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Anastasia Iakovleva 23 июня 2025, 15:31 27 Информационные технологии

Платформе COMETAL, которая объединила российских производителей металлоизделий, исполнилось 5 лет

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Рассказываем, как цифровая платформа по работе с металлом превратилась в точку притяжения для отрасли и показала свое производство как искусство.

 © t.me

Цифровой платформе COMETAL исполнилось 5 лет. Это технологичный проект Северстали, выросший в самостоятельный стартап, который упростил и автоматизировал повседневные процессы по поиску, заказу и контролю за производством металлоизделий. Платформа помогает бизнесу быстро находить подрядчиков и оформлять заказы, а производителям — получать новых клиентов и больше заказов.

 © t.me

Первая сделка на платформе прошла в 2021 году. Уже в октябре того же года объем отгрузки составил 100 млн рублей. В 2022 году команда приняла решение о запуске собственной ИТ-платформы, а к 2024 году COMETAL вошел в реестр российского программного обеспечения. Сегодня с платформой работают более 200 компаний, которые производят и закупают металлоизделия по всей стране.

 © t.me

В честь юбилея команда COMETAL решила показать красоту производства — фото с ручной и полуавтоматической сварки, а также лазерной резки. Эти кадры напоминают о том, что технология и ремесло — это особая эстетика. Цифровая платформа, промышленный прогресс и визуальное удовольствие — все это про COMETAL.

 © t.me

 © t.me

 © t.me

 © t.me

 © t.me

 © t.me

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Источник: t.me

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