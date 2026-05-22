ГАКЗ выпустил новый вездеходный автокран
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, «Галичский автокрановый завод» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработал и выпустил новый вездеходный автокран КС-55721-6В-1 серии «Комсомолец» грузоподъемностью 35 тонн. Модель создана на вездеходном шасси.
КС-55721-6В-1 получил облегченную стрелу из стали с пределом текучести 960 МПа, за счет чего удалось увеличить грузоподъемность на дальних вылетах и смонтировать крановую установку на серийное вездеходное полноприводное шасси КАМАЗ-63501 (8×8) семейства «Мустанг». Масса автокрана в минимальной комплектации не превышает 28 т.
Пятисекционная стрела длиной 41 метр с профилем «ОВАЛОИД» имеет повышенную жесткость. Машина уверенно выходит на объекты со сложными подъездными путями. Система регулировки давления в шинах, межосевая блокировка и дизельный двигатель КАМАЗ-740.725-360 (360 л.с.) помогают сохранять проходимость на бездорожье.
Установлены коробка передач КАМА 16S1820ТО и раздаточная коробка КАМАЗ-65111. Все оси оборудованы шинами 425/85R21 (8+1). Габариты автокрана в транспортном положении: 12,0×2,55×4,0 м.
Фото: ГАКЗ
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0