В большой юбилейный год на Ямале построили более 30 социальных объектов. Крупные центры образования, здравоохранения и спорта открыли в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале, пять из них уникальные: салехардский центр медицины катастроф , новоуренгойский образовательный парк «Лаборатория », ноябрьский спортивный комплекс «Факел», крупнейший центр единоборств «Северный характер», а таркосалинский детский сад «НОВАТОРиЯ » стал 30-м, открытым за семь лет. В регионе продолжается активная работа по развитию окружной социальной инфраструктуры и в 2026 году в работе у ямальских строителей будет 114 объектов, 35 из которых планируется ввести в эксплуатацию.

Под занавес 2025 года Ямал отметил своё 95-летие.

Завершился 2025 год — год, который был по-настоящему богат на события. Главным из них, конечно, стали юбилеи Ноябрьска , Нового Уренгоя и Салехарда, закрылся юбилейный год 95-летием Ямала. Регион проделал большой путь длиной в 95 лет, где на каждом новом повороте вершилась история, создавалось великое будущее северного региона. От палаток первопроходцев — к ярким огням городов. От трудового подвига в тылу Великой Отечественной войны — к промышленным рекордам мирового масштаба на месторождениях. От первой разведки геологов — к статусу энергетического сердца России. Помимо празднования юбилея округа, 95-летие со дня основания в декабре отметили также Надымский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы. Эти районы — территории, с которых начиналась история округа.

Современный Ямал — лидер среди регионов по добыче природного газа в России. Здесь добывается порядка 80% от общих объёмов страны. В округе открыто 243 месторождения нефти, газа и конденсата. Его территория — первая в мире по объемам залегания газа, добычу в которого можно вести еще как минимум 100 лет. Округ находится в пятерке лидеров среди субъектов РФ по объемам произведенного в регионе валового регионального продукта, а ежегодный объем инвестиций с 2021 года превышает один триллион рублей. На Ямале реализуются крупные концессионные проекты. Без единого рубля из бюджета возведён Пуровский мост — первый в России объект такого масштаба, построен новый терминал аэропорта в Новом Уренгое. С участием инвестиционных средств будет реконструирован и аэропортовый комплекс в Салехарде, а также горнолыжный курорт «Рай-Из».

4 декабря на Ямале успешно достигнута поставленная семь лет назад цель по расселению миллиона аварийных квадратных метров. В новое жильё переехали 62 тысячи ямальцев. За это время в регионе построено 508 многоквартирных домов. Следующая масштабная задача — построить миллион квадратных метров жилья за пять лет, которое будет предназначено как для расселения аварийного жилфонда, так и для реализации региональных и федеральных программ.

Развернуто в округе также масштабное строительство объектов здравоохранения. Всего за шесть лет построено 28 медучреждений — новые больницы, поликлиники, модульные ФАПы и амбулатории. Практически каждый второй ямалец получил новое современное медучреждение в шаговой доступности. Сейчас в активной стадии строительства и проектирования ещё 30 медицинских объектов.

По инициативе губернатора Ямала в округе ведется работа по созданию лучшей территории детства. В основе реализации программы шесть направлений: здоровье, спорт и физическая культура, образование, воспитание, творчество, меры соцподдержки. Все проекты направлены на раскрытие потенциала каждого ребенка в условиях Арктики. За шесть лет в регионе построено и введено 17 новых школ и 30 детских садов. Ещё восемь школ в процессе возведения, шесть — масштабно обновляются. В ближайшее время завершится строительство детских садов в Мысе Каменном, Самбурге и Ханымее.

Ямал является одним из ведущих регионов в создании пространств для молодежи. В регионе действуют пять арт-резиденций, а до 2027 года планируется открыть еще три. Успешный опыт субъекта был взят за образец и лег в основу федеральной программы «Регион для молодых», благодаря которой современные площадки для молодежи открываются по всей стране.

Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, подготовке кадров и вовлечении ямальцев в массовый спорт. Только в 2025 году в округе открыто пять новых спортобъектов — два центра единоборств «Северный характер» в Тарко-Сале и Мужах , спортивно-оздоровительный комплекс «Рай-Из » в Харпе, спорткомплекс «Факел » в Ноябрьске, а также самый большой на Ямале всесезонный экстрим-парк в Салехарде. Построены центры моржевания в Лабытнанги и Ноябрьске, строятся «Ямал Арена» в Салехарде, центры единоборств в Муравленко и Надыме, спортивно-оздоровительный комплекс в Аксарке.

Ямал стал лидером «Полярного индекса».

Первую строчку арктического рейтинга округ занимает второй год подряд. Он составлен проектным офисом развития Арктики и экономическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и оценивает устойчивое развитие 10 регионов, которые полностью или частично входят в состав Арктической зоны России. «Полярный индекс» представляет собой комплексный показатель, основанный на анализе 30 статистических параметров, разбитых по трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому.

По итогам рейтинга Ямал занял первое место, на втором находится Республика Саха (Якутия), а на третьем — Мурманская область. Второй год подряд Ямал лидирует в «Полярном индексе», подтверждая курс на устойчивое развитие в Арктике и правильность выбранной стратегии. Особое значение имеет прорыв в экологии: регион поднялся с пятого на первое место в этом блоке.

Летом 2025 года Проектный офис развития Арктики представил первый Индекс устойчивого развития и качества жизни малых арктических населённых пунктов. В масштабное исследование вошли 206 поселений из 10 регионов Арктической зоны России. Лидирующие строчки рейтинга занимают 11 ямальских поселков. Максимальное количество положительных оценок в нем набрал Яр-Сале. Второе место поселки Уренгой и Тазовский поделили с архангельским Катунино. На третьем месте в рейтинге устойчивого развития — ямальское село Аксарка и чукотский поселок Эгвекинот.

Рейтинг «Полярный индекс» — это важный инструмент, который привлекает внимание к ценностям устойчивого развития в Арктике и позволяет ранжировать регионы по их способности достигать высоких экономических показателей при сохранении социальной стабильности и бережном отношении к уникальной арктической природе. Проект стал первым специализированным рейтингом регионов, входящих в Арктическую зону России.

В Пуровске открыли новый железнодорожный вокзал.

На железнодорожной станции Пуровск отсутствовало полноценное здание вокзала. Касса и небольшой зал ожидания находились через дорогу от перрона. С просьбой обустроить железнодорожную станцию многократно обратились жители Тарко-Сале, теперь их просьбы выполнены.

Здание российского производства. В нем расположены зал ожидания, санитарная комната, билетная касса и комната для персонала. Вокзал соответствует всем современным требованиям безопасности и качества, включая доступность для маломобильных граждан.

2026 станет Годом здоровья на Ямале.

Торжественная церемония «Года здоровья» состоялась в дворце спорта «Звездный» в Новом Уренгое. В рамках открытия Года здоровья были представлены ключевые направления работы в 2026 году, среди которых — медицина и профилактика, массовый спорт, экологическое благополучие и развитие добровольчества. Решение объявить 2026 год на Ямале Годом здоровья принял губернатор. За семь лет сфера получила мощное развитие — в регионе построили 29 объектов здравоохранения. Это новые больницы, поликлиники, модульные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а также другие объекты, как в городах, так и в отдаленных поселках. В стадии проектирования и строительства всего по округу находятся около 30 медучреждений. Новые больницы строятся в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Тазовском, Антипаюте, Самбурге, Горках и других посёлках, многие из них откроются в этом году.

Инфекционисты Ноябрьска переезжают в обновлённый корпус.

В здании взрослого инфекционного отделения завершён капитальный ремонт. В корпусе отремонтированы палаты, коридоры, ординаторские, процедурные и служебные помещения. Заменены коммуникации, установлены новые стеклопакеты, а фасад выполнен в едином стиле больничного городка. Палаты-боксы оснастили бойлерами для подогрева воды. В боксах оборудованы кнопки вызова медицинского персонала.

Корпус рассчитан на 30 коек и предусматривает разделение потоков пациентов с различными типами инфекционных заболеваний. Пациенты с кишечными инфекциями и вирусными болезнями будут располагаться на разных этажах, каждый из которых оборудован собственными изолированными входами. Такая организация минимизирует риск распространения инфекций внутри стационара и повышает безопасность и комфорт пребывания пациентов.

На время капитального ремонта взрослых пациентов инфекционного профиля госпитализировали в отделение, расположенное рядом с детским инфекционным, здание которого также подлежит капитальному ремонту. Во время его проведения будет произведена замена всех инженерных сетей и оконных рам. Фасад корпуса будет обшит и приведен к единому стилю больничного медгородка.

Сейчас на территории медгородка в Ноябрьске расположены все стационарные отделения для взрослых и детей, взрослая поликлиника и окружной перинатальный центр. Близится завершение строительства новой поликлиники на 1400 посещений в сутки, которая станет крупнейшей на Ямале. После открытия новой поликлиники медицинскую помощь здесь смогут получать вдвое больше пациентов, чем в ныне действующей.

Работы в поликлинике на завершающей стадии, завершена отделка, идёт сборка мебели и оборудования, а перед новым годом на здании запустили подсветку.

В Тазовском построено новое инфекционное отделение.

Строительство инфекционного отделения в Тазовском завершилось. Проведена чистовая отделка, монтаж инженерных систем, благоустроена территория. Площадь здания — порядка 1300 квадратных метров, это в три раза больше старого деревянного здания, в котором сейчас находится отделение. Новое рассчитано на 13 коек.

После лицензирования отделение начнёт работу.

В райцентре также завершается строительство туберкулезного отделения, оно появится в поселке впервые и будет рассчитано на 12 коек. В здании площадью более тысячи квадратных метров предусмотрены палаты на двух человек, а также индивидуальные боксы, в том числе для маломобильных пациентов.

Продолжается строительство стационара. Это одна из шести крупных больниц, символический старт строительства которых в 2022 году дан во время Честного маршрута губернатора Ямала.

В больнице предусмотрены приемный покой для экстренных и плановых больных, подразделение скорой помощи и санавиации, два оперблока, реанимация, лаборатория, хирургия, отделение терапии, аптека, стерилизационные помещения, пищеблок, прачечная. Ввод в эксплуатацию стационара — это не просто расширение, а качественный скачок в развитии медицинской помощи Тазовского района. Это позволит уйти от деревянных зданий. Появится медицинский городок, который объединит все структурные подразделения Тазовской ЦРБ, что будет удобно для сотрудников и пациентов.

Медицинскую помощь в учреждении смогут получать 810 человек, 250 из них — дети. В амбулатории будут доступны консультации врача общей практики, профосмотры, диспансеризация и вакцинация. Раньше приём вёлся в медучреждении 2013 года постройки, здание уже устарело. Площадь новой амбулатории более 500 квадратных метров. Кроме кабинетов приема врачей здесь оборудована палата дневного стационара, физио и процедурный кабинеты, административные помещения, санузлы и душевые. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан. В новой амбулатории предусмотрены новые возможности диагностики. Закуплен современный анализатор для проведения развернутой биохимии крови. Ранее пациентам выполнялись только общий анализ крови на сахар и холестерин. Теперь качественная диагностика становится ближе к дому.

Новая участковая больница построена в Ныде.

В отдалённом поселении Надымского района — Ныде построена новая участковая больница. Площадь больницы 1500 кв.метров. Здание состоит из 70 блок-модулей, которые были утеплены и укомплектованы инженерными системами на заводе-изготовителе. Медучреждение оснащено современными системами пожарной безопасности и адаптировано для маломобильных граждан. Благоустроена прилегающая территория. Новая больница объединила поликлинику на 15 посещений в смену, а также круглосуточный и дневной стационары. В ней появились кабинеты приёма, лаборатория, аптечный пункт и другие помещения.

В Ноябрьске отрылся медицинский центр «Гиппократ».

В Ноябрьске начал работу медицинский центр «Гиппократ» — современная клиника, объединяющая широкий спектр диагностических и лечебных услуг, опытных специалистов и передовые медицинские технологии. Открытие центра стало важным шагом в повышении качества и доступности медицинской помощи для жителей города. В двухэтажном здании просторные коридоры, большая лаборатория и новейшее оборудование. Гордость клиники — кабинеты офтальмолога и лора. А ещё в «Гиппократе» будет работать педиатр.

Новое здание центра оснащено высокоточным оборудованием, позволяющим проводить: рентген-исследования, маммографию, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, аудиометрию, спирометрии и другие виды диагностики.

В Ноябрьске открылся центр моржевания «Градусник».

В Ноябрьске на берегу озера Ханто построен новый оздоровительно-семейный центр моржевания «Градусник». Центр включает площадку для ледяных купаний и обливаний водой, две парные, раздевалки, зоны отдыха и кофейню.

В Ноябрьске открылся банный комплекс.

Строительство комплекса «Ноябрьск-бани» стало возможным благодаря поддержке мэрии и агентства «Мой бизнес», которое предоставило льготный кредит и компенсировало часть затрат. Общий объем вложений составил более 25 млн рублей. Комплекс включает в себя мужское и женское отделения, рассчитанные на 20 человек каждое, две семейные бани, чаны с морской солью и травами, кедровую купель, сенную качель, а также услуги массажиста и мастера-парильщика.

В первой части комплекса расположена зона спа-процедур, где созданы все условия для полноценного расслабления. Здесь можно не только насладиться паром, но и погрузиться в мир ароматов лугового сена и трав, собранных в живописных уголках Ноябрьска и других регионах страны — от Крыма до Новосибирска. Разнообразные веники с особыми свойствами помогут не только в массаже, но и в ароматерапии. В этом уютном уголке доступны процедуры скрабирования и лыковые мойки, а для освежения можно воспользоваться обливным ведром с прохладной водой. После парной ваши ноги будут благодарны за массаж, который можно получить, пройдя по мягкому сену, гладким камням и колючим шишкам на тропе здоровья. Каждому гостю предоставляются тапочки, простыни и шапочки, а также услуги пармастера и чайная церемония, входящие в стоимость посещения. Во второй части комплекса предусмотрены отдельные помещения для мужчин и женщин, где при входе находятся шкафчики для верхней одежды. Здесь также есть уютные залы для отдыха, парные и современные душевые. Для желающих расслабиться предусмотрен массажный кабинет, а для тех, кто хочет перекусить, работает буфет.

На территории комплекса установлены два уличных чана с водой, насыщенной морской солью, и кедровая бочка. Особое внимание привлекает качель, укрытая ароматными травами, где можно насладиться уникальной расслабляющей процедурой. После сауны посетителя укроют в хлопчатобумажные простыни, завернут в теплый тулуп и начнут медленно раскачивать, как в детстве. А он в это время будет вдыхать ароматы лета и наслаждаться моментом полного расслабления. Для тех, кто любит готовить мясо на открытом огне, предусмотрена мангальная зона.

Строительство бань и саун сегодня идёт по всему Ямалу, но Ноябрьск в этой сфере бесспорный лидер. Всё это стало возможным благодаря региональному «Банному кредиту», ведь северяне постоянно обращали внимание региональных властей на проблему дефицита или отсутствия общественых бань.

Новое здание «Ямалспаса» построено в Салехарде.

Новое здание построено для поисково-спасательного отряда «Ямалспас». Ранее сотрудники несли службу в здании 1989 года постройки, условия не отвечали современным требованиям. Новое здание вдвое просторнее — его площадь 752 квадратных метра. Там оборудованы классы для подготовки спасателей, зал для беспилотной авиации, кабинет для водолазной службы, тренажерный зал и комната отдыха.

«Дом Ямала» открылся в Тюмени.

На территории Представительства Ямала в Тюмени, на верхнем уровне набережной открылся «Дом Ямала». Центр разместился в трехэтажном здании общей площадью 570 квадратных метров. Пространство включает многофункциональный зал, коворкинг-зону, музыкальную студию и комнату звукозаписи. Новый центр станет площадкой для общения, творчества, реализации инициатив и сохранения связи ямальцев, проживающих сейчас на юге области, со своей малой родиной.

На втором этаже развернулась ярмарка студенческих сообществ, где свои проекты губернатору Ямала представили «Содружество вожатых Ямала», студенческие отряды, «Волонтеры-медики» и штаб ямальских студентов. Ребята рассказали о возможностях участия в проектах, представители «Содружества вожатых» поделились итогами летней кампании и опытом работы на сменах, «Волонтеры-медики» организовали мастер-класс по оказанию первой помощи.

В музыкальной студии ямальские ветераны под руководством Сергея Цупикова исполнили для гостей музыкальный номер.На открытии было подчеркнуто, что дом задуман как уютное, живое место, где могли бы встречаться ветераны, навсегда оставшиеся частью Ямала, и молодежь, которая учится в тюменских вузах.

Ямальское землячество в Тюмени давно ждало такое место для северян — уютное пространство и для насыщенной студенческой жизни, и для активной жизни ветеранов. На открытии «Дома Ямала» одновременно чествали тех, чьими руками и судьбами строился Ямал, чьими усилиями регион приобрел свою сегодняшнюю силу. Символично, что открытие состоялось в год больших юбилеев: Ямалу только что исполнилось 95 лет, Салехарду — 430, а Новому Уренгою и Ноябрьску — по 50.

Детская школа искусств Надыма открылась после реновации.

Постигать творческие дисциплины здесь будут порядка 730 учеников под руководством 50 преподавателей. Для ребят подготовлены современные учебные классы с качественной звукоизоляцией и акустикой, студия звукозаписи и творческая мастерская для гончарных работ.

Площадь школы более четырех тысяч квадратных метров. После модернизации здесь преобразилось все: отремонтирована кровля, полностью заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, заново смонтированы системы вентиляции, освещения, электроснабжения и видеонаблюдения. Во всех классах провели ремонт, усилили систему звукоизоляции и обновили мебель. Новое оборудование, закупленное в рамках модернизации, позволит запустить в 2026 году три новые программы: «Развивающая» — программа для самых маленьких, «Основы гончарного искусства» и «Основы звукозаписи».

Надымской ДШИ более 50 лет. В нынешнем здании она находится с 1997 года. Такой масштабный ремонт проводился впервые. Сегодня в школе искусств преподают по 14 предпрофессиональным программам по 17 специальностям. Пять из них музыкальной направленности, три — художественной, а также хореография и театр. Реализуются и программы дополнительного образования: музыкальное, изобразительное, театральное и хореографическое искусство, подготовка детей к обучению в ДШИ. В прошлом году запустили направление «Дизайн» и «Хоровое пение».

По всему Ямалу реализуется программа строительства и обновления музыкальных школ. Долгожданное событие — открытие ДШИ в Надыме, к юбилеям открыли после реновации ДШИ в Салехарде и Ноябрьске, после капитального ремонта уже открыты школы в Ханымее, Лабытнанги, активно строится новая школа в Новом Уренгое — она будет самой большой на Ямале. У региона большая задача — охватить как можно больше детей дополнительным образованием, особенно в сфере искусства.

Жители Находки, Антипаюты и Тазовского получили новые квартиры.

В Тазовском вручили ключи от новых квартир шести семьям из Тазовского, Антипаюты и Находки, которые переехали из аварийного жилья в новостройку по улице Кирова. Два дома рассчитаны на 69 квартир. Они находятся в хорошей локации: рядом поликлиника, районный дом культуры, младшая и средняя школы, магазины. Ранее на этом месте стояли аварийные дома, которые снесли незадолго до начала строительства.

Восемь мемориалов памяти обновили в Надымском районе в Год героев.

Работы выполнены в Надыме, Пангодах, Заполярном, Лонгъюгане, Приозерном, Ныде, Нори и Правохеттинском. Здесь обновили освещение, привели в порядок сами памятники, озеленили территорию.

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Надыме реконструировали главный монумент — «Вечный огонь». Работы стартовали в 2024 году. Строители обновили конструкцию, используя современные, более крепкие материалы. Пьедестал и ступени выполнили из гранита, а вокруг уложили тротуарную плитку. Кроме того, здесь заменили освещение.

Новый мемориал появился в одном из старейших сел района — Нори. Его установили на территории школы, отпраздновавшей в 2025 году 100-летний юбилей. Мемориал в память о подвиге норинцев, участвовавших в Великой Отечественной войне, выполнен в виде стелы с барельефом, на котором изображены три воина, а также размещена памятная табличка с именами 123 жителей села.

В Приозерном появился памятник «Вечная слава защитникам нашей Родины, отдавшим жизнь за свободу и независимость Отчизны в Великой Отечественной войне». Он выполнен из гранита.

В остальных поселениях проведены работы по обновлению памятных мест. Так, в Заполярном завершены работы по ремонту стелы мемориала «Вечная память», в Ныде — реконструировали памятник «Ко Дню Победы». В рамках работ обновлены не только сами объекты, но и прилегающие к ним пространства. Подрядчики занимались подиумами, площадками и освещением.

Аналогичные работы проведены в Лонгъюгане и Пангодах. В Правохеттинском монумент также обновлен. За последние два года в Надымском районе полностью обновлены все памятные места. В Ягельном в прошлом году установили памятный знак «Ничто не забыто, никто не забыт».

Тропа здоровья открылась в Мужах.

В селе Мужи открыта тропа здоровья «Юган». Длина маршрута составляет примерно 600 метров. Вдоль тропы обустроены три просторные зоны для отдыха и семь небольших площадок с потрясающими видами на реку и предгорья Полярного Урала.

Газовая котельная начала работу в Горках.

В селе Горки полностью прекратили работу угольные котельные. Черный дым из труб ушел в прошлое. Теперь теплом снабжает котельная мощностью 8МВт, работающая на стабильном газовом конденсате. Строительство газовой котельной завершили в 2022 году, а летом 2025 года в Горках завершили реконструкцию пяти участков тепловых сетей общей протяженностью более одного километра. Капитально отремонтированы восемь участков протяженностью 1,9 километра.

Новая котельная начала работу в Тазовском.

Новая котельная мощностью 45 МВт оснащена шестью водогрейными трехходовыми газотрубными котлами. Объект автоматизирован — в зависимости от температуры воздуха на улице, система включает или отключает дополнительные котлы, что также обеспечивает экономию ресурсов. Котельная обеспечивает теплом значительную часть потребителей поселка. Это 12 МКД, два детских сада, семь зданий центра образования «Полярная звезда», четыре объекта ЦРБ, частный сектор. Запуск этой котельной позволил остановить работу двух устаревших котельных № 7 и № 8. В дальнейшем планируется вывод из эксплуатации котельной № 1.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения населенных пунктов, коммунальные службы Ямала к текущему зимнему сезону отремонтировали и заменили более 108 километров инженерных сетей. В их числе свыше 34 километров тепловых, более 27 километров водопроводных, около 10 километров канализационных и почти 37 километров электрических сетей. Также к зиме подготовлены 58 электростанций и свыше двух тысяч трансформаторных подстанций, проведен ремонт на всех 217 котельных округа.

Новые котельные начали работу в Тарко-Сале и Лабытнанги.

Помимо прочего, к отопительному сезону введены в эксплуатацию новые котельные в городе Тарко-Сале мощностью 45 МВт каждая, а также в селе Толька — на 20 МВт. В Новом Уренгое завершена реконструкция котельной № 2, где установлен дополнительный водогрейный котел, а на котельной № 1 — аварийный источник электроснабжения. В Лабытнанги после модернизации запущена котельная № 12 с переводом оборудования на природный газ. В 8-м микрорайоне Лабытнанги введена новая газовая котельная взамен двух устаревших, работавших на нефти и газовом конденсате. Она стала второй «умной» в городе и 23-й в регионе, что позволило Лабытнанги полностью перейти на газовое топливо.

В Шурышкарском районе завершено обновление пожарных частей.

Огнеборцы села Мужи переехали в новое модульное здание площадью 800 квадратных метров. Его возвели взамен старого, построенного более 30 лет назад. Этот переезд стал финальной точкой в обновлении всех пожарных частей района. Ранее в новые современные условия переехали сотрудники таких крупных сел, как Овгорт, Горки и Шурышкары.

Пожарное депо в Мужах стало четвертым, которое возвели в Шурышкарском районе с 2018 года. В нем несут службу 58 человек. Предусмотрены все условия для комфортной работы: класс для проведения занятий, диспетчерская, зона для технического обслуживания автомобилей и оборудования, комната отдыха.В гараже размещены шесть единиц специальной техники.

На Ямале обновили 18 почтовых отделений.

За два года в округе построили 11 новых зданий в сельских населенных пунктах, семь почтовых офисов в городах капитально отремонтировали. В планах на 2026 год — обновление еще трех отделений: двух в Надыме и одного в Новом Уренгое.

Новые отделения появились в селах Ратта, Новый Порт, Антипаюта Лопхари, Кутопъюган, Питляр, Харсаим, Катравож, Белоярск, Овгорт и Шурышкары. Они оформлены в фирменном стиле, оснащены всей необходимой оргтехникой и мебелью. На прилегающей территории обустроены парковки, выполнено благоустройство. Отремонтировали отделения в Новом Уренгое, Ноябрьске и Муравленко.

Еще несколько лет назад каждое четвертое почтовое отделение в отдаленных территориях находилось в приспособленных помещениях. Сейчас обновленные офисы соответствуют требованиям времени — в них комфортно и посетителям, и сотрудникам. На почте можно получить весь спектр услуг: от отправки писем до получения заказов с маркетплейсов — быстро, удобно и с достойным уровнем сервиса.

В новоуренгойском районе Коротчаево открыли базу для пассажирского транспорта.

Новый филиал будет обеспечивать транспортное обслуживание жителей районов Лимбяяха и Коротчаево, а также маршрута Коротчаево — Новый Уренгой. База оснащена просторным отапливаемым боксом, где автобусы будут защищены от воздействия погодных условий. Это обеспечит их сохранность и готовность к эксплуатации в любое время года. Для поддержания чистоты транспорта предусмотрена новая автоматическая мойка. Для работников предприятия также созданы комфортные условия. Рядом с боксом возведено административное здание для размещения персонала. Здесь же водители будут проходить предрейсовый осмотр.

В 2025 году такой бокс сдан в Губкинском, а в Ноябрьске построено уже два таких бокса. Ранее они также появились в Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко и Салехарде.

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

