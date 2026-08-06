На производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония закладки килей двух пассажирских судов проекта «МПКС-L». Новые суда предназначены для перевозки пассажиров на местных и пригородных линиях внутренних водных путей Самары и Самарской области. Их строительство станет важным этапом обновления регионального пассажирского флота и развития водного транспорта.

Эти суда будут выполнять пассажирские перевозки у нас в регионе: это повысит и комфортабельность, и скорость. Люди получат принципиально новое качество транспорта. Но важно, что и работники завода получают новые заказы, им выплачивается достойная зарплата и они чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Это своеобразный симбиоз социальных эффектов, — отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.

Контракт на строительство и поставку двух пассажирских судов проекта «МПКС-L» был подписан 22 ноября 2024 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Лизингополучателем выступает Самарское речное пассажирское предприятие. Проект разработан группой компаний «Р-Флот».

Каждое судно рассчитано на перевозку 240 пассажиров. Габаритная длина составляет 29,95 метра, ширина — 7,88 метра, высота борта — 2,75 метра. Экипаж каждого судна будет состоять из шести человек.

ЗАО «Нефтефлот» уже ведёт строительство двух судов данного проекта. Заложенные сегодня суда стали второй серией «МПКС-L» на предприятии. Таким образом, общее количество строящихся на самарской верфи пассажирских судов этого проекта составит четыре единицы.

В последнее время закладка судов, а также их сдача заказчикам на нашем предприятии происходят с завидной регулярностью. В августе у нас запланированы два события: сегодняшняя закладка судов проекта «МПКС-L» и спуск на воду пассажирского катамарана проекта 04790, который состоится 20 августа. Это говорит о том, что у нас сформировалась устойчивая тенденция к развитию. Я благодарен коллективу ЗАО «Нефтефлот» и всем партнёрам за работу!, — прокомментировал генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Закладка новой серии подтверждает последовательную работу по развитию пассажирского судостроения в Самарской области. После завершения строительства современные суда проекта «МПКС-L» пополнят региональный флот и будут использоваться для перевозки жителей и гостей Самарской области по местным и пригородным маршрутам.