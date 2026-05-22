Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , «Галичский автокрановый завод» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработал и выпустил новый вездеходный автокран КС-55721-6В-1 серии «Комсомолец» грузоподъемностью 35 тонн. Модель создана на вездеходном шасси.

КС-55721-6В-1 получил облегченную стрелу из стали с пределом текучести 960 МПа, за счет чего удалось увеличить грузоподъемность на дальних вылетах и смонтировать крановую установку на серийное вездеходное полноприводное шасси КАМАЗ-63501 (8×8) семейства «Мустанг». Масса автокрана в минимальной комплектации не превышает 28 т.

Пятисекционная стрела длиной 41 метр с профилем «ОВАЛОИД» имеет повышенную жесткость. Машина уверенно выходит на объекты со сложными подъездными путями. Система регулировки давления в шинах, межосевая блокировка и дизельный двигатель КАМАЗ-740.725-360 (360 л.с.) помогают сохранять проходимость на бездорожье.

Установлены коробка передач КАМА 16S1820ТО и раздаточная коробка КАМАЗ-65111. Все оси оборудованы шинами 425/85R21 (8+1). Габариты автокрана в транспортном положении: 12,0×2,55×4,0 м.

Фото: ГАКЗ