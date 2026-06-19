На четвёртом блоке Ленинградской АЭС-2 приступили к возведению реакторной шахты
На четвёртом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 началось сооружение шахты реактора. В ближайшие три месяца строители возведут первые пять ярусов — суммарной высотой более девяти метров, рассказали в Росатом.
Шахта реактора — это вертикальная железобетонная конструкция, которая станет сердцем энергоблока. Когда работы завершатся, её высота превысит 34 метра. Внутри разместят ядерный реактор, оборудование систем безопасности, измерительные каналы и датчики для контроля радиации, температуры воздуха, состояния бетона и металла.
На следующих этапах строительные и монтажные работы будут идти одновременно. Все системы контроля помогут обеспечить безопасную эксплуатацию ядерной установки.
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