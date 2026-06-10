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d-tatarinov Судостроение и судоходство

«Нефтефлот» спустил на воду головной пассажирский катамаран «Сириус Альфа» проекта 04790 «Соммерс-L»

На производственной площадке «Нефтефлот» состоялся торжественный спуск на воду головного пассажирского катамарана «Сириус Альфа» проекта 04790 «Соммерс-L». Об этом сообщает пресс-служба РС.

Контракт на строительство двух современных катамаранов проекта 04790 подписан 9 декабря 2022 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Потенциальным оператором судов является компания «Нева Тревел».

Катамараны предназначены для перевозки пассажиров по внутренним водным путям и в морских прибрежных водах Российской Федерации, соответствуют классу Российского Морского Регистра Судоходства. Пассажировместимость — 300 человек.

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Источник: paluba.media

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