В этом выпуске: 00:00 — Вступление. 00:07 — Учёные Росатома создали берклиевые мишени для 119-ого элемента. 01:14 — КМЗ досрочно поставил МЧС партию катеров и аэролодок. 02:08 — Премиум-вездеход Visuva T8 показали на ПМЭФ. 03:11 — Обновлённую Niva Legend представили на ПМЭФ. 03:57 — «Адмирал Нахимов» начал финальный этап испытаний после модернизации. 04:44 — ОАК приступила к созданию опытного образца истребителя Су-75 Checkmate. 05:48 — Первый в России автономный дронопорт прошёл проверку. 06:27 — «Северная верфь» передала заказчику «Марлин». 07:12 — Росэл создал космический «клей» для монтажа кристаллов.
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