьей очереди появится еще 20 тыс. «квадратов».

Интерес к площадке высокий. Так,в феврале сюда смог зайти завод «Уралкров». Предприятие завершает наладку станков для выпуска разноформатного кровельного и фасадного материалов. На полную мощность планируют выйти к лету 2026 года. Мощность предприятия составит 160 тыс. кв. метров продукции в сутки.

Часть производственных линий полностью работает. Изготавливают на них основные виды кровельных материалов, несколько волн. Расширяется ассортиментная линейка, будут вводиться фасадные материалы. Все, что связано с тонколистовым железом, сталью, — это всё будет производиться на новой площадке. Мощность одного станка — 1600 квадратных метров в сутки. Таких станков тут будет пять. На предприятии ждут поставку ещё пяти станков. Планируется работа в две смены.

Предприятие «Уралкров» зашло под крышу ДСК 500 в феврале. До этого находилось в с. Каскара, но площадь в 1 тыс. кв. метров оказалась мала для растущего бизнеса. В промышленном технопарке у компании 5 тыс. кв. метров. Вскоре получат дополнительное место для склада.

Дополнительно 18 тюменцев получили рабочие места с открытием завода в промтехнопарке. С запуском линий на полную мощность появится потребность в новой рабочей силе.

Тюменский завод «Орион» построит складской комплекс для сырья и готовой продукции.

Завод металлических изделий «Орион» в с. Ембаево Тюменского района расширит действующий бизнес и реализует новую очередь инвестиционного проекта при поддержке правительства Тюменской области. В планах — построить складской комплекс для сырья и готовой продукции.

Предприятие, основанное в 2004 году, специализируется на производстве изделий из проволоки и арматуры. Здесь выпускают кладочную, штукатурную, дорожную, арматурную сетку диаметром до 12 мм, сетку-рабицу. Текущая деятельность осуществляется в арендуемых производственных помещениях площадью 4 тыс. 500 кв. м. Предприятие динамично развивается, ежегодно увеличивая выпуск продукции. В 2025 году произвели 12 тыс. 749 т изделий.

Примерно три-четыре года назад продукция, которую производит тюменский завод «Орион», завозилась в регион из близлежащих субъектов. Предприятие теперь полностью закрывает потребности Югры, Ямала и Тюменской области. В поставках Свердловская, Челябинская области, Пермский край, дотягиваются до Новосибирска, Самары и по определённым видам продукции — до Санкт-Петербурга и Москвы. Также работают со всеми маркетплейсами.

Реализация задуманного позволит создать тридцать рабочих мест. На данный момент на территории завода трудятся 110 человек. В основном это жители Тюменского района, села Ембаево, близлежащих населённых пунктов по Тобольскому тракту.

На территории предприятия работает как российское, так и импортное оборудование. Итальянские линии модернизируют совместно со службой главного механика, дорабатывают, усиливают их надежность. Кладочную сетку выпускают на тверских станках. Сетку-рабицу и цельнометаллическую просечно-вытяжную сетку делают на оборудовании из Челябинска.

Тюменская компания построит в Борках ещё две теплицы для сеянцев с закрытой корневой системой.

Строительство ещё двух теплиц для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой запланировано ГК «Актив» в с. Борки Тюменского округа. Общий объём инвестиций в проект селекционно-семеноводческого центра «Планта» - более 150 млн рублей. На сегодняшний день построены две теплицы , выполнен монтаж оборудования , возведены административное и производственное здания, обустроены площадки закаливания для доращивания саженцев. На площадки закаливания высажены 700 тысяч сеянцев. Уже в марте текущего года компания приступила к высеву в теплицах.

