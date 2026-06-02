На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) прошла торжественная церемония начала строительно-монтажных работ в корпусе отработки самолетных систем.

Члены делегации приняли участие в торжественной церемонии начала строительно-монтажных работ корпуса отработки самолетных систем, а также посетили производственный центр филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолёты», где всё уже готово к серийному производству импортозамещенных гражданских самолетов SJ-100. Кроме того, гости возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны заводчанам и приняли участие в донорской акции Хабаровского регионального отделения СоюзМаша России, которая проводилась на территории завода.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина — это наша площадка-передовик, где сегодня сосредоточены самые современные производственные мощности и где выдерживается высочайший темп выпуска техники. Комсомольчане в полной мере оправдали возложенные на завод надежды. Сегодня выпуск современных самолетов налажен, боевые самолеты по итогам опыта, полученного в ходе СВО, постоянно модернизируются и дорабатываются. Заказы по боевой авиации в Комсомольске-на-Амуре будут только расти», — сказал генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха.