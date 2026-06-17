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2 дня назад 381
Bionysheva_Elena Космонавтика

«Союз МС-29» прошёл испытания на герметичность на Байконуре

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29». Их проводили в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса на площадке 254.

Специалисты РКК «Энергия» и КЦ «Южный» выполнили цикл пневмовакуумных испытаний с 9 июня. Автоматизированный контроль герметичности отсеков и бортовых систем прошёл без замечаний.

Как рассказали в Роскосмос, в ближайшие дни специалисты проверят функционирование автоматики комбинированной двигательной установки и системы исполнительных органов спуска, заправят теплоносителем магистрали системы обеспечения теплового режима и подготовят кресла «Казбек-УМ» и индивидуальное снаряжение экипажа.

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Источник: www.roscosmos.ru

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