Отечественный производитель «Нижегородское Авиационное Общество» вывел на рынок бронированный автомобиль «Рекрут». Журнал Motor обратил внимание на запуск производства и старт продаж.

Базой для новинки послужил проверенный вездеход, которому серьёзно подтянули тактические параметры. В движение машину приводит 170-сильный турбодизель ЯМЗ-534 рабочим объёмом 4,4 литра. Топливный аппетит укладывается в 23 литра на сотню, а пара баков по 95 литров позволяет преодолевать более восьмисот километров без дозаправки.

Бронекапсула сертифицирована по классу БР4: она держит пули из пистолета Макарова, автоматов АК-47 и АКМ, а также выстрел снайперской винтовки Драгунова. Подрыв на шестистах граммах тротила машина тоже выдерживает. Линейка исполнений включает десантный фургон, пикап и санитарный вариант. Грузовая версия при необходимости превращается в носитель беспилотников, зенитных комплексов или радиолокационного оборудования.

Ценник держится в районе пятнадцати миллионов рублей. Заказчик волен выбрать не только тип кузова, но и расцветку — всего предложено восемь вариантов окраски, включая несколько камуфляжных рисунков.

Фото: Нижегородское Авиационное Общество