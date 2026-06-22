В Ульяновске на площадке УАЗа запустили прессовую линию
19 июня в Ульяновской области запустили новое высокотехнологичное производство кузовных деталей для автомобилей.
Новая прессовая линия расположена в Парке новых технологий СОЛЛЕРС на территории индустриального комплекса УАЗ.
На производстве «Штамповые технологии» будут выпускать кузовные детали для автомобилей Sollers — пикапов и нового рамного внедорожника. В дальнейшем детали планируют делать и для автомобилей УАЗ. Это позволит полностью локализовать кузова пикапов и будущего внедорожника Sollers. Сырье будет российским — его поставит Магнитогорский металлургический комбинат.
Мощность автоматизированной линии — 800 тысяч штамповочных операций в год. В комплекс входят пять прессов мощностью 1000, 1200 и 2000 тонн-сил, оборудование для подготовки заготовок и промышленные роботы. Под линией установлена 170-метровая система сбора металлоотходов.
В проект вложили 1,1 млрд рублей. Из них 850 млн рублей привлекли как льготный заем от Фонда развития промышленности по программе «Автокомпоненты».
Также в Ульяновске готовят запуск производства полноразмерного рамного внедорожника Sollers S9. В этом году его начнут выпускать на мощностях Парка новых технологий СОЛЛЕРС, а старт серийного производства полного цикла запланирован на сентябрь 2026 года.
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