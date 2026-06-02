В Восточной Сибири на Чонской группе месторождений «Газпром нефти» ввели в эксплуатацию роботизированный комплекс для строительства скважин. Благодаря автоматизации сложных операций новая техника обеспечивает высокую скорость, точность и безопасность бурения. Раньше подобное оборудование применяли только при добыче на морском шельфе, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Роботизированное оборудование способно без участия человека проводить сборку, разборку, спуск и подъем бурильных и обсадных колонн,на треть ускоряя работы при строительстве скважин. Современный комплекс также обеспечивает высокий уровень производственной безопасности, позволяя отказаться от тяжёлого ручного труда. Роботизированную часть установки можно интегрировать в любую буровую установку благодаря мобильности и универсальности.

В 2026 году «Газпром нефть» планирует оснастить ещё шесть месторождений в Западной и Восточной Сибири подобными буровыми установками

«Сегодня с помощью цифровых двойников и передовых информационных технологий „Газпром нефть“ добывает свыше 60% углеводородов. Роботизация строительства скважин — это часть масштабной программы по цифровизации производственных процессов. Она поможет повысить точность и скорость сложнейших операций, от которых зависит эффективность разработки залежей. Кроме того, автоматизация бурения позволит отказаться от тяжелого ручного труда и обеспечит максимальный уровень производственной безопасности, что является для компании абсолютным приоритетом», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

ДЛЯ СПРАВКИ:Основные виды деятельности ПАО «Газпром нефть» — разведка и разработка нефтегазовых месторождений, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в тройку российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности. «Газпром нефть» — первая компания, которая начала добычу нефти на российском шельфе Арктики.

За 2025 год общий объём добычи углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» достиг 130,7 млн тонн нефтяного эквивалента, переработка — 43,9 млн тонн. По данным на 2020 год объем реализованных нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта составил 23 млн тонн. На конец 2024 года на предприятии работали 86 тысяч человек. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге.